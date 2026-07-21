Частота и причины семейных ссор

У большинства опрошенных в семье случаются ссоры, однако их частота постепенно снижается. Не случается семейных ссор у каждого третьего опрошенного. Причиной ссор опрошенные чаще всего называют разность взглядов, отсутствие взаимопонимания, распределение домашних обязанностей, нехватка денег, проблемы с родственниками, сложности с определением того, кому решать на что тратить деньги, и пьянство.

Большинство россиян (66%) говорят, что в их семьях время от времени случаются ссоры, в т.ч. у 2% респондентов — почти ежедневно, у 6% — раз или два раза в неделю, у пятой части опрошенных (18%) — раз или несколько раз в месяц, у 39% — реже, чем раз в несколько месяцев. По словам трети опрошенных, конфликты в их семье никогда не происходят. Частота ссор сокращалась с начала 2000-х (на 13 п.п.) и достигла своего минимума к последнему замеру в феврале 2026 года.

Чаще других говорят о ссорах в семье женщины (69%), опрошенные в возрастной группе 40-54 года (72%), жители Москвы (80%), респонденты с высшим образованием (69%), более обеспеченные респонденты (71% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Чаще других говорят об отсутствии ссор в семье мужчины (35%), молодёжь до 25 лет и опрошенные старше 55 лет (по 35%), жители села (36%), респонденты со средним образованием и ниже (37%), менее обеспеченные респонденты (36% среди тех, которым едва хватает на еду).

В последнем замере самой частой причиной семейных ссор респонденты называли разность взглядов и отсутствие взаимопонимания – 45% (рост на 13 п.п. с июля 2016 года). Треть опрошенных говорят, что ссоры в их семьях случаются из-за распределения домашних обязанностей (35%, рост на 13 п.п. с февраля 2011 года), а каждый пятый – из-за нехватки денег (23%, снижение на 14 п.п. с июля 2016 года) и проблем с детьми (17%). Примерно десятая часть опрошенных причины семейных ссор видит в проблемах с родителями и родственниками (12%), проблемах с тем, кому решать, на что тратить деньги (11%), проблемах с пьянством у членов семьи (9%).

Женщины чаще видят причины ссор в разности взглядов, отсутствии взаимопонимания (27%/42%), в распределении домашних обязанностей (39%/30%), нехватке денег (25%), проблемах с детьми (19%/14%). Мужчины чаще говорят, что ссоры происходят из-за того, кому решать на что тратить деньги.

Молодёжь чаще других возрастных групп в качестве причин семейных ссор называла распределение домашних обязанностей (50%), проблемы с родителями и другими родственниками (20%). Опрошенные в возрастной группе 40-54 года чаще говорили о нехватке денег и проблемах с детьми как о причинах ссор (27% и 19%), а опрошенные старшего возраста – о пьянстве членов семьи (11% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше).

Опрошенные с высшим образованием чаще других говорят, что ссоры в их семьях происходят из-за разных взглядов (50%), из-за проблем с детьми (20%). Респонденты со средним образованием и ниже чаще говорили о нехватке денег (30%), проблемах с тем, кому решать, на что тратить деньги (16%).

У более обеспеченных опрошенных (те, кто может себе позволить товары длительного пользования) ссоры чаще случаются из-за отсутствия взаимопонимания (49%), проблем с родителями и другими родственниками (14%). Менее обеспеченные опрошенные чаще других называют причиной ссор нехватку денег (40%) и проблемы с тем, кому решать, на что тратить деньги (15%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии