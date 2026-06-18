Наиболее резонансные события весны 2026 года

За весенние месяцы внимание респондентов больше всего привлек конфликт США и Ирана в марте-апреле, события спецоперации, а также налеты украинских беспилотников на российские регионы в апреле-мае.

Ежемесячно Левада-Центр задает открытый вопрос (без подсказок) о том, какие события последних четырех недель запомнились респондентам более всего. Согласно полученным результатам, самыми запоминающимися событиями весны для россиян стал военный конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном (самое упоминаемое событие марта и апреля), события спецоперации (военные действия, атаки дронов, обстрел общежития в Старобельске, успехи СВО), а также визит Владимира Путина в Китай.

В марте 2026 года россиянам больше всего запомнились события на Ближнем Востоке – 33%, военные действия в Украине – 8%, Атаки дронов на территорию России – 6%. По 3% упоминали ограничения интернета, забой скота в Сибири, праздники (8 марта, 23 февраля), олимпийские и параолимпийские игры в Италии. По 2% опрошенных назвали напряжённое международное положение, войны, а также рост цен, налогов, низкие зарплаты.

В апреле 2026 года в числе запомнившихся событий россияне чаще всего называли события на Ближнем Востоке – 15%, налёты БЛПА на территорию России – 9%, СВО – 7%, погодные катаклизмы (снегопады, паводки, лавины, похолодания), праздники (Пасха, день космонавтики), наводнение в Чечне, Дагестане – по 4%, ситуацию в Туапсе – 3%, войны, напряжённую мировую обстановку, риск начала третьей мировой войны, новости, связанные с Д. Трампом, ограничения в интернете (блокировка Телеграм, впн-сервисов), рост цен – по 2%.

Главными событиями мая 2026 года, по мнению опрошенных, стали атаки БПЛА, теракты – 16%, обстрел общежития в Старобельске – 13%, визит В. Путина в Китай – 10%, День Победы, парад, СВО – по 6%, ситуация на Ближнем Востоке и погодные катаклизмы (жара, похолодание, паводки) – по 3%, праздники, Визит Д. Трампа в Китай, удар России по Украине, рост цен, ухудшение качества жизни, спортивные события – по 2%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии