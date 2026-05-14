Протестный потенциал: представления о возможности выступлений с экономическими и политическими требованиями и готовность участия в них: апрель 2026 года

Потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями остаётся на низком уровне, однако медленно растёт на протяжении полутора лет. Протестные настроения выше среди мужчин, менее обеспеченных и менее образованных опрошенных, жителей сёл и малых городов, оппозиционно настроенных граждан.
Потенциал протеста с экономическими требованиями находится на относительно низком уровне, однако с начала 2025 года он плавно растет. Сегодня 20% опрошенных считают, что в месте их проживания возможны массовые выступления против падения уровня жизни – рост на 6 п.п. с декабря 2024 года. Готовы принять участие в такого рода протестах 16% респондентов.
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|05.1994
|06.1994
|07.1994
|08.1994
|09.1994
|11.1994
|01.1995
|03.1995
|05.1995
|07.1995
|09.1995
|11.1995
|01.1996
|03.1996
|05.1996
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|05.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|05.2020
|07.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|01.2024
|07.2024
|12.2024
|04.2025
|11.2025
|04.2026
|33
|31
|25
|27
|26
|27
|27
|30
|27
|27
|27
|26
|23
|25
|24
|21
|28
|40
|30
|45
|40
|35
|29
|29
|31
|34
|43
|40
|48
|43
|36
|37
|31
|32
|28
|23
|18
|21
|16
|19
|19
|20
|17
|23
|21
|17
|15
|20
|16
|20
|19
|17
|17
|24
|21
|26
|21
|20
|20
|18
|19
|19
|19
|22
|24
|24
|25
|36
|32
|26
|23
|32
|25
|37
|34
|31
|28
|22
|20
|30
|30
|23
|21
|22
|18
|21
|18
|23
|39
|31
|25
|22
|21
|25
|27
|30
|26
|25
|25
|26
|28
|28
|26
|25
|29
|29
|35
|29
|31
|27
|30
|28
|28
|25
|25
|22
|28
|21
|19
|17
|17
|24
|23
|20
|18
|17
|18
|21
|24
|19
|18
|18
|15
|19
|27
|28
|26
|23
|17
|41
|37
|34
|26
|34
|30
|26
|27
|30
|25
|43
|30
|26
|30
|29
|17
|20
|17
|18
|17
|19
|17
|21
|14
|16
|16
|20
|26
|25
|22
|22
|21
|21
|26
|25
|24
|25
|23
|23
|24
|23
|19
|19
|22
|26
|27
|31
|25
|22
|23
|21
|25
|26
|27
|27
|33
|24
|29
|28
|27
|28
|24
|24
|20
|15
|17
|19
|18
|18
|19
|24
|22
|20
|17
|18
|17
|20
|21
|18
|20
|20
|24
|26
|22
|22
|19
|17
|22
|19
|21
|22
|22
|23
|27
|27
|24
|22
|22
|16
|23
|26
|23
|25
|25
|19
|22
|25
|23
|20
|22
|17
|18
|22
|18
|20
|23
|26
|18
|18
|16
|17
|20
|20
|17
|18
|20
|21
|19
|23
|23
|21
|19
|19
|17
|16
|17
|17
|13
|14
|17
|17
|16
|16
|14
|14
|15
|8
|12
|14
|12
|15
|10
|13
|11
|13
|16
|11
|12
|12
|12
|12
|16
|15
|14
|13
|8
|28
|30
|26
|27
|27
|25
|24
|28
|29
|23
|17
|21
|24
|21
|23
|14
|16
|15
|16
|15
|18
|11
|22
|13
|13
|17
|16
Чаще других допускают возможность протестов с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-39 лет (24%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (27%), те, кто использует телеграм-каналы и ютуб-каналы в качестве источников информации (по 26% и 25% соответственно).
Реже других допускают возможность протестов против падения уровня жизни опрошенные в возрасте 40-54 лет (15%), респонденты с высшим образованием (17%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, которым хватает на одежду, 19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%), те, кто пользуется ВК-видео и Rutube как источником информации (16%).
Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни опрошенные старше 40 лет (17%), респонденты со средним образованием и ниже (19%), менее обеспеченные респонденты (23% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (20% и 22% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источниками информации (29%).
Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни молодёжь до 25 лет (13%), респонденты с высшим образованием (12%), более обеспеченные респонденты (13% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (9%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (11%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (12%), те, кто пользуется каналами в МАХ как источниками информации (12%).
Потенциал протеста с политическими требованиями также находится на низком уровне, но медленно растёт. Считают такой протест возможным 14% опрошенных – рост на 4 п.п. с декабря 2024 года, а 12% респондентов были бы готовы принять участие в таких протестах – рост на 4 п.п. с апреля 2025 года.
До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался
|Вполне возможны*
|Приняли бы участие**
|03.1997
|05.1997
|07.1997
|09.1997
|11.1997
|01.1998
|03.1998
|05.1998
|07.1998
|09.1998
|11.1998
|01.1999
|03.1999
|05.1999
|07.1999
|09.1999
|11.1999
|01.2000
|03.2000
|05.2000
|07.2000
|09.2000
|11.2000
|01.2001
|03.2001
|05.2001
|07.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|01.2002
|03.2002
|05.2002
|07.2002
|09.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|09.2008
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|09.2017
|12.2017
|03.2018
|07.2018
|11.2018
|02.2019
|05.2019
|08.2019
|11.2019
|02.2020
|11.2020
|01.2021
|05.2021
|08.2021
|11.2021
|02.2022
|05.2022
|08.2022
|11.2022
|03.2023
|06.2023
|09.2023
|01.2024
|07.2024
|12.2024
|04.2025
|11.2025
|04.2026
|41
|37
|36
|28
|32
|31
|32
|37
|40
|49
|50
|38
|39
|37
|37
|32
|25
|16
|15
|12
|14
|15
|13
|13
|24
|20
|19
|17
|20
|20
|17
|19
|18
|18
|16
|20
|22
|21
|21
|20
|18
|18
|17
|18
|20
|21
|21
|21
|27
|28
|22
|19
|24
|24
|24
|23
|22
|22
|20
|16
|28
|20
|18
|18
|18
|16
|16
|13
|17
|15
|18
|20
|22
|22
|20
|19
|20
|23
|21
|19
|20
|23
|26
|33
|26
|24
|23
|24
|22
|21
|22
|21
|19
|26
|18
|23
|17
|14
|12
|12
|16
|16
|15
|14
|15
|14
|17
|18
|15
|15
|14
|12
|14
|23
|23
|21
|19
|12
|34
|30
|28
|24
|30
|29
|24
|23
|45
|28
|27
|27
|29
|16
|17
|17
|16
|17
|14
|15
|15
|10
|12
|11
|14
|13
|9
|11
|13
|14
|13
|12
|13
|13
|13
|19
|11
|15
|15
|17
|14
|12
|11
|11
|11
|11
|12
|12
|11
|10
|14
|9
|10
|10
|9
|7
|8
|9
|10
|11
|8
|10
|8
|10
|12
|8
|10
|10
|9
|8
|13
|12
|11
|8
|6
|23
|22
|20
|22
|20
|19
|19
|19
|15
|16
|19
|17
|18
|9
|11
|12
|12
|10
|13
|8
|13
|8
|8
|11
|12
Чаще говорят о возможности выступлений с политическими требованиями менее обеспеченные опрошенные (18% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 миллионов человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (24%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (26%), те, кто использует телеграм-каналы и ютуб-каналы в качестве источников информации (по 18%).
Реже говорят о возможности выступлений с политическими требованиями более обеспеченные опрошенные (11% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (11%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (10%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%), те, для кого интернет-издания являются источником информации (10%).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (15%), опрошенных в возрастной группе 40-54 года (13%), респондентов со средним образованием и ниже (14%), менее обеспеченных респондентов (17% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 15%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (24%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (29%) и тех, кто пользуется ютуб-каналами как источниками информации (27%).
Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди женщин (9%), молодёжи до 25 лет (8%), респондентов с высшим образованием (9%), более обеспеченных респондентов (8% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (6%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (7%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (8%) тех, кто пользуется каналами в МАХ как источниками информации (6%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии