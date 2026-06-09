Конфликт с Украиной в мае 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров и перерастании конфликта в столкновение с НАТО

В мае 2026 года внимательно следили за событиями вокруг Украины почти половина опрошенных, не следил совсем каждый шестой респондент. Поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остаётся высокой, этот показатель медленно снижался в последние месяцы, но в мае снова вырос. Считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам шестеро из десяти опрошенных, примерно каждый третий думает, что нужно продолжать военные действия, число сторонников продолжения военных действий растёт последние три месяца. Половина опрошенных считает возможным перерастание ситуации в Украине в военный конфликт со странами НАТО, за последние два года изменений в этом вопросе нет.

В мае 2026 года уровень внимания к событиям вокруг Украины прекратил снижение и незначительно подрос до 45% (в т.ч. 15% следили «очень внимательно», а 30% — следили «довольно внимательно»). Наблюдали без особого внимания 38% опрошенных, а не следили вовсе 16% респондентов. Напомним, что в прошлом месяце был зафиксирован минимальный уровень внимания к событиям вокруг Украины.

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины опрошенные старшего возраста (60% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (48%), жители Москвы (49%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (48%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%), те, для кого телевидение является источником информации (53%).

Реже говорили о своем внимании к ситуации молодёжь до 25 лет (21%), респонденты со средним образованием и ниже (42%), жители сёл (41%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (32%).

Большинство опрошенных поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине – 74% (в том числе 42% – «определённо» поддерживают, а 32% — «скорее» поддерживают), данный показатель снижался с конца прошлого года, но в мае 2026 года снова вырос (на 6 п.п.). Не поддерживают действия российских военных 17% респондентов (9% — «определённо» не поддерживают, 7% — «скорее» не поддерживают) – снижение на 4 п.п. за месяц.

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: опрошенные старшего возраста (80% среди респондентов в возрасте 55 и старше), жители Москвы (83%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83%), те, для кого телевидение является источником информации (83%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: молодёжь до 25 лет (59%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (52%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%) те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (44%).

Считают, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам, шестеро из десяти опрошенных, их доля медленно снижается на протяжении последних трёх месяцев – на 7 п.п. Закономерно растёт доля тех респондентов, которые думают, что сейчас нужно продолжать военные действия – до 30% (рост на 6 п.п. с марта 2026 года). Последний раз продолжительное снижение числа сторонников мирных переговоров наблюдалось в конце 2023 года – начале 2024 (4 месяца подряд).

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (65%), молодёжи до 25 лет (78%), респондентов со средним образованием и ниже (64%), менее обеспеченных респондентов (66% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл (65%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (70%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (69%), тех, для кого ютуб-каналы являются источниками информации (76%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (37%), опрошенных старшего возраста (40% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (37%), более обеспеченных респондентов (30% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования и 32% среди тех, которым хватает на одежду), жителей Москвы (53%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), тех, для кого телевидение является источником информации (35%).

Чуть более половины опрошенных считают, что ситуация в Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО – 54%, доля таких респондентов выросла в июне 2024 года (на 14 п.п.) и больше значимо не изменялась. Придерживаются обратной точки зрения треть опрошенных – 31%.

Чаще других говорят, что ситуация в Украине может перерасти в вооружённый конфликт со странами НАТО, опрошенные в возрасте 40-54 лет (58%), респонденты с высшим образованием (59%), менее обеспеченные опрошенные (61% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (58%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (63%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Чаще других говорят, что ситуация в Украине не может перерасти в вооружённый конфликт со странами НАТО, более обеспеченные опрошенные (36% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (40%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии