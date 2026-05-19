Основные источники информации и доверие им: апрель 2026 года

Телевидение остается главным источником получения информации, чаще всего получают новости по телевидению более половины опрошенных. Треть респондентов предпочитают читать новости в социальных сетях, а четверть – в интернет-изданиях. Аудитория новостных телеграм-каналов продолжает сокращаться после начала блокировок мессенджера, на сегодняшний день она составляет пятую часть опрошенных. Каждый десятый узнаёт о событиях в стране и мире по радио или из каналов в Мax. Получают новости из видеоблогов на отечественных и зарубежных платформах не более 5% опрошенных. Телевидению доверяют четверо из десяти опрошенных, социальным сетям – каждый пятый, интернет-изданиям и телеграм-каналам – каждый седьмой. Доверие остальным источникам информации еще ниже.

Телевидение по-прежнему является основным каналом получения информации для россиян – 56% опрошенных (снижение на 5 п.п. за месяц). Треть опрошенных читают новости в социальных сетях (37%), четверть респондентов – в интернет-изданиях (25%, снижение на 16 п.п. с февраля 2021 года). Аудитория новостных телеграм-каналов заметно снизилась после блокировки мессенджера – до 18% в конце апреля, максимального размера регулярная аудитория этого источника информации достигала в мае 2025 года – 30%. Каждый десятый узнаёт о новостях в стране и мире чаще всего по радио или из каналов в Мax, по 5% опрошенных используют печатные издания, отечественные видеоплатформы (ВК-видео, Rutube) и YouTube-каналы (снижение на 10 п.п. с июня 2024 года).

Телевидение в качестве источника информации чаще используют опрошенные старшего возраста (77% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (58%), менее обеспеченные респонденты (58% среди тех, которым едва хватает на еду и одежду), жители Москвы (68%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%).

Используют радио и печатные издания в качестве источника информации чаще опрошенные старшего возраста (11% и 8% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (12% и 8% соответственно).

Новости в соцсетях чаще читают респонденты в возрасте до 39 лет (51%), респонденты с высшим образованием (41%), более обеспеченные респонденты (43% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители сёл (41%).

Новости из интернет-изданий чаще получают опрошенные в возрасте 25-39 лет (31%), респонденты с высшим образованием (28%), более обеспеченные респонденты (33% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Новости из телеграм-каналов чаще получает молодёжь до 25 лет (34%), респонденты с высшим образованием (23%), более обеспеченные респонденты (22% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы и городов с населением более 500 тысяч человек (по 25%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), а также те, кто не одобряет деятельность действующего президента (23%).

Отечественные видеоплатформы и ютуб-каналы используют как источник информации чаще опрошенные до 39 лет (7% и 8% соответственно), более обеспеченные респонденты (7% и 6% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования). Однако аудитория новостных ютуб-каналов выше среди москвичей (8%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (7%) и тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (8%). Аудитории ВК-видео и RuTube выше среди жителей сёл (8%).

Ответы на вопрос о доверии источникам информации в целом повторяют структуру ответов на вопрос о пользовании ими. И здесь также фиксируется снижение доверия практически ко всем источникам. Самый высокий уровень доверия среди информационных ресурсов у телевидения – 41%, однако он снизился на 8 п.п. с мая 2025 года. Социальным сетям доверяют 21% опрошенных, интернет-изданиям – 14% (снижение на 12 п.п. с января 2021 год), телеграм-каналам – 13% (снижение 7 п.п. с января 2026 года). Доверяют радио 7% респондентов, печатным изданиям каналам в Мax по 5% респондентов, а ютуб-каналам и отечественным видеоплатформам 3% и 1% соответственно.

Чаще доверяют телевидению как источнику информации опрошенные старшего возраста (58% среди опрошенных в возрасте 55 лет и более), респонденты со средним образованием и ниже (45%), жители Москвы (51%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (52%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%).

Чаще доверяют новостям из социальных сетей, интернет-изданий и телеграм-каналов, молодёжь до 25 лет (39%, 19%, 29% соответственно), респонденты с высшим образованием (23%, 16%, 14%), более обеспеченные опрошенные (24%, 18%, 16% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования). Некоторые особенности этой группы источников заключаются в том, что уровень доверия социальным сетям выше среди жителей городов с населением до 100 тысяч человек и сёл (по 23%), а телеграм-каналам выше среди тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (18%), и тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (19%).

Доверяют каналам в Мax как источнику информации чаще молодёжь до 25 лет (8%), респонденты с высшим образованием (7%), более обеспеченные респонденты (6% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители сёл (8%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (6%), и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (6%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии