Рейтинги мая 2026 года: настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти, доверие политикам

Более половины россиян пребывают в нормальном, ровном состоянии, каждый шестой говорит о прекрасном настроении, а каждый четвёртый испытывает негативные эмоции – доля таких опрошенных выросла с прошлого месяца. Шестеро из десяти респондентов считают, что дела в стране идут в правильном направлении, этот показатель вырос в мае после длительного снижения. В отношении органов власти преобладают позитивные оценки. Снижение рейтингов, наблюдавшееся более полугода, в мае остановилось, отдельные рейтинги незначительно выросли. Десятка политиков, пользующихся доверием респондентов не изменилась с февральского опроса, доверием респондентов пользуются в первую очередь В. Путин, М. Мишустин и С. Лавров (по данным открытого вопроса).
Более половины россиян пребывают в нормальном, ровном состоянии – 58%, однако их доля снижается с начала года – на 6 п.п. с января 2026 года. До четверти опрошенных выросла доля опрошенных, испытывающих негативные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску) – 26% (рост на 4 п.п. за месяц), говорят, что находятся в прекрасном настроении 15% опрошенных.
Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (17%), молодёжь до 25 лет (27%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (17%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%), те, кто пользуется отечественными видео-платформами (ВК-видео, RuTube) как источником информации (23%).
О нормальном, ровном состоянии чаще говорят более обеспеченные респонденты (60% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (64%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто пользуется телевидением и каналами в МАХ как источниками информации (по 61%).
Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (30%), опрошенные старшего возраста (32% в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (37% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (30%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (54%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (38%).
Шестеро из десяти опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 61%, их доля выросла 6 п.п. в мае 2026 года, до этого в течение прошлого года этот показатель снижался. Полагает, что страна движется по неверному пути, каждый четвёртый – 25% (снижение на 3 п.п. за месяц). Затруднились с ответом на вопрос 15% респондентов.
О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили респонденты с высшим и профессиональным образованиями (по 63%), более обеспеченные респонденты (64% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (74%), те, кто пользуется телевидением и каналами в МАХ как источником информации (70% и 69%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (74%).
О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили респонденты со средним образованием и ниже (29%), менее обеспеченные респонденты (33% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (по 31%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (51%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83%).
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
|В правильном направлении
|По неверному пути
|Затруднились ответить
|Метод опроса
|07.1996
|09.1996
|11.1996
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|01.1999
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|06.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|32
|21
|16
|22
|14
|14
|17
|19
|19
|22
|24
|21
|22
|19
|19
|20
|20
|17
|15
|12
|10
|10
|10
|5
|7
|8
|7
|6
|10
|10
|10
|8
|12
|8
|10
|23
|20
|31
|31
|28
|27
|32
|34
|35
|29
|29
|28
|32
|30
|35
|35
|40
|34
|34
|41
|37
|37
|40
|41
|44
|42
|40
|38
|41
|38
|37
|44
|40
|37
|43
|44
|40
|40
|36
|35
|31
|36
|39
|36
|38
|34
|40
|51
|50
|54
|54
|47
|48
|41
|41
|38
|37
|39
|38
|36
|31
|31
|35
|34
|37
|34
|32
|34
|36
|34
|38
|38
|34
|41
|35
|34
|43
|41
|44
|43
|41
|38
|43
|43
|46
|48
|45
|43
|49
|50
|50
|47
|48
|51
|55
|64
|61
|61
|60
|55
|59
|57
|55
|55
|61
|54
|49
|43
|42
|41
|41
|43
|42
|44
|48
|44
|49
|49
|43
|50
|46
|48
|48
|47
|47
|47
|50
|48
|49
|51
|47
|46
|46
|42
|40
|43
|44
|41
|40
|36
|42
|43
|41
|38
|41
|46
|50
|46
|49
|44
|44
|41
|42
|43
|40
|41
|42
|41
|41
|41
|40
|41
|40
|40
|40
|40
|40
|41
|43
|47
|60
|58
|60
|62
|55
|64
|62
|60
|59
|56
|55
|54
|57
|60
|60
|64
|59
|55
|55
|61
|55
|56
|45
|51
|51
|50
|49
|50
|46
|51
|50
|55
|56
|53
|54
|53
|52
|51
|56
|55
|55
|57
|54
|57
|56
|58
|55
|54
|58
|60
|56
|46
|48
|45
|47
|49
|47
|45
|42
|45
|48
|49
|49
|48
|50
|49
|49
|52
|48
|49
|52
|53
|48
|42
|43
|43
|42
|51
|50
|49
|48
|49
|49
|48
|49
|51
|49
|47
|48
|46
|48
|46
|48
|50
|52
|69
|66
|68
|68
|68
|67
|60
|64
|61
|63
|66
|68
|66
|68
|67
|61
|66
|62
|62
|64
|67
|69
|71
|75
|73
|71
|71
|75
|72
|67
|69
|69
|72
|67
|71
|73
|74
|69
|73
|70
|69
|69
|70
|67
|65
|67
|66
|64
|61
|55
|61
|45
|58
|60
|63
|69
|68
|66
|62
|67
|58
|59
|59
|56
|60
|59
|59
|61
|65
|67
|73
|72
|75
|75
|77
|78
|76
|78
|80
|78
|75
|70
|77
|76
|82
|76
|63
|65
|51
|49
|52
|52
|49
|43
|45
|53
|51
|52
|52
|51
|45
|46
|43
|48
|46
|41
|42
|42
|40
|39
|39
|41
|42
|43
|43
|43
|47
|44
|40
|47
|42
|37
|43
|47
|50
|50
|56
|48
|47
|49
|47
|50
|46
|35
|37
|37
|33
|40
|40
|44
|46
|50
|51
|50
|51
|51
|56
|58
|52
|55
|51
|52
|51
|52
|48
|48
|45
|46
|48
|44
|49
|47
|38
|42
|39
|42
|43
|44
|37
|35
|37
|36
|39
|39
|34
|35
|31
|34
|34
|33
|32
|20
|23
|24
|24
|29
|27
|25
|31
|29
|24
|27
|30
|40
|39
|40
|39
|36
|39
|40
|35
|36
|33
|34
|35
|31
|32
|35
|34
|34
|34
|35
|29
|32
|32
|31
|34
|36
|38
|42
|42
|40
|39
|39
|43
|44
|40
|38
|40
|41
|39
|35
|34
|36
|33
|38
|38
|41
|39
|39
|44
|41
|41
|42
|43
|41
|40
|43
|41
|43
|43
|43
|41
|39
|41
|37
|26
|26
|23
|22
|26
|22
|22
|23
|22
|27
|27
|29
|25
|23
|23
|22
|23
|29
|26
|25
|27
|27
|34
|34
|30
|32
|33
|33
|37
|33
|32
|30
|26
|31
|30
|31
|33
|32
|28
|30
|29
|29
|28
|27
|29
|28
|28
|30
|27
|26
|27
|42
|40
|43
|41
|40
|42
|44
|45
|46
|44
|43
|40
|41
|41
|42
|41
|38
|42
|43
|39
|38
|42
|42
|42
|41
|40
|42
|40
|43
|43
|40
|43
|42
|41
|40
|43
|44
|44
|45
|43
|44
|44
|39
|38
|22
|24
|22
|22
|22
|24
|27
|24
|27
|24
|24
|21
|23
|21
|23
|23
|23
|24
|26
|21
|21
|21
|18
|15
|16
|17
|17
|17
|17
|20
|20
|18
|18
|17
|17
|16
|16
|17
|17
|17
|17
|18
|17
|20
|21
|20
|21
|23
|26
|28
|25
|23
|22
|24
|16
|17
|18
|17
|19
|14
|19
|18
|20
|22
|22
|22
|21
|20
|18
|18
|14
|18
|15
|15
|17
|15
|16
|15
|14
|12
|16
|20
|16
|13
|10
|14
|14
|14
|19
|20
|20
|21
|20
|23
|20
|19
|19
|20
|16
|19
|20
|19
|17
|18
|20
|18
|21
|21
|20
|20
|17
|17
|18
|18
|16
|18
|16
|13
|20
|16
|15
|19
|17
|13
|14
|15
|13
|16
|14
|15
|15
|16
|14
|14
|13
|10
|13
|13
|12
|14
|13
|12
|12
|11
|11
|13
|13
|11
|14
|12
|12
|14
|17
|14
|16
|19
|16
|16
|18
|16
|17
|19
|19
|17
|17
|15
|17
|18
|20
|21
|17
|17
|17
|18
|17
|15
|20
|19
|18
|17
|13
|16
|16
|15
|16
|16
|14
|18
|14
|16
|15
|19
|22
|18
|19
|19
|20
|21
|19
|15
|17
|20
|18
|17
|22
|19
|22
|17
|18
|19
|19
|18
|21
|20
|18
|18
|19
|17
|17
|16
|18
|18
|17
|20
|17
|20
|18
|19
|19
|21
|21
|19
|16
|18
|18
|18
|18
|18
|19
|18
|16
|18
|17
|17
|16
|18
|20
|16
|18
|17
|17
|18
|19
|20
|17
|16
|15
|16
|17
|17
|19
|14
|17
|17
|19
|18
|18
|17
|19
|18
|17
|14
|18
|17
|19
|14
|18
|16
|21
|15
|19
|19
|18
|18
|17
|17
|19
|16
|18
|16
|16
|16
|16
|17
|16
|15
|17
|13
|18
|16
|16
|14
|17
|16
|16
|14
|16
|12
|12
|12
|12
|12
|11
|11
|13
|9
|9
|9
|11
|10
|9
|10
|10
|10
|11
|8
|10
|10
|10
|17
|15
|16
|18
|7
|10
|8
|9
|10
|8
|10
|9
|10
|8
|9
|9
|9
|9
|10
|8
|11
|10
|9
|10
|10
|9
|10
|9
|12
|12
|12
|13
|10
|11
|11
|11
|10
|16
|12
|13
|12
|15
|12
|11
|11
|11
|12
|12
|13
|9
|12
|13
|11
|13
|10
|16
|12
|11
|10
|15
|10
|13
|14
|13
|14
|14
|15
|13
|14
|14
|14
|17
|15
Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента медленно снижался с сентября прошлого года, однако в мае 2026 года данный тренд остановился, а доля опрошенных, которая одобряет деятельность президента, как и месяцем ранее составила 79%. Не одобряют деятельность действующего президента 15%.
Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента выше среди женщин (81%), более обеспеченных респондентов (82% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичей (82%), тех, кто пользуется телевидением и каналами в МАХ как источниками информации (87% и 88%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (97%).
Уровень неодобрения деятельности В. Путина на посту президента выше среди мужчин (19%), менее обеспеченных респондентов (23% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (18%), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (43%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%).
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|61
|72
|65
|65
|64
|70
|68
|76
|69
|75
|70
|71
|72
|72
|74
|73
|75
|80
|73
|75
|75
|72
|71
|75
|75
|73
|76
|77
|77
|83
|82
|75
|76
|75
|73
|70
|77
|78
|74
|75
|73
|81
|86
|79
|82
|81
|79
|76
|72
|72
|68
|72
|72
|69
|69
|65
|66
|66
|66
|69
|66
|67
|70
|70
|71
|76
|73
|71
|75
|72
|72
|76
|77
|79
|78
|75
|77
|81
|78
|80
|81
|81
|79
|80
|81
|85
|82
|79
|82
|84
|87
|86
|85
|85
|86
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|64
|67
|63
|67
|67
|63
|65
|62
|65
|63
|63
|64
|63
|65
|63
|64
|64
|61
|65
|65
|69
|80
|82
|83
|86
|85
|84
|86
|88
|85
|85
|85
|86
|85
|86
|86
|89
|87
|83
|84
|88
|85
|85
|82
|81
|82
|82
|80
|81
|82
|82
|82
|84
|86
|84
|85
|84
|82
|82
|81
|81
|83
|83
|83
|82
|81
|82
|80
|76
|80
|82
|79
|67
|70
|67
|66
|66
|66
|64
|64
|64
|66
|66
|68
|68
|67
|68
|70
|68
|68
|68
|69
|63
|59
|59
|60
|60
|66
|69
|68
|65
|64
|65
|63
|65
|67
|66
|64
|61
|64
|67
|63
|65
|69
|71
|83
|82
|83
|83
|83
|83
|77
|79
|79
|81
|82
|83
|82
|83
|82
|81
|82
|80
|80
|82
|85
|83
|85
|86
|87
|85
|87
|87
|87
|85
|84
|87
|87
|87
|87
|88
|87
|87
|86
|86
|86
|87
|87
|85
|84
|85
|84
|82
|80
|79
|79
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|26
|17
|26
|27
|26
|22
|23
|18
|21
|19
|25
|22
|22
|22
|19
|21
|19
|18
|19
|19
|20
|24
|22
|20
|20
|20
|20
|20
|19
|15
|16
|22
|22
|21
|24
|27
|22
|19
|23
|22
|24
|18
|13
|20
|17
|16
|19
|21
|25
|25
|30
|26
|26
|29
|28
|32
|32
|26
|31
|29
|32
|31
|27
|28
|26
|23
|25
|27
|23
|26
|26
|23
|21
|19
|21
|22
|22
|18
|21
|19
|18
|18
|19
|18
|18
|14
|16
|20
|16
|15
|12
|13
|13
|13
|12
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|34
|32
|35
|31
|32
|36
|35
|37
|34
|36
|37
|35
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|34
|34
|30
|18
|17
|16
|13
|14
|15
|14
|11
|14
|14
|15
|13
|14
|13
|13
|10
|12
|17
|15
|12
|14
|14
|18
|19
|17
|17
|19
|18
|17
|18
|18
|16
|14
|15
|14
|15
|17
|18
|18
|18
|15
|15
|17
|17
|18
|17
|18
|22
|19
|17
|20
|32
|30
|33
|33
|33
|33
|34
|35
|34
|33
|32
|31
|31
|31
|31
|29
|31
|31
|31
|30
|36
|33
|34
|35
|33
|33
|30
|31
|34
|34
|34
|35
|33
|32
|32
|35
|37
|34
|33
|35
|34
|29
|27
|15
|17
|15
|16
|15
|15
|21
|19
|18
|17
|16
|14
|15
|14
|15
|16
|15
|16
|17
|15
|13
|14
|12
|11
|11
|12
|11
|11
|11
|12
|13
|10
|11
|10
|11
|10
|10
|11
|11
|12
|12
|11
|11
|13
|12
|13
|12
|13
|15
|16
|15
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|13
|10
|10
|8
|11
|8
|10
|6
|10
|6
|6
|8
|6
|7
|7
|7
|6
|2
|9
|6
|5
|5
|8
|5
|4
|7
|5
|3
|4
|2
|2
|3
|2
|4
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|9
|3
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|8
|7
|6
|6
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|5
|3
|4
|5
|5
|5
|6
Две трети опрошенных одобряют деятельность М. Мишустина на посту председателя правительства – 68%. Не одобряет деятельность премьер-министра каждый пятый опрошенный (19%).
Одобрение деятельности премьер-министра
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.1997
|02.1997
|03.1997
|04.1997
|05.1997
|06.1997
|08.1997
|09.1997
|10.1997
|11.1997
|12.1997
|01.1998
|02.1998
|03.1998
|04.1998
|05.1998
|06.1998
|07.1998
|08.1998
|09.1998
|10.1998
|11.1998
|12.1998
|02.1999
|03.1999
|04.1999
|05.1999
|06.1999
|07.1999
|08.1999
|09.1999
|10.1999
|11.1999
|12.1999
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|02.2005
|03.2005
|03.2005
|04.2005
|04.2005
|05.2005
|05.2005
|06.2005
|06.2005
|07.2005
|07.2005
|08.2005
|08.2005
|09.2005
|09.2005
|10.2005
|10.2005
|11.2005
|11.2005
|12.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|06.2020
|07.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|35
|30
|27
|26
|25
|24
|28
|33
|30
|37
|32
|30
|31
|29
|32
|36
|26
|32
|32
|47
|51
|50
|54
|56
|64
|64
|35
|37
|44
|31
|53
|65
|80
|79
|84
|75
|70
|77
|72
|45
|48
|43
|44
|45
|46
|43
|47
|44
|48
|41
|45
|48
|48
|46
|50
|47
|53
|44
|48
|53
|45
|42
|42
|44
|43
|42
|46
|52
|52
|46
|44
|44
|48
|39
|43
|35
|36
|36
|36
|40
|35
|35
|34
|27
|26
|41
|38
|28
|29
|37
|33
|34
|40
|28
|31
|42
|44
|32
|39
|31
|39
|35
|36
|44
|44
|36
|36
|41
|36
|36
|40
|34
|40
|41
|42
|43
|47
|46
|46
|44
|49
|47
|44
|46
|49
|45
|38
|50
|59
|62
|61
|60
|80
|83
|80
|83
|88
|83
|86
|83
|83
|78
|78
|76
|78
|79
|78
|82
|81
|78
|79
|83
|78
|80
|78
|78
|80
|78
|77
|78
|77
|77
|78
|79
|72
|73
|69
|71
|69
|69
|68
|68
|68
|66
|67
|63
|64
|65
|68
|67
|69
|59
|59
|57
|61
|61
|54
|56
|57
|56
|54
|52
|54
|52
|52
|51
|49
|51
|46
|51
|48
|54
|62
|60
|65
|67
|65
|67
|71
|68
|63
|63
|64
|64
|63
|66
|63
|66
|65
|61
|65
|62
|61
|61
|56
|58
|53
|54
|54
|51
|55
|48
|48
|48
|52
|53
|53
|52
|42
|44
|46
|44
|46
|48
|48
|46
|44
|45
|42
|41
|39
|42
|31
|28
|33
|34
|34
|32
|33
|32
|34
|36
|33
|36
|34
|36
|35
|39
|37
|38
|48
|52
|51
|46
|47
|51
|51
|50
|50
|60
|57
|58
|58
|56
|55
|56
|53
|59
|54
|53
|53
|55
|57
|54
|54
|59
|60
|71
|69
|72
|71
|71
|69
|66
|68
|68
|71
|70
|70
|71
|71
|70
|70
|69
|66
|70
|68
|72
|69
|73
|72
|72
|71
|74
|75
|75
|71
|74
|74
|75
|73
|75
|75
|77
|76
|77
|76
|76
|76
|75
|73
|69
|70
|72
|68
|66
|67
|68
|63
|67
|70
|72
|72
|74
|70
|65
|66
|60
|65
|68
|61
|67
|35
|37
|44
|48
|49
|24
|31
|34
|30
|32
|26
|27
|29
|34
|33
|33
|27
|20
|12
|13
|10
|17
|21
|15
|17
|30
|24
|33
|36
|32
|31
|33
|31
|35
|35
|39
|34
|36
|34
|38
|32
|33
|34
|34
|34
|30
|39
|38
|37
|40
|37
|41
|41
|33
|36
|43
|44
|47
|46
|24
|35
|36
|43
|44
|46
|42
|45
|48
|51
|58
|59
|48
|49
|46
|57
|51
|54
|53
|50
|59
|58
|47
|46
|59
|49
|59
|50
|53
|53
|44
|44
|57
|55
|49
|56
|55
|52
|56
|48
|48
|44
|47
|42
|46
|48
|46
|46
|44
|47
|44
|43
|46
|55
|38
|30
|27
|26
|29
|15
|13
|17
|15
|10
|14
|12
|15
|14
|20
|20
|21
|18
|19
|19
|16
|18
|20
|19
|15
|21
|19
|20
|20
|19
|20
|21
|20
|21
|20
|19
|19
|25
|25
|29
|27
|29
|30
|31
|30
|31
|31
|32
|36
|34
|34
|31
|32
|30
|39
|39
|41
|38
|38
|45
|42
|42
|43
|45
|46
|45
|47
|47
|47
|49
|49
|53
|47
|51
|45
|35
|38
|34
|31
|33
|31
|27
|30
|35
|35
|35
|34
|35
|32
|36
|33
|33
|38
|33
|37
|38
|37
|42
|41
|46
|44
|45
|48
|44
|51
|51
|51
|47
|46
|46
|47
|57
|54
|53
|55
|52
|51
|52
|53
|55
|54
|56
|57
|59
|57
|69
|71
|67
|64
|65
|67
|66
|67
|65
|62
|65
|62
|64
|63
|64
|59
|62
|61
|37
|39
|39
|23
|29
|30
|30
|27
|27
|36
|38
|38
|39
|39
|39
|38
|41
|36
|40
|42
|42
|40
|39
|40
|40
|35
|35
|23
|24
|23
|22
|23
|25
|28
|24
|25
|23
|23
|20
|20
|19
|22
|21
|23
|23
|21
|21
|21
|22
|19
|18
|18
|18
|18
|18
|17
|19
|20
|18
|18
|17
|18
|17
|16
|17
|16
|15
|17
|17
|16
|19
|18
|21
|18
|19
|21
|20
|19
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|4
|3
|3
|3
|8
|4
|33
|27
|30
|20
|19
|29
|20
|17
|16
|12
|11
|9
|36
|28
|23
|37
|20
|15
|8
|8
|7
|8
|9
|8
|11
|25
|26
|23
|18
|22
|21
|22
|21
|20
|15
|18
|21
|15
|16
|18
|17
|19
|12
|20
|17
|16
|15
|19
|20
|15
|19
|16
|12
|14
|11
|9
|10
|9
|6
|35
|20
|27
|19
|18
|16
|17
|19
|16
|13
|14
|14
|9
|12
|25
|13
|11
|12
|11
|9
|11
|9
|10
|8
|8
|11
|9
|10
|11
|9
|10
|11
|5
|8
|9
|7
|7
|7
|9
|10
|10
|12
|9
|9
|6
|7
|10
|6
|9
|9
|10
|7
|10
|7
|12
|11
|11
|13
|11
|5
|5
|3
|2
|2
|4
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|4
|2
|3
|2
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|15
|9
|10
|32
|25
|19
|19
|23
|23
|5
|5
|4
|3
|5
|6
|5
|6
|5
|6
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|5
|6
|6
|6
|7
|6
|6
|6
|8
|7
|6
|7
|10
|9
|9
|8
|9
|8
|11
|9
|11
|8
|9
|8
|9
|11
|11
|8
|7
|8
|10
|7
|8
|8
|10
|7
|8
|7
|8
|7
|9
|8
|7
|9
|8
|13
|12
|11
|13
|13
|13
|13
Уровень одобрения деятельности правительства России в целом остановил своё снижение и немного подрос с прошлого замера — до 65% (на 2 п.п. с апреля 2026 года). Не одобряют работу правительства 28% респондентов.
Одобрение деятельности правительства России
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|06.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|09.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|02.2018
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|39
|42
|38
|44
|38
|34
|38
|38
|39
|39
|38
|38
|43
|34
|40
|37
|38
|38
|40
|39
|40
|42
|46
|42
|40
|43
|39
|38
|35
|39
|36
|35
|39
|45
|42
|41
|39
|35
|36
|30
|32
|36
|36
|38
|33
|39
|36
|46
|43
|44
|42
|44
|38
|38
|37
|32
|38
|37
|34
|33
|28
|31
|25
|26
|31
|26
|32
|29
|31
|31
|35
|34
|31
|37
|31
|30
|37
|34
|39
|37
|37
|40
|40
|41
|40
|40
|42
|42
|44
|44
|47
|43
|38
|46
|48
|53
|60
|58
|61
|62
|57
|59
|66
|59
|61
|60
|58
|54
|54
|53
|53
|54
|55
|53
|58
|52
|50
|57
|54
|54
|54
|53
|56
|53
|52
|52
|51
|55
|52
|54
|50
|49
|48
|48
|51
|46
|46
|44
|48
|47
|46
|44
|45
|47
|48
|50
|53
|46
|49
|47
|47
|49
|40
|47
|47
|45
|45
|44
|44
|43
|44
|41
|41
|44
|39
|43
|43
|47
|58
|56
|60
|60
|60
|62
|66
|64
|59
|60
|58
|60
|59
|61
|59
|62
|58
|54
|60
|56
|54
|56
|50
|51
|48
|49
|49
|48
|51
|46
|43
|47
|50
|50
|51
|49
|43
|46
|47
|48
|49
|50
|52
|48
|42
|45
|48
|44
|45
|47
|37
|33
|42
|41
|42
|37
|38
|39
|40
|42
|42
|43
|43
|44
|43
|44
|44
|44
|50
|48
|50
|51
|51
|48
|49
|47
|49
|49
|51
|47
|48
|46
|49
|50
|48
|49
|53
|55
|70
|68
|70
|70
|71
|68
|63
|66
|65
|68
|67
|69
|69
|69
|67
|67
|67
|66
|67
|67
|69
|69
|71
|73
|70
|72
|74
|74
|71
|68
|69
|71
|71
|72
|71
|74
|75
|75
|76
|74
|72
|74
|74
|71
|67
|70
|67
|67
|64
|63
|65
|46
|42
|44
|42
|38
|47
|42
|48
|50
|45
|46
|48
|44
|50
|47
|48
|46
|50
|46
|45
|45
|45
|45
|44
|48
|44
|50
|47
|53
|48
|48
|54
|51
|46
|49
|54
|54
|58
|56
|63
|56
|59
|57
|54
|59
|53
|58
|46
|53
|52
|26
|40
|47
|54
|55
|60
|54
|55
|61
|62
|66
|63
|61
|68
|63
|71
|64
|66
|66
|65
|61
|64
|66
|60
|65
|67
|60
|61
|56
|59
|57
|57
|57
|56
|56
|54
|54
|53
|51
|50
|50
|53
|58
|50
|48
|40
|35
|37
|35
|32
|36
|37
|31
|35
|35
|36
|38
|43
|42
|42
|42
|43
|41
|44
|39
|44
|48
|39
|43
|44
|42
|43
|41
|44
|45
|45
|45
|41
|45
|43
|47
|49
|49
|50
|47
|52
|53
|54
|51
|51
|53
|55
|54
|52
|50
|49
|46
|51
|51
|52
|51
|49
|58
|52
|52
|54
|54
|55
|56
|56
|55
|58
|57
|56
|59
|56
|56
|51
|40
|42
|39
|39
|39
|36
|32
|34
|40
|39
|41
|38
|40
|38
|40
|37
|41
|44
|39
|43
|45
|43
|48
|47
|51
|50
|49
|51
|48
|53
|55
|52
|49
|49
|48
|49
|55
|53
|52
|51
|49
|49
|47
|51
|56
|54
|51
|54
|54
|53
|62
|66
|57
|57
|57
|63
|61
|59
|58
|56
|56
|55
|55
|55
|55
|54
|55
|54
|46
|48
|48
|47
|47
|50
|49
|50
|48
|48
|47
|50
|49
|51
|48
|48
|49
|49
|44
|42
|27
|29
|27
|26
|27
|28
|34
|29
|31
|28
|29
|26
|27
|26
|27
|28
|27
|28
|28
|27
|27
|26
|24
|21
|24
|23
|21
|21
|24
|26
|26
|24
|24
|22
|24
|22
|21
|21
|20
|22
|23
|22
|21
|25
|26
|24
|26
|25
|29
|30
|28
|15
|17
|19
|14
|24
|19
|20
|15
|12
|16
|16
|14
|14
|15
|13
|14
|16
|13
|14
|16
|15
|14
|9
|14
|12
|13
|11
|15
|12
|13
|16
|11
|9
|9
|9
|5
|7
|7
|8
|8
|12
|5
|7
|8
|8
|8
|7
|8
|5
|4
|32
|16
|15
|8
|9
|8
|8
|8
|5
|5
|6
|6
|13
|6
|6
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|2
|3
|4
|4
|3
|3
|5
|5
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|6
|4
|5
|5
|7
|3
|4
|3
|5
|4
|6
|5
|5
|4
|6
|7
|4
|3
|6
|4
|4
|4
|3
|2
|5
|5
|3
|4
|3
|4
|4
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|4
|4
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|4
|3
|5
|4
|4
|4
|6
|5
|5
|5
|5
|6
|7
|5
|6
|4
|5
|5
|6
|6
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|4
|4
|5
|4
|5
|5
|4
|5
|4
|7
|6
|7
|8
|8
|7
|8
Одобряют работу Государственной думы чуть больше половины опрошенных – 56% (рост на 4 п.п. с апреля 2026 года), не одобряет каждый третий – 34% (снижение на 5 п.п. с апреля 2026 года).
Одобрение деятельности Государственной Думы
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|01.2000
|02.2000
|03.2000
|04.2000
|05.2000
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|03.2001
|06.2001
|07.2001
|01.2002
|01.2003
|08.2004
|10.2004
|03.2005
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|18
|24
|20
|27
|27
|26
|23
|27
|28
|25
|22
|27
|25
|23
|29
|27
|30
|24
|28
|18
|34
|32
|37
|39
|38
|37
|37
|42
|41
|45
|40
|41
|40
|38
|41
|34
|39
|36
|36
|38
|37
|40
|34
|38
|39
|33
|39
|36
|39
|51
|49
|50
|51
|53
|49
|58
|56
|48
|52
|49
|50
|50
|53
|49
|54
|50
|50
|48
|48
|42
|45
|40
|41
|42
|41
|42
|37
|40
|44
|44
|45
|42
|38
|42
|41
|41
|41
|42
|45
|41
|35
|41
|43
|44
|41
|43
|33
|30
|38
|36
|36
|33
|33
|36
|36
|39
|38
|38
|37
|37
|37
|40
|40
|40
|41
|44
|42
|43
|44
|43
|43
|41
|40
|42
|41
|43
|39
|40
|37
|40
|43
|41
|41
|45
|47
|59
|58
|61
|57
|60
|57
|54
|55
|56
|57
|55
|59
|59
|59
|59
|57
|57
|57
|57
|57
|61
|59
|61
|63
|61
|59
|65
|63
|60
|58
|58
|59
|61
|59
|61
|63
|63
|62
|66
|62
|64
|63
|62
|60
|56
|57
|57
|58
|53
|52
|56
|65
|56
|58
|58
|51
|56
|63
|58
|55
|58
|61
|57
|63
|64
|59
|55
|60
|65
|64
|68
|64
|65
|60
|59
|60
|61
|61
|56
|58
|54
|57
|59
|59
|60
|57
|65
|60
|63
|61
|61
|62
|59
|65
|61
|60
|65
|61
|63
|59
|46
|49
|49
|47
|46
|49
|39
|42
|50
|46
|49
|48
|48
|44
|50
|44
|48
|48
|50
|51
|57
|54
|59
|57
|56
|57
|58
|62
|59
|54
|55
|54
|57
|60
|57
|58
|57
|57
|57
|54
|57
|63
|57
|55
|55
|57
|55
|65
|68
|62
|62
|63
|66
|64
|63
|61
|59
|59
|59
|60
|60
|60
|57
|58
|59
|56
|53
|54
|54
|54
|55
|55
|55
|57
|55
|55
|54
|57
|56
|59
|56
|54
|55
|57
|51
|49
|36
|37
|34
|37
|35
|37
|41
|38
|38
|37
|40
|34
|34
|35
|35
|36
|35
|35
|37
|36
|33
|34
|32
|30
|32
|32
|29
|32
|34
|36
|35
|35
|33
|33
|34
|30
|31
|31
|29
|30
|31
|31
|31
|34
|34
|34
|34
|33
|37
|38
|34
|17
|19
|22
|16
|22
|18
|14
|15
|17
|17
|17
|16
|13
|13
|12
|18
|11
|11
|8
|14
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|3
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|2
|4
|3
|3
|4
|3
|3
|4
|4
|4
|3
|4
|2
|4
|4
|5
|5
|5
|6
|4
|6
|5
|6
|6
|6
|5
|7
|7
|6
|6
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|7
|7
|8
|8
|9
|6
|5
|6
|7
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|6
|7
|5
|7
|5
|6
|7
|6
|10
|9
|9
|9
|10
|10
|9
Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 69%, уровень неодобрения – 21%.
Одобрение деятельности губернаторов
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?
|Одобряю
|Не одобряю
|Нет ответа
|07.2000
|08.2000
|09.2000
|10.2000
|11.2000
|12.2000
|01.2001
|02.2001
|03.2001
|04.2001
|05.2001
|06.2001
|07.2001
|08.2001
|09.2001
|10.2001
|11.2001
|12.2001
|01.2002
|02.2002
|03.2002
|04.2002
|05.2002
|06.2002
|07.2002
|08.2002
|09.2002
|10.2002
|11.2002
|12.2002
|01.2003
|02.2003
|03.2003
|04.2003
|05.2003
|06.2003
|07.2003
|08.2003
|09.2003
|10.2003
|11.2003
|12.2003
|01.2004
|02.2004
|03.2004
|04.2004
|05.2004
|06.2004
|07.2004
|08.2004
|09.2004
|10.2004
|11.2004
|12.2004
|01.2005
|02.2005
|03.2005
|04.2005
|05.2005
|06.2005
|07.2005
|08.2005
|09.2005
|10.2005
|11.2005
|12.2005
|01.2006
|02.2006
|03.2006
|04.2006
|05.2006
|06.2006
|07.2006
|08.2006
|09.2006
|10.2006
|11.2006
|12.2006
|01.2007
|02.2007
|03.2007
|04.2007
|05.2007
|06.2007
|07.2007
|08.2007
|09.2007
|10.2007
|11.2007
|12.2007
|01.2008
|02.2008
|03.2008
|04.2008
|05.2008
|06.2008
|07.2008
|08.2008
|10.2008
|11.2008
|12.2008
|01.2009
|02.2009
|03.2009
|04.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|04.2018
|05.2018
|07.2018
|08.2018
|09.2018
|10.2018
|11.2018
|12.2018
|01.2019
|02.2019
|03.2019
|04.2019
|05.2019
|06.2019
|07.2019
|08.2019
|09.2019
|10.2019
|11.2019
|12.2019
|01.2020
|02.2020
|03.2020
|04.2020
|05.2020
|06.2020
|07.2020
|08.2020
|09.2020
|10.2020
|11.2020
|01.2021
|02.2021
|03.2021
|04.2021
|05.2021
|06.2021
|07.2021
|08.2021
|09.2021
|10.2021
|11.2021
|12.2021
|01.2022
|02.2022
|03.2022
|04.2022
|05.2022
|06.2022
|07.2022
|08.2022
|09.2022
|10.2022
|11.2022
|12.2022
|01.2023
|02.2023
|03.2023
|04.2023
|05.2023
|06.2023
|07.2023
|08.2023
|09.2023
|10.2023
|11.2023
|12.2023
|01.2024
|02.2024
|03.2024
|04.2024
|05.2024
|06.2024
|07.2024
|08.2024
|09.2024
|10.2024
|11.2024
|12.2024
|01.2025
|02.2025
|03.2025
|04.2025
|05.2025
|06.2025
|07.2025
|08.2025
|09.2025
|10.2025
|11.2025
|12.2025
|01.2026
|02.2026
|03.2026
|04.2026
|05.2026
|53
|53
|49
|49
|52
|50
|57
|55
|59
|53
|46
|55
|49
|50
|55
|55
|56
|51
|51
|50
|51
|49
|56
|51
|50
|48
|51
|54
|53
|51
|57
|51
|52
|46
|46
|53
|53
|54
|45
|50
|48
|58
|58
|55
|59
|55
|54
|51
|53
|51
|48
|49
|42
|41
|47
|48
|52
|47
|55
|50
|55
|56
|56
|57
|59
|55
|57
|59
|53
|56
|56
|59
|57
|58
|58
|59
|58
|57
|59
|59
|57
|57
|59
|57
|56
|57
|58
|59
|61
|63
|62
|63
|63
|61
|61
|61
|56
|58
|58
|61
|58
|57
|53
|53
|55
|52
|54
|54
|56
|60
|56
|55
|56
|54
|56
|54
|53
|55
|53
|53
|54
|52
|56
|55
|55
|51
|49
|49
|51
|51
|48
|50
|50
|49
|56
|55
|50
|50
|49
|52
|53
|56
|54
|55
|55
|57
|58
|51
|54
|56
|51
|55
|55
|54
|56
|58
|55
|54
|55
|51
|55
|54
|59
|61
|60
|63
|65
|63
|66
|67
|68
|63
|66
|64
|63
|61
|67
|62
|64
|62
|60
|62
|61
|58
|60
|52
|55
|49
|48
|55
|51
|55
|53
|51
|52
|56
|56
|55
|52
|48
|53
|53
|53
|53
|52
|56
|53
|48
|53
|58
|59
|56
|56
|55
|52
|55
|58
|62
|58
|58
|56
|58
|61
|61
|63
|61
|61
|63
|65
|65
|65
|67
|65
|65
|61
|61
|60
|58
|63
|64
|62
|60
|62
|61
|62
|60
|63
|57
|59
|57
|58
|59
|57
|58
|59
|62
|69
|67
|70
|69
|69
|69
|67
|69
|69
|72
|70
|70
|68
|70
|72
|74
|72
|73
|71
|71
|73
|71
|73
|74
|72
|72
|71
|71
|70
|71
|71
|71
|71
|71
|71
|73
|73
|68
|73
|75
|73
|72
|73
|71
|70
|72
|69
|69
|66
|68
|69
|37
|38
|37
|40
|37
|37
|31
|33
|32
|37
|40
|34
|39
|33
|35
|35
|36
|38
|40
|41
|41
|40
|35
|38
|35
|41
|41
|37
|41
|43
|36
|41
|41
|48
|46
|42
|42
|39
|44
|43
|45
|37
|38
|41
|35
|41
|42
|45
|43
|44
|48
|47
|54
|54
|48
|47
|38
|48
|40
|45
|42
|37
|40
|39
|38
|41
|40
|37
|43
|41
|41
|37
|40
|39
|37
|39
|39
|40
|40
|37
|41
|40
|39
|38
|42
|40
|39
|38
|37
|34
|35
|35
|34
|36
|36
|37
|38
|38
|36
|35
|39
|39
|44
|43
|40
|43
|42
|41
|41
|38
|40
|41
|40
|41
|40
|39
|42
|41
|43
|43
|42
|46
|39
|40
|42
|45
|48
|47
|46
|46
|48
|48
|45
|47
|41
|44
|49
|48
|48
|45
|45
|42
|41
|44
|43
|40
|40
|47
|44
|43
|47
|43
|43
|45
|43
|41
|43
|46
|45
|47
|44
|44
|40
|37
|38
|36
|34
|36
|33
|31
|30
|35
|33
|35
|35
|37
|32
|37
|35
|36
|38
|38
|38
|40
|39
|47
|43
|49
|50
|43
|48
|44
|46
|48
|47
|43
|42
|44
|46
|51
|45
|46
|46
|45
|46
|43
|44
|49
|45
|39
|39
|42
|41
|43
|47
|44
|40
|35
|39
|39
|41
|38
|35
|36
|34
|35
|35
|34
|32
|32
|33
|30
|32
|32
|27
|29
|32
|32
|34
|34
|35
|36
|34
|35
|34
|35
|34
|38
|37
|38
|38
|38
|38
|39
|37
|34
|27
|28
|26
|25
|27
|26
|28
|25
|25
|23
|25
|24
|26
|23
|22
|20
|21
|21
|23
|21
|21
|22
|23
|21
|22
|21
|22
|23
|25
|22
|24
|23
|23
|20
|24
|22
|22
|24
|22
|19
|22
|22
|22
|23
|22
|21
|24
|24
|25
|25
|21
|11
|9
|14
|12
|11
|13
|12
|13
|9
|10
|14
|12
|12
|17
|10
|10
|8
|11
|9
|10
|8
|11
|9
|10
|15
|11
|8
|9
|7
|6
|7
|8
|8
|5
|8
|5
|5
|7
|11
|8
|7
|5
|4
|4
|6
|4
|4
|3
|4
|5
|3
|4
|5
|5
|6
|5
|10
|5
|5
|5
|3
|7
|4
|5
|3
|4
|4
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|5
|2
|3
|2
|2
|5
|2
|3
|2
|5
|3
|3
|2
|4
|2
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|3
|6
|4
|3
|4
|3
|4
|5
|5
|4
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|7
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|5
|4
|4
|5
|3
|4
|3
|3
|4
|3
|5
|4
|3
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|4
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|3
|3
|2
|1
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|5
|4
|3
|3
|4
|4
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|12
|10
|9
|10
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|5
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|4
|4
|4
|5
|4
|6
|5
|5
|5
|6
|6
|5
|5
|7
|6
|7
|6
|6
|7
|6
|6
|8
|6
|7
|4
|6
|7
|7
|7
|6
|5
|6
|6
|7
|6
|8
|4
|5
|5
|8
|5
|6
|6
|5
|6
|5
|8
|7
|7
|7
|9
|8
|10
В мае 2026 года первая десятка политиков, пользующихся наибольшим доверием не изменилась по сравнению с данными опроса февраля этого года (приводятся данные открытого вопроса, когда респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, варианты подсказок не предлагались).
Уровень доверия Владимиру Путину составил 40% (снижение на 8 п.п. с ноября 2025 года). По 16% доверяют Михаилу Мишустину и Сергею Лаврову (снижение с августа 2025 года на 4 п.п. и 5 п.п. соответственно). Говорят о доверии Андрею Белоусову и Дмитрию Медведеву по 4% опрошенных. 3% опрошенных доверяют Геннадию Зюганову, Сергею Собянину и Дмитрию Пескову; по 2% респондентов – Вячеславу Володину и Сергею Миронову.
Также 1% опрошенных упомянули Сергея Шойгу, Александра Лукашенко, Александра Бастрыкина Владимира Соловьёва, Радия Хабирова, Валентину Матвиенко, Леонида Слуцкого, Марию Захарову, Никиту Михалкова, Николая Бондаренко, Владислава Даванкова, Василия Небензя, Маргариту Симоньян.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Подробнее о методологии