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Рейтинги июня 2026 года: значимые события месяца, настроения, оценки положения дел в стране, одобрение органов власти

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Самыми запомнившимися событиями июня для россиян стали налёты украинских беспилотников, в том числе, атаки на Москву и Подмосковье, Воронеж, Крым и Старобельск, а также проблемы с бензином. Около половины россиян в конце июня пребывали в нормальном, ровном состоянии, более четверти испытывали негативные эмоции, каждый восьмой – прекрасное настроение; настроения продолжили ухудшаться. Половина опрошенных считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Треть придерживается обратного мнения, их доля в июне заметно выросла. В отношении органов власти преобладают позитивные оценки, но уровень одобрения последние месяцы снижался.

Самыми значимыми событиями июня 2026 года для россиян стали налёты украинских беспилотников – в совокупности 24% упоминаний (в т.ч. без уточнений – 14%, атаки на Москву, Подмосковье, Капотню и проч. – 6%, удары по Воронежу, Крыму, Старобельску — по 2%; один и тот же человек мог упомянуть разные события) и проблемы с бензином (дефицит, подорожание) – 22% упоминаний. Спецоперацию в целом упомянули — 7% респондентов. Различные праздники и мероприятия (День России, день города, выпускные и т.д.) — 5%. По 3% опрошенных сказали о землетрясениях в Венесуэле, Японии и в Крыму, а также о чемпионате мира по футболу. По 2% респондентов называли ураган в Свердловской области, различные наводнения и пожары, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ПМЭФ и саммит Россия – АСЕАН в Казани.

Около половины опрошенных пребывают в нормальном, ровном состоянии – 56%, их доля уменьшается с начала года (на 8 п.п. с января 2026 года). До трети опрошенных выросла доля тех, кто испытывает негативные эмоции (напряжение, раздражение, страх, тоску) – 29% (рост на 11 п.п. с ноября 2025 года), говорят, что находятся в прекрасном настроении 13% респондентов (снижение на 4 п.п. с апреля 2026 года).

Чаще других говорят о прекрасном настроении мужчины (17%), молодёжь до 25 лет (22%), опрошенные со средним образованием и ниже (16%), более обеспеченные респонденты (18% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (16%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (17%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (15%).

О нормальном, ровном состоянии чаще говорят более обеспеченные респонденты (59% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (68%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (63%).

Чаще других испытывают напряжение, раздражение, страх, тоску женщины (34%), опрошенные старшего возраста (34% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (32%), менее обеспеченные респонденты (41% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (37%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Каждый второй опрошенный считает, что дела в стране идут в правильном направлении – 52%, после небольшого роста в прошлом месяце доля таких респондентов вновь снизилась на 9 п.п. (ранее такое резкое снижение данного показателя фиксировалось в июне 2018 года после внесения законопроекта о пенсионной реформе в Государственную думу – на 10 п.п. и в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации – на 7 п.п.). Думают, что страна движется по неверному пути, треть опрошенных – 35% (рост на 10 п.п. с мая 2026 года). Затруднились с ответом на вопрос 14% опрошенных.

О том, что дела в стране идут в правильном направлении, чаще говорили опрошенные старшего возраста (56% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (57% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (72%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%).

О том, что страна движется по неверному пути, чаще говорили молодёжь до 25 лет (40%), менее обеспеченные респонденты (48% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (39%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (61%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (91%).

Оценка текущего положения дел в стране

Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

 
В правильном направлении
По неверному пути
Затруднились ответить
Метод опроса
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Уровень одобрения деятельности В. Путина на посту президента в июне 2026 года составил 74%, таким образом он продолжил снижение и опустился на 13 п.п. с августа 2025 года). Не одобряет деятельность президента каждый пятый опрошенный (рост на 10 п.п. с сентября 2025 года).

Уровень одобрения деятельности В. Путина выше среди опрошенных старшего возраста (76% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (80% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (82%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (83%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (97%).

Уровень неодобрения деятельности В. Путина выше среди молодёжи до 25 лет (25%), менее обеспеченных респондентов (30% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (54%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%).

Одобрение деятельности Владимира Путина

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
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Большинство опрошенных одобряют деятельность М. Мишустина на посту председателя правительства – 63%, за прошедший месяц их доля сократилась на 5 п.п. Не одобряет деятельность премьер-министра примерно каждый четвёртый опрошенный (23%, рост на 4 п.п. за месяц).

Одобрение деятельности премьер-министра

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность председателя правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
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Уровень одобрения работы правительства России в целом продолжает снижение – до 59% (снижение на 17 п.п. с мая 2025 года). Не одобряет работу правительства каждый третий опрошенный – 34% (рост на 13 п.п. с сентября 2025 года).

Одобрение деятельности правительства России

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность правительства России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
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Позитивные и негативные оценки работы Государственной думы практически сравнялись: 48% опрошенных одобряют её работу, а не одобряют 42% респондентов.

Одобрение деятельности Государственной Думы

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Государственной Думы России?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
01.200002.200003.200004.200005.200007.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200103.200106.200107.200101.200201.200308.200410.200403.200507.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.202511.202512.202501.202602.202603.202604.202605.202606.2026
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Уровень одобрения деятельности губернаторов составляет 64% (снижение на 5 п.п. за месяц), уровень неодобрения – 26% (рост на 5 п.п. за месяц).

Одобрение деятельности губернаторов

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность губернатора вашей области (президента Республики, в Москве – мэра)?

 
Одобряю
Не одобряю
Нет ответа
07.200008.200009.200010.200011.200012.200001.200102.200103.200104.200105.200106.200107.200108.200109.200110.200111.200112.200101.200202.200203.200204.200205.200206.200207.200208.200209.200210.200211.200212.200201.200302.200303.200304.200305.200306.200307.200308.200309.200310.200311.200312.200301.200402.200403.200404.200405.200406.200407.200408.200409.200410.200411.200412.200401.200502.200503.200504.200505.200506.200507.200508.200509.200510.200511.200512.200501.200602.200603.200604.200605.200606.200607.200608.200609.200610.200611.200612.200601.200702.200703.200704.200705.200706.200707.200708.200709.200710.200711.200712.200701.200802.200803.200804.200805.200806.200807.200808.200810.200811.200812.200801.200902.200903.200904.200905.200906.200907.200908.200909.200910.200911.200912.200901.201002.201003.201004.201005.201006.201007.201008.201009.201010.201011.201012.201001.201102.201103.201104.201105.201106.201107.201108.201109.201110.201111.201112.201101.201202.201203.201204.201205.201206.201207.201208.201209.201210.201211.201212.201201.201302.201303.201304.201305.201306.201307.201308.201309.201310.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.201411.201412.201401.201502.201503.201504.201505.201506.201507.201508.201509.201510.201511.201512.201501.201602.201603.201604.201605.201606.201607.201608.201609.201610.201611.201612.201601.201702.201703.201704.201705.201706.201707.201708.201709.201710.201711.201712.201701.201803.201804.201805.201807.201808.201809.201810.201811.201812.201801.201902.201903.201904.201905.201906.201907.201908.201909.201910.201911.201912.201901.202002.202003.202004.202005.202006.202007.202008.202009.202010.202011.202001.202102.202103.202104.202105.202106.202107.202108.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.202210.202211.202212.202201.202302.202303.202304.202305.202306.202307.202308.202309.202310.202311.202312.202301.202402.202403.202404.202405.202406.202407.202408.202409.202410.202411.202412.202401.202502.202503.202504.202505.202506.202507.202508.202509.202510.202511.202512.202501.202602.202603.202604.202605.202606.2026
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МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 23 по 30 июня 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимов соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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