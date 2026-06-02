Выборы в Государственную Думу 2026: осведомлённость, готовность голосовать, причины участия и неучастия, партийные рейтинги, мотивы поддержки партий

Большинство опрошенных не знают, когда состоятся ближайшие выборы в Государственную Думу, осведомлены об этом треть респондентов. При этом половина опрошенных готовы проголосовать на выборах в Думу, около четверти не собираются этого делать, а каждый пятый пока не принял окончательного решения. Собирающиеся голосовать объясняют свое решение чувством долга, привычкой ходить на выборы, желанием повлиять на их исход или опасениями, что их бюллетень может быть использован. Те, кто не собирается голосовать, чаще объясняют свое решение мнением, что их участие ничего не изменит, неверием в честность выборов, отсутствием интереса к политике и выборам или отсутствием «достойных кандидатов». Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Думу прошли бы 5 партий.

В конце мая 2025 года две трети респондентов не знали, когда состоятся ближайшие выборы в Государственную Думу – 66%, знали о том, что они пройдут в сентябре 2026 года или в этом году каждый третий опрошенный – 30%. Дали неправильный ответ 3% респондентов.

Уровень осведомлённости о проведении выборов в Государственную Думу выше среди женщин (33%), опрошенных старшего возраста (36% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (40%), жителей Москвы (46%).

Уровень осведомлённости о проведении выборов в Государственную Думу ниже среди мужчин (27%), молодёжи до 25 лет (23%), респондентов со средним образованием и ниже (20%), жителей городов с населением до 100 тысяч человек и жителей сёл (25% и 28% соответственно).

Половина опрошенных (49%) говорят о готовности проголосовать на предстоящих парламентских выборах, в последние десять лет ситуация значимо не менялась. Не собираются принимать участие в выборах этой осенью чуть более четверти респондентов – 28%. Пока не определился с решением каждый пятый опрошенный – 20%.

Чаще говорили о намерении принять участие в предстоящих выборах в Государственную Думу женщины (55%), опрошенные старшего возраста (59% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (56%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (56%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (53%), те, кто используют каналы в МАХ в качестве источника информации (59%).

Чаще других говорили о том, что не собираются голосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу, мужчины (32%), молодёжь до 25 лет (34%), респонденты с профессиональным (30%) и средним и ниже (30%) образованием, жители городов с населением более 500 тысяч человек (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (37%).

Те, кто собираются проголосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу, чаще объясняют это решение своим долгом (40%), тем, что всегда ходят на выборы (26%) и хотят повлиять на их исход (24%), не хотят, чтобы их бюллетень использовали другие (21%).

Те, кто не собираются принимать участие в будущих выборах, чаще говорят, что их участие ничего не изменит (41%), не верят в честность выборов (24%), просто не хотят (15%), не интересуются политикой (11%), никогда не ходят на выборы (10%) или среди кандидатов нет достойных политиков (10%).

В мае 2026 года за «Единую Россию» готовы были проголосовать по партийным спискам 30% всех опрошенных. За ЛДПР – 10%, за КПРФ – 9%, за «Новых людей» – 5%, за «Справедливую Россию» – 4%. Это означает, что «Единая Россия» могла бы получить 47% голосов опрошенных, готовых проголосовать и определившихся со своим выбором, ЛДПР – 16%, КПРФ – 15%, «Новые люди» – 7%, «Справедливая Россия» – 6%.

Тем, кто определился с выбором партии, задавался дополнительный вопрос о причинах её поддержки. Из-за небольшой наполненности групп эти ответы не кодировались и далее приводятся наиболее типичные звучавшие ответы. Чаще всего респонденты обосновывают выбор той или иной партии своим доверием ей, тем, что всегда голосуют за неё, или тем, что им нравится программа партии, и такие ответы, как правило, составляют большинство. Однако есть ответы, которые отличаются для разных политических партий, они приводятся ниже.

Так, «Единую Россию» поддерживают из-за ассоциации партии с президентом, правительством и большинством: «потому что это партия Путина», «доверяю Путину», «самая большая и влиятельная партия», «там всё правительство», «за неё большинство», «партия власти, обладает конституционным большинством», «определяют курс, есть стабильность».

Одна из главных причин голосования за ЛДПР — отношение к фигуре В. Жириновского: «всегда нравился Жириновский«, «Жириновский оставил хороший фундамент, соратников«, «Жириновский был хорошим мужиком, только из-за этого«.

Выбор КПРФ чаще всего обосновывают ностальгией по советскому прошлому, тем, что «при коммунистах было лучше«, «охота вернуть что-то советское, говорят, там было интереснее, чем сейчас«, «наши мамы говорят, что раньше было лучше«, «долго прожила в СССР и верю в коммунистов«, «я советский человек«, «потому что в союзе жилось легче и лучше, медицина, учёба, жильё были доступны и цены другие были». Для кого-то КПРФ – альтернатива «Единой России»: «Единая Россия надоела», «Единая Россия себя дискредитировала, а кроме КПРФ другие партии себя не проявили», «должно быть всегда соперничество во власти«.

За партию «Новые люди» голосуют из-за образа этой партии как новой, молодой: «там новые люди, молодые, у них новые идеи и они думают по-новому«, «новая перспективная партия«, «новое поколение«.

Готовы отдать свой голос за партию «Справедливая Россия» чаще всего по следующим причинам: «потому что она справедливая«, «борется за справедливость«, «доверяю Миронову, он правильно говорит«.

Рейтинг «Единой России» выше среди женщин (34%), респондентов старшего возраста (33% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жителей городов с населением до 100 тысяч человек и жителей сёл (35% и 32% соответственно), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), тех, кто пользуется каналами в МАХ как источником информации (42%).

Рейтинг ЛДПР выше среди молодёжи до 25 лет (14%), респондентов, одобряющих деятельность В. Путина на посту президента (11%), тех, кто пользуется телеграм-каналами как источником информации (12%).

Рейтинг КПРФ выше среди мужчин (12%), опрошенных старшего возраста (14% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (13%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (15%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (15%).

Рейтинг «Новых людей» выше среди молодёжи до 25 лет (14%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (9%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (10%), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (14%).

Рейтинг «Справедливой России» выше среди опрошенных старшего возраста (6% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет и 5% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии