Конфликт с Украиной в апреле 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров

В апреле 2026 года внимательно следили за событиями вокруг Украины четверо из десяти опрошенных, не следил вовсе каждый пятый респондент. С конца прошлого года внимание к конфликту плавно снижается. Большинство россиян поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине, на протяжении трех месяцев их доля медленно снижалась. Считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам шестеро из десяти опрошенных, примерно каждый четвёртый думает, что нужно продолжать военные действия.

В апреле 2026 года уровень внимания к событиям вокруг Украины снизился до минимальных 43% (на 7 п.п. с марта 2026 года), в т.ч. 16% следили «очень внимательно», а 27% — следили «довольно внимательно». Наблюдали без особого внимания 37% опрошенных, а не следили вовсе пятая часть респондентов (20%).

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины мужчины (50%), опрошенные старшего возраста (58% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (48%), те, для кого телевидение является источником информации (54%).

Реже говорили о своем внимании к ситуации женщины (37%), молодёжь до 25 лет (18%), жители городов с населением более 500 тысяч человек, те, для кого ютуб-каналы и телеграм-каналы являются источником информации (34% и 36% соответственно).

По данным открытого (без подсказок) вопроса о наиболее запомнившихся событиях месяца, 8% опрошенных называли события связанные со спецоперацией (СВО и успехи на СВО), 9% запомнили налеты БПЛА на территорию России и т.д. Самым запомнившимся событием апреля оказалась ситуация на Ближнем Востоке (ее назвали 15% опрошенных).

Большинство опрошенных поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине – 69% (в том числе 38% – «определённо» поддерживают, а 31% — «скорее» поддерживают), данный показатель снизился на 11 п.п. с мая 2025 года. Не поддерживают действия российских военных 21% респондентов (10% — «определённо» не поддерживают, 11% — «скорее» не поддерживают) – рост на 8 п.п. с мая 2025 года.

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (77% среди респондентов в возрасте 55 и старше), жители Москвы (75%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (80%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, для кого телевидение является источником информации (77%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: молодёжь до 25 лет (59%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (65%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (42%).

При этом несколько снизилась доля тех, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (на 5 п.п. с февраля 2025 года), но тем не менее их большинство – 62%. Считают, что нужно продолжать военные действия 27% опрошенных – рост на 3 п.п. с марта 2026 года.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (66%), молодёжи до 25 лет (77%), респондентов со средним образованием и ниже (72%), жителей сёл (67%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (75%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, для кого ютуб-каналы являются источниками информации (72%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (36%), опрошенных старшего возраста (36% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (31%), более обеспеченных респондентов (31% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (54%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (31%), тех, для кого телевидение является источником информации (35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии