Основные источники информации и доверие им в июне 2026 года

Телевидение остаётся главным источником получения информации для россиян, как канал получения новостей его используют более половины опрошенных, однако доверие к нему снизилось почти до трети опрошенных, обновив минимальные показатели за всё время наблюдений. Каждый третий предпочитает читать новости в социальных сетях, а каждый четвёртый – в интернет-изданиях. Аудитория телеграм-каналов после блокировки сети сократилась почти в два раза – до пятой части опрошенных, соответственно снизилось и доверие этому источнику информации. Каждый десятый узнаёт о событиях в стране и мире из каналов в МАХ, уровень пользования и доверия ему медленно растёт. Получают новости по радио, из видеоблогов на отечественных и зарубежных платформах чуть более 5% опрошенных, из печатных изданий – меньше.

Пользование источниками информации за последние три месяца не изменилось. Телевидение остаётся основным каналом получения информации для россиян – для этих целей им пользуются 56% опрошенных. Более трети респондентов читают новости в социальных сетях (38%), а четверть – в интернет-изданиях (25%). Аудитория новостных телеграм-каналов сократилась после блокировки мессенджера весной этого года примерно до пятой части (18%–19%) и больше значимо не менялась. С помощью каналов в МАХ узнают новости 13% опрошенных (рост на 3 п.п. с апреля 2026 года). По 7% опрошенных используют радио и отечественные видеоплатформы (ВК-видео, Rutube) как источники информации, 6% – YouTube-каналы, 4% – печатные издания.

Совокупная аудитория новостных интернет-ресурсов медленно растёт и уже заметно опережает телевизионную: 65% против 56% соответственно. Информационное потребление носит комплексный характер, поскольку многие совмещают как телесмотрение, так и чтение новостей в интернете, просмотр видео-блогов. Доля людей, которые для получения информации используют интернет источники и не смотрят новости по телевизору, достигает трети населения (35%). Доля людей, которые получают новости из телевизора без использования каких-либо интернет-источников составляет четверть опрошенных (24%).

Телевидение в качестве источника информации чаще используют опрошенные старшего возраста (76% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (62%), менее обеспеченные респонденты (57% среди тех, которым едва хватает на еду и 58%, которым хватает на одежду), жители Москвы (71%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%).

Новости в соцсетях чаще читают молодёжь до 25 лет (58%), респонденты с высшим образованием (43%), более обеспеченные респонденты (44% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (47%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (41%).

Новости из интернет-изданий чаще получают опрошенные в возрасте 25-39 лет (32%), респонденты с высшим образованием (32%), более обеспеченные респонденты (29% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (40%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Новости из телеграм-каналов чаще получает молодёжь до 25 лет (40%), респонденты с высшим образованием (20%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), а также те, кто не одобряет деятельность действующего президента (27%).

Каналы в МАХ используют как источник информации чаще опрошенные с высшим и профессиональным образованиями (по 14%), более обеспеченные респонденты (15% среди тех, которые могут позволить себе товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (16%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (14%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (13%).

Структура ответов на вопрос о доверии источникам информации в целом схожа со структурой ответов на вопрос о пользовании ими. Однако с начала года фиксируется снижение доверия практически ко всем каналам получения новостей. Более всего опрошенные доверяют как источнику информации телевидению – 37%, но уровень доверия ему снизился на 12 п.п. с мая 2025 года, тем самым обновив минимальные значения за всё время наблюдений. Социальным сетям доверяют 20% опрошенных, интернет-изданиям – 13% (снижение на 13 п.п. с января 2021 год), телеграм-каналам – 11% (снижение 9 п.п. с января 2026 года). Уровень доверия каналам в МАХ составляет 7% (рост на 2 п.п. с апреля 2026 года). Доверяют радио 5% опрошенных, ютуб-каналам и печатным изданиям – по 3%, а отечественным видеоплатформам – по 2% респондентов.

Чаще доверяют телевидению как источнику информации опрошенные старшего возраста (53% среди опрошенных в возрасте 55 лет и более), респонденты с профессиональным образованием, средним образованием и ниже (по 40%), жители Москвы (42%), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%).

Чаще доверяют новостям из социальных сетей и интернет-изданий молодёжь до 25 лет (35%, 20%), респонденты с высшим образованием (21%, 18%), более обеспеченные опрошенные (22%, 16% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования). При этом уровень доверия социальным сетям выше среди жителей городов с населением до 100 тысяч человек и сёл (24% и 23% соответственно), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (23%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (27%), а уровень доверия информации из интернет-изданий выше среди москвичей (19%).

Доверяют каналам в МАХ как источнику информации чаще, респонденты с высшим образованием (10%), более обеспеченные респонденты (10% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), а также те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (8%) и те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (8%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 23 по 30 июня 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии