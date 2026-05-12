Массовые представления о положении дел в стране в апреле 2026 года: мотивы положительных и отрицательных оценок

Более половины опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, при этом доля отрицательных оценок растет с осени прошлого года. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще всего имеют в виду развитие экономики, рост благосостояния, успешное импортозамещение, успехи спецоперации и т.д. Респонденты, которые считают, что дела в стране идут по неверному пути, говорят прежде об всего об экономических проблемах, таких как рост цен, маленькие зарплаты и пенсии, безработица, проблемы в экономике, а также о затянувшейся спецоперации.

Более половины опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 55%, доля таких респондентов постепенно снижается: с сентября 2025 года снижение на 15 п.п. (в том числе на 6 п.п. за последний месяц). Думают, что страна движется по неверному пути, чуть более четверти опрошенных – 28%, рост на 11 п.п. с сентября 2025 года. Затруднились с ответом на вопрос 17% опрошенных.

Говоря о том, что дела в стране сегодня идут в правильном направлении, опрошенные чаще всего имеют в виду «развитие экономики и страны, импортозамещение» – 16%, «СВО, боремся за мир, защищаем, побеждаем; отстаиваем свои интересы, свой путь; не прогибаемся» – 14%, правильную внутреннюю и внешнюю политику – 13%, рост благосостояния, зарплат, пенсий, «выплачивают зарплату; есть работа; в магазинах всё есть; не голодаем» – 11%, социальное развитие и поддержка, развитие инфраструктуры – 11%, «доверяю Путину, хороший лидер» – 5%, а также развитие образования, науки, медицины, стабильность, уверенность в завтрашнем дне и продвижение семейных ценностей, еще 20% затрудняются дать конкретный ответ.

Говоря о том, что дела в стране сегодня идут по неверному пути, опрошенные чаще всего имеют в виду что «СВО затянулась, гибнут наши ребята, много жертв» – 37% «рост цен, обнищание народа, маленькие пенсии и зарплаты» – 31%, «экономический упадок» – 20%, «несменяемость власти, коррупция» – 8%, столько же (8%) назвали «ограничение прав и свобод, СМИ, интернета». 6% упомянули плохую социальную политику, недоступность и плохое качество медицины – 5%, отсутствие качественного образования – 4%, атаки беспилотников – 3%, поднятие пенсионного возраста, пенсионную реформу – 2%, засилье мигрантов – 1%. Затруднились с ответом 8%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии