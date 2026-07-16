Общественное отношение к абортам

Половина опрошенных считает, что аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины, это мнение преобладает в российском обществе с конца 1990-х годов, однако поддержка такой позиции постепенно сокращается. Каждый третий респондент полагает, что аборты должны быть разрешены только при определённых обстоятельствах, а каждый десятый поддерживает полный запрет абортов; популярность этих взглядов в последние годы растёт.

В обществе преобладает мнение, что аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины, так считает почти половина опрошенных (47%). Однако доля таких ответов постепенно сокращается – в 1998 этого мнения придерживались 65% респондентов. Одновременно росло число людей, которые считают, что аборты должны быть разрешены только при определённых обстоятельствах: если в 1998 году таких было 18%, то сегодня уже 37%. Также с прошлого замера выросло количество тех, кто поддерживает полный запрет абортов – с 5% до 10%.

Чаще других придерживаются мнения, что аборты должны быть разрешены и проводиться по желанию женщины, сами женщины (58%), молодёжь до 25 лет (56%), респонденты с высшим образованием (51%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (55%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (55%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (59%), те, кто никогда не посещает религиозные службы (53%).

Чаще других считают, что аборты должны быть разрешены только при определённых обстоятельствах, мужчины (40%), респонденты с высшим образованием (39%), жители сёл (41%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (39%), те, кто посещает религиозные службы хотя бы раз в неделю (46%).

Чаще других думают, что аборты должны быть запрещены при любых обстоятельствах, мужчины (17%), опрошенные в возрасте 25-39 лет (12%), респонденты со средним образованием и ниже (15%), жители сёл и городов с населением менее 100 тысяч человек (по 12%), те, кто посещает религиозные службы не менее одного раза в неделю (28%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии