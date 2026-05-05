Электоральные президентские рейтинги в апреле 2026 года (по данным открытого вопроса)

По данным открытого вопроса (респондентов просили самих назвать фамилии кандидатов, варианты ответов не предлагались), если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то каждый второй опрошенный проголосовал бы за В. Путина – 49%. Г. Зюганов и М. Мишустин набрали бы около 1%, а В. Даванков, С. Лавров, А. Белоусов, Л. Слуцкий, С. Миронов, Д. Медведев, Н. Бондаренко и П. Грудинин – менее 1%.

Электоральный рейтинг В. Путина (согласно ответам на данный открытый вопрос) достигал максимальных показателей в феврале 2024 года – 68% – непосредственно перед выборами президента.

Рейтинг В. Путина выше среди опрошенных старшего возраста (57% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), использующих в качестве источников информации каналы в МАХ (59%) и телевидение (57%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%).

Отдали бы свой голос за М. Мишустина чаще опрошенные старшего возраста (2% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), и те, кто пользуется ВКвидео и RuTube как источником информации (3%). Чаще других отдали бы свой голос за В. Даванкова молодёжь до 25 лет (3%), а также те, кто пользуется телеграм-каналами (4%) и ютуб-каналами (8%) в качестве источника информации.

Респонденты, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении заметно реже называют В. Путина (20%), чаще называют Г. Зюганова и В. Даванкова (по 2%) и других политиков.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии