Отношение к Беларуси, Китаю, Индии, Японии, США, ЕС, ООН и НАТО в мае 2026 года

Большинство россиян положительно относятся к Беларуси, Китаю и Индии. К Японии однозначного отношения нет. Негативное отношение преобладает к США, ЕС, ООН и НАТО.

В мае 2026 года в ходе ежемесячного опроса задавались вопросы об отношении к некоторым странам и организациям. Так, позитивные оценки преобладают по отношению к Беларуси (91% относятся очень хорошо/ в основном хорошо), Китаю (85%) и Индии (74%). Общественное мнение разделилось по отношению к Японии: 39% респондентов относятся к Японии хорошо, и столько же – плохо. По отношению к следующим странам и организациям преобладают преимущественно негативные оценки: США (56% относятся очень плохо/ в основном плохо), ООН (60%), ЕС (64%), НАТО (73%).

Абсолютное большинство россиян хорошо относятся к Беларуси – 91% (в том числе 34% — в основном хорошо, а 57% – очень хорошо). Отношение российского общества к Республике Беларусь было позитивным на протяжении всего периода наблюдений, однако в 2022 году на фоне конфронтации со странами Запада произошёл рост позитивных оценок с 82% в августе 2021 года до 95% в мае 2024 года. Сейчас наблюдается «нормализация» столь высоких показателей – медленное снижение позитивных оценок на 4 п.п. При этом плохо относятся к стране только 2% опрошенных, а затруднились ответить 7% респондентов.

К Китаю тоже преобладает положительное отношение – 85% (в том числе 54% — хорошо относятся, а 31% — очень хорошо относится). Позитивные оценки фиксировались на протяжении всех замеров. Отношение улучшалось в 2014 и в 2022 годах, а достигло своего пика в мае 2024 года – 92%. Плохо относятся к Китаю 6% опрошенных, их доля снизилась на 18 п.п. с декабря 2020 года.

Лучше других относятся к Китаю те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (91%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (89%), те, для кого каналы в МАХ являются источником информации (90%).

Хуже других относятся к Китаю те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (12%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (12%).

С конца 1990-х годов сохраняется положительное отношение к Индии, в мае 2026 года к этой стране относились хорошо 74% респондентов (в том числе 17% — очень хорошо, а 57% — в основном хорошо). Пик позитивных оценок в отношении Индии приходился также на май 2024 года, а после уже снизился на 11 п.п. Плохо относятся к Индии 9% опрошенных, их доля в прошлом году выросла на 5 п.п. и больше не менялась.

Лучше других относятся к Индии опрошенные старшего возраста (80% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (77%), жители Москвы (91%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (82%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (79%), те, для кого каналы в МАХ являются источником информации (80%).

Хуже других относятся к Индии молодёжь до 25 лет (17%), респонденты со средним образованием и ниже (11%), жители сёл (11%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (14%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (20%).

Второй год подряд в российском обществе отмечается неоднозначное отношение к Японии: равные доли опрошенных одновременно выражают хорошее и плохое отношение к стране (по 39%). Однако, несмотря на это, отношение к Японии продолжает ухудшаться – на 22 п.п. с 2018 года.

Лучше других относятся к Японии молодёжь до 25 лет (58%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (44%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), те, кто в качестве источников информации использует ютуб-каналы и отечественные видеоплатформы (ВК-видео, RuTube) (54% и 53% соответственно).

Хуже других относятся к Японии опрошенные старшего возраста (52% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (46%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%), те, для кого телевидение является источником информации (47%).

Отношение к Америке после избрания Д. Трампа на пост президента сначала улучшилось на фоне миротворческих усилий новой президентской администрации, но вскоре снова начало ухудшаться. В мае 2026 года хорошо относились к США четверть опрошенных – 26%, плохо – чуть больше половины респондентов – 56% (в том числе 23% – очень плохо, а 33% – в основном плохо).

Лучше других относятся к США молодёжь до 25 лет (34%), жители сёл (28%), те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента (38%), те, кто в качестве источников информации использует ютуб-каналы (42%).

Хуже других относятся к США опрошенные старшего возраста (60% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (70%), те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (60%), те, для кого телевидение является источником информации (62%).

Большинство россиян плохо относятся к Европейскому Союзу – 64% (рост на на 6 п.п. с января 2026 года). Негативное отношение к ЕС сохраняется с 2022 года. Хорошо относятся к ЕС пятая часть опрошенных – 18%, ещё столько же затруднились с ответом.

Лучше других относятся к ЕС молодёжь до 25 лет (33%), респонденты с высшим образованиием (22%), жители сёл (21%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), те, кто в качестве источников информации использует ютуб-каналы (36%).

Хуже других относятся к США опрошенные старшего возраста (70% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (66%), москвичи (83%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, для кого телевидение и каналы в МАХ являются источниками информации (70% и 71% соответственно).

Как и двумя годами ранее более половины респондентов плохо относятся к ООН, в мае эта доля равнялась 60% (в том числе очень плохо относятся 29%, а в основном плохо – 31%). Хорошо относятся к ООН 16% опрошенных (в том числе 2% — очень хорошо, а 14% — в основном хорошо).

Лучше других относятся к ООН молодёжь до 25 лет (23%), жители городов с населением более 500 тысяч человек и сёл (по 17%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (20%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%), те, кто в качестве источников информации использует ютуб-каналы и отечественные видеоплатформы (22% и 23% соответственно).

Хуже других относятся к ООН опрошенные старшего возраста (66% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (77%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто одобряет деятельность В.Путина на посту президента (63%), те, для кого телевидение является источником информации (65%).

Большинство россиян плохо относятся к НАТО – 73% (в том числе 44% — очень плохо, а 29% — в основном плохо). Хорошо относится к НАТО каждый десятый опрошенный – 10% (в том числе 1% — очень хорошо, а 9% — в основном хорошо). Затруднились ответить 17% респондентов.

Лучше других относятся к НАТО опрошенные в возрасте 25-39 лет (14%), жители сёл (12%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (12%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (15%), те, кто в качестве источников информации использует ютуб-каналы (17%).

Хуже других относятся к НАТО опрошенные старшего возраста (79% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (92%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (81%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%), те, для кого телевидение является источником информации (79%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии