Представления россиян о дружественных и недружественных странах в мае 2026 года

Представления россиян о дружественных и недружественных странах остаются устойчивыми. По мнению опрошенных, наиболее близкими союзниками России являются Беларусь, Китай, Казахстан, Индия и Северная Корея. Среди враждебных России стран респонденты чаще называют Германию, США, Украину, Великобританию и Польшу.

Первая пятёрка стран, которую россияне считают союзниками России, не изменилась с прошлого года. Беларусь упомянули 80% опрошенных, Китай – 63%, Казахстан и Индию – по 33%, а КНДР – 26%. Также респонденты упоминали Иран – 18% (рост на 7 п.п. с прошлого года), Кубу – 11%, по 8% опрошенных называли Вьетнам, Сербию (снижение на 6 п.п. за год) и Узбекистан, и другие страны.

Мужчины чаще женщин считают дружественными странами Иран (20% среди мужчин/16% среди женщин) и Кубу (14%/8%). Женщины в целом чаще затруднялись с ответом на этот вопрос (8% среди женщин/2% среди мужчин).

Молодёжь до 25 лет чаще представителей других возрастных групп называют союзниками России следующие страны: Китай (71%), Казахстан (38%), Армению (9%), Египет (7%). В то время как опрошенные старшего возраста больше упоминали Беларусь (82%), Индию (41%), КНДР (30%), Кубу (14%), Вьетнам (11%), Кыргызстан (10%) Венесуэлу (9%), Монголию (7%).

За прошедший год десятка стран, которую респонденты считают недружественно настроенной по отношению к России, практически не изменилась, исключение составила только Канада, которая уступила место Израилю. Так, в числе враждебных по отношению к России стран опрошенные чаще всего называли Германию – 51%, США – 50%, Украину – 48%, Великобританию – 44% и Польшу – 33%. В прошлом году на фоне избрания Д. Трампа президентом США и начавшихся мирных переговоров доля опрошенных, которые называли эту страну снизилось до 40%, однако в 2026 она снова выросла до 50%. Негативное восприятие Украины растёт с 2022 года (на 17 п.п. к маю 2026 года), при этом с 2023 года снижается доля опрошенных, которые воспринимают Польшу и Великобританию как недружественные страны (на 9 п.п. и 7 п.п. соответственно). Также среди недружественных стран опрошенные называли Францию – 28%, Израиль – 12% (рост на 10 п.п. с 2022 года) и страны Балтии: Латвию – 29%, Литву – 28%, Эстонию – 15%.

Мужчины чаще женщин считают враждебными Великобританию (50%/40%) и Польшу (37%/30%). Молодёжь до 25 лет чаще называли США (64%) и Украину (62%). А респонденты старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) чаще упоминали Германию (59%), Великобританию (52%), Польшу (37%), Латвию (40%), Францию (34%), Литву (37%), Эстонию (20%), Финляндию (12%), Армению (8%), Италию (8%), Молдову (7%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии