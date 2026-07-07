Конфликт с Украиной в июне 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров и применении ядерного оружия

В июне 2026 года внимательно следили за событиями вокруг Украины четверо из десяти опрошенных, не следил совсем каждый пятый респондент. Большинство россиян поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине, после роста в прошлом месяце их доля уменьшилась. Число сторонников перехода к мирным переговорам выросло до двух третей, продолжение военных действий поддерживает больше четверти респондентов. Шестеро из десяти опрошенных считают, что в ходе текущего конфликта в Украине использование ядерного оружия не может быть оправдано, придерживаются обратной точки зрения трое из десяти респондентов, их доля незначительно выросла за год.

Уровень внимания к событиям вокруг Украины значимо не меняется в последние три месяца: в июне 2026 года внимательно следили 43% опрошенных (в т.ч. 18% следили «очень внимательно», а 25% — следили «довольно внимательно»), наблюдали без особого внимания 38% опрошенных, а не следила вовсе пятая часть респондентов (19%).

Внимательнее всего следили за событиями вокруг Украины мужчины (47%), опрошенные старшего возраста (55% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%), те, для кого телевидение и каналы в МАХ являются источниками информации (по 49% и 50%).

Реже говорили о своём внимании к ситуации женщины (39%), молодёжь до 25 лет (27%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (38%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (40%), те, для кого социальные сети являются источником информации (35%).

Две трети опрошенных поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине – 67% (в том числе 35% – «определённо» поддерживают, а 32% — «скорее» поддерживают), данный показатель снизился на 7 п.п. с прошлого месяца. Не поддерживает действия российских военных каждый четвёртый опрошенный – 24% (11% — «определённо» не поддерживают, 13% — «скорее» не поддерживают) – рост на 8 п.п. с мая 2026 года.

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине выше среди следующих групп: мужчины (73%), опрошенные старшего возраста (73% среди респондентов в возрасте 55 и старше), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (78%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%), те, для кого телевидение и каналы в МАХ являются источниками информации (по 76%).

Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине ниже среди следующих групп: женщины (62%), молодёжь до 25 лет (50%), менее обеспеченные респонденты (59% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (64%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%) те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (49%).

Одновременно с этим после продолжительного снижения вновь выросла доля тех, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам – 64% (рост на 4 п.п. за месяц). Считают, что нужно продолжать военные действия 29% опрошенных.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (68%), молодёжи до 25 лет (78%), респондентов со средним образованием и ниже (68%), менее обеспеченных респондентов (70% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл (71%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (78%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), тех, для кого ютуб-каналы являются источниками информации (79%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (38%), опрошенных старшего возраста (35% в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим образованием (30%), более обеспеченных респондентов (32% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (55%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (38%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%), тех, для кого телевидение является источником информации (35%).

Шестеро из десяти россиян считают, что в ходе текущего конфликта в Украине использование ядерного оружия не может быть оправдано – 60% (в т.ч. 40% — «определённо не может», а 20% — «скорее не может»). Придерживаются обратной точки зрения 29% опрошенных (в т.ч. 10% — «определённо может», а 19% — «скорее может»), максимальные значения этого показателя фиксировались в ноябре 2024 года – 39%, после чего он заметно снизился. Однако по сравнению с прошлым годом доля сторонников использования ядерного оружия немного выросла.

Чаще других говорят, что в ходе текущего украинского конфликта использование ядерного оружия может быть оправдано, мужчины (33%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (33%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (34%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%), те, для кого телевидение и каналы в МАХ являются источниками информации (34% и 35% соответственно).

Чаще других говорят, что в ходе текущего украинского конфликта использование ядерного оружия не может быть оправдано, молодёжь до 25 лет (66%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (68%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), те, для кого ютуб-каналы являются источниками информации (77%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 23 по 30 июня 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии