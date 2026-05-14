Пресс-выпуски

Протестный потенциал: представления о возможности выступлений с экономическими и политическими требованиями и готовность участия в них: апрель 2026 года

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями остаётся на низком уровне, однако медленно растёт на протяжении полутора лет. Протестные настроения выше среди мужчин, менее обеспеченных и менее образованных опрошенных, жителей сёл и малых городов, оппозиционно настроенных граждан.

Потенциал протеста с экономическими требованиями находится на относительно низком уровне, однако с начала 2025 года он плавно растет. Сегодня 20% опрошенных считают, что в месте их проживания возможны массовые выступления против падения уровня жизни – рост на 6 п.п. с декабря 2024 года. Готовы принять участие в такого рода протестах 16% респондентов.

Потенциал протеста с экономическими требованиями

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
05.199406.199407.199408.199409.199411.199401.199503.199505.199507.199509.199511.199501.199603.199605.199607.199609.199611.199601.199703.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200812.200802.200903.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201005.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202005.202007.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.202211.202203.202306.202309.202301.202407.202412.202404.202511.202504.2026
33312527262727302727272623252421284030454035292931344340484336373132282318211619192017232117152016201917172421262120201819191922242425363226233225373431282220303023212218211823393125222125273026252526282826252929352931273028282525222821191717242320181718212419181815192728262317413734263430262730254330263029172017181719172114161620
262522222121262524252323242319192226273125222321252627273324292827282424201517191818192422201718172021182020242622221917221921222223272724222216232623252519222523202217182218202326181816172020171820211923232119191716171713141717161614141581214121510131113161112121212161514138283026272725242829231721242123141615161518112213131716

Чаще других допускают возможность протестов с экономическими требованиями опрошенные в возрасте 25-39 лет (24%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), менее обеспеченные респонденты (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (27%), те, кто использует телеграм-каналы и ютуб-каналы в качестве источников информации (по 26% и 25% соответственно).

Реже других допускают возможность протестов против падения уровня жизни опрошенные в возрасте 40-54 лет (15%), респонденты с высшим образованием (17%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, которым хватает на одежду, 19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%), те, кто пользуется ВК-видео и Rutube как источником информации (16%).

Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни опрошенные старше 40 лет (17%), респонденты со средним образованием и ниже (19%), менее обеспеченные респонденты (23% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (20% и 22% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источниками информации (29%).

Реже говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни молодёжь до 25 лет (13%), респонденты с высшим образованием (12%), более обеспеченные респонденты (13% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (9%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (11%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (12%), те, кто пользуется каналами в МАХ как источниками информации (12%).

Потенциал протеста с политическими требованиями также находится на низком уровне, но медленно растёт. Считают такой протест возможным 14% опрошенных – рост на 4 п.п. с декабря 2024 года, а 12% респондентов были бы готовы принять участие в таких протестах – рост на 4 п.п. с апреля 2025 года.

Потенциал протеста с политическими требованиями

До августа 2009 г. вопрос о готовности принять участие в протестах не задавался

 
Вполне возможны*
Приняли бы участие**
03.199705.199707.199709.199711.199701.199803.199805.199807.199809.199811.199801.199903.199905.199907.199909.199911.199901.200003.200005.200007.200009.200011.200001.200103.200105.200107.200109.200110.200111.200101.200203.200205.200207.200209.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200809.200808.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201709.201712.201703.201807.201811.201802.201905.201908.201911.201902.202011.202001.202105.202108.202111.202102.202205.202208.202211.202203.202306.202309.202301.202407.202412.202404.202511.202504.2026
4137362832313237404950383937373225161512141513132420191720201719181816202221212018181718202121212728221924242423222220162820181818161613171518202222201920232119202326332624232422212221192618231714121216161514151417181515141214232321191234302824302924234528272729161717161714151510121114
1391113141312131313191115151714121111111112121110149101097891011810810128101098131211862322202220191919151619171891112121013813881112

Чаще говорят о возможности выступлений с политическими требованиями менее обеспеченные опрошенные (18% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 миллионов человек (15%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (24%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (26%), те, кто использует телеграм-каналы и ютуб-каналы в качестве источников информации (по 18%).

Реже говорят о возможности выступлений с политическими требованиями более обеспеченные опрошенные (11% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (11%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (10%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%), те, для кого интернет-издания являются источником информации (10%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями выше среди мужчин (15%), опрошенных в возрастной группе 40-54 года (13%), респондентов со средним образованием и ниже (14%), менее обеспеченных респондентов (17% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 15%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (24%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (29%) и тех, кто пользуется ютуб-каналами как источниками информации (27%).

Доля тех, кто готов лично принять участие в протесте с политическими требованиями ниже среди женщин (9%), молодёжи до 25 лет (8%), респондентов с высшим образованием (9%), более обеспеченных респондентов (8% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (6%), а также тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (7%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (8%) тех, кто пользуется каналами в МАХ как источниками информации (6%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):

Также следите за нашими новостями в Telegram