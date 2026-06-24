Оценки системы образования, важные школьные предметы, взгляды на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, военную подготовку и половое просвещение в школах

Четверо из десяти опрошенных оценивают состояние системы образования как хорошее или отличное, столько же – как посредственное, каждый шестой опрошенный – как плохое или очень плохое. За 35 лет, прошедших с первого замера, доля позитивных оценок выросла, а негативных – снизилась. Россияне считают самыми важными школьными предметами историю, математику, русский язык, литературу и информатику. Большинство опрошенных полагают, что школа должна заниматься патриотическим и духовно-нравственным воспитанием, военной подготовкой, половым просвещением; с середины 2010-х необходимость последних двух предметов, по мнению опрошенных, выросла.

В феврале 2026 года 41% опрошенных оценивали состояние системы образования как «посредственное» и столько же (40%) – как «хорошее» и «отличное», ещё 12% считают состояние системы образования «плохим», а 4% – «очень плохим». Начиная с 1991 года в общественном мнении доминировало представление о «посредственном» состоянии российской системы образования, параллельно с этим росло позитивное восприятие – до 40% (рост на 32 п.п. с 1991 года) и снижалось негативное – до 16% (на 10 п.п. с 1991 года).

Чаще других оценивают состояние системы образования в России позитивно (как отличное или хорошее) мужчины (46%), молодёжь до 25 лет (57%), респонденты со средним образованием и ниже (47%), более обеспеченные опрошенные (47% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%).

Чаще других оценивают состояние системы образования в России «посредственно» женщины (45%), опрошенные старшего возраста (47%), респонденты с высшим и профессиональным образованием (44% и 43% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%), те, кто использует ютуб-каналы как источник информации (44%).

Чаще других оценивают состояние системы образования негативно (очень плохо + плохо) женщины (17%), опрошенные в возрастной группе 40-54 года (19%), менее обеспеченные респонденты (28% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что страна идёт по неверному пути (30%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%), а также использует социальные сети как источник информации (18%).

По мнению опрошенных, сейчас наибольшее внимание следует уделить преподаванию следующих школьных предметов: история – 53%, математика – 46%, русский язык – 37%, родной язык и литература, компьютерная грамотность, информатика – по 30%. Каждый пятый (20%) упомянул физику, химию, биологию, 14% респондентов — общественные науки (социология, экономика, политология), 12% — иностранные языки, 10% — трудовое воспитание. За последние полтора года выросла значимость математики – на 8 п.п., снижается важность изучения иностранных языков (на 17 п.п. с мая 2019 года), трудового воспитания (на 10 п.п. с мая 2018 года), физкультуры (на 10 п.п. с мая 2019 года), полового воспитания (на 5 п.п. с мая 2019 года).

Разные социально-демографические группы по-разному оценивают важность школьных предметов. Так, мужчины чаще женщин считают, что в школе нужно больше уделять внимания истории (57%/49%), физике, химии, биологии (23%/16%), философии (7%/3%). При этом женщины чаще говорили о важности русского языка (39%/34%), родного языка и литературы (43%/26%), иностранных языков (15%/9%).

Молодёжь до 25 лет чаще представителей других возрастов упоминает компьютерную грамотность и информатику (36%), общественные науки (29%), иностранные языки (16%). Люди в возрасте 55 лет и старше чаще респондентов более молодого возраста называли историю (56%), родной язык и литературу (35%), трудовое воспитание (12%).

Большинство россиян считают, что школа должна заниматься патриотическим (85%), духовно-нравственным воспитанием детей (84%) и военной подготовкой (84%), чуть реже опрошенные говорят о том, что школа должна заниматься половым просвещением (73%). С середины 2010-х годов несколько выросла значимость военной подготовки и полового просвещения.

Большинство россиян считают, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием – 85% (53% — «определённо да» и 32% — «скорее да»), придерживаются обратного мнения 13% опрошенных (5% — «определённо нет» и 8% — «скорее нет»).

Чаще других согласны с тем, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием, опрошенные старшего возраста (94% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (89%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (90%).

Чаще других не согласны с тем, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием, опрошенные до 40 лет (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (27%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (30%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (27%).

Большинство россиян считают, что школа должна заниматься духовно-нравственным воспитанием детей – 84% (50% — «определённо да» и 34% — «скорее да»). Думают, что школа не должна уделять время духовно-нравственному воспитанию 13% опрошенных (4% — «определённо нет» и 9% — «скорее нет»).

Чаще других согласны с тем, что школа должна заниматься духовно-нравственным воспитанием, женщины (86%), опрошенные старшего возраста (89% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (88%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (87%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (90%).

Чаще других не согласны с тем, что школа должна заниматься духовно-нравственным воспитанием, мужчины (15%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (19%), респонденты со средним образованием и ниже (16%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (21%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (21%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (24%).

Большинство россиян также считают, что в школах должна присутствовать военная подготовка – 84% (53% — «определённо да» и 31% — «скорее да»), за 10 лет их доля выросла на 6 п.п. Придерживаются противоположной позиции 14% опрошенных (5% — «определённо нет» и 9% — «скорее нет»).

Чаще других согласны с тем, что школа должна заниматься военной подготовкой, опрошенные старшего возраста (92% в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (87%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (90%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (86%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (90%).

Чаще других не согласны с тем, что в школах должна присутствовать военная подготовка, молодёжь до 25 лет (30%), респонденты с высшим образованием (17%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (25%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (31%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (26%).

Считают, что школа должна заниматься половым просвещением 73% опрошенных (36% — «определённо да» и 37% — «скорее да») – рост на 9 п.п. с августа 2016 года. Говорят, что школа не место для полового просвещения, 14% респондентов (10% — «определённо нет» и 11% — «скорее нет»).

Чаще других согласны с тем, что школа должна заниматься половым просвещением, молодёжь до 25 лет (78%), респонденты с высшим образованием (78%), более обеспеченные респонденты (75% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (81%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (75%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, кто пользуется интернет-изданиями как источником информации (79%).

Чаще других не согласны с тем, что школа должна заниматься половым просвещением, респонденты со средним образованием и ниже (24%), менее обеспеченные респонденты (25% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (25%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверном пути (25%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (29%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (27%).

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МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии

