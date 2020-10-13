Своя и чужая ответственность

Проблема личной ответственности в период пандемии коронавируса зазвучала по-новому. Каждый из нас принимал решение о границах этой ответственности – носить ли маску, оставаться дома по необходимости, переводить сотрудников на удаленку или пополнять ряды ковид-диссидентов.

И в начале пандемии и сейчас, когда численность заболевших ковидом рекордно растет, неоднократно звучало отеческое пристыживание россиян властями из-за несоблюдения рекомендованных предписаний. Не оправдывая наших сограждан, подчеркнём, что чувство коллективной ответственности не возникает на пустом месте, и у этих неоправданных ожиданий есть причины.

Последние пятнадцать лет «Левада-центр» спрашивает у жителей России, в какой мере они чувствуют ответственность за происходящее в разных сферах их жизни. В сентябре 2020 года подавляющее число россиян чувствовали ответственность только за свою семью (93%), еще чуть более половины опрошенных – за свой дом, двор (61%) и происходящее на работе (56%), и этот топ-3 не меняется годами. Аналогичную картину мы видим по результатам вопросов о возможности повлиять на одну из этих сфер.

Касательно ответственности за то, что происходит в городе, районе или в стране, доминирующие мнения находились на противоположном полюсе: менее половины респондентов готовы отвечать за свой город, район (41%), еще меньшая доля – за страну (31%).

Даже в конце 2014 г., в период «посткрымской эйфории», аномально улучшившей практически все базовые индикаторы общественных настроений, только 11% россиян чувствовали ответственность за свою страну, в то время как 57% выбирали радикальную позицию «совершенно не чувствую» (если с ними суммировать тех, кто чувствовал лишь «в незначительной мере», то получится 84%). Стоит ли напоминать, что рейтинги основных институтов власти тогда достигали запредельных значений, и эта развилка в общественном мнении, возможно, лучший показатель отделения «личного» от «государственного».

Вместе с тем динамика общественного мнения свидетельствовала о резком росте чувства ответственности за страну в 2017 и 2018 гг., триггером которой стало массовое раздражение от принятия пенсионной реформы, приглушившей патерналистские ожидания и обострившей забытое чувство (каждый второй был готов лично выходить на акции протеста против ее принятия).

Но вернемся к настоящему и посмотрим, как эта (без)ответственность проявляется. По данным этого же исследования, в сентябре 2020 г. менее половины респондентов приняли участие в голосовании на местных выборах (из числа тех, у кого они проходили). Интересно, что россияне, отказавшиеся от участия в едином дне голосования, не отличались в уровне осознания ответственности и влияния от проголосовавших сограждан – в своем не-влиянии на происходящее в стране были уверены и те, и другие. Что тоже неудивительно, если посмотреть на динамику мнений о доверии населения российским политикам, где в 2020 г. доля ответов, аккумулирующих безучастное отношение («нет таких», «не интересуюсь», «не знаю», «нет ответа»), обгоняла по популярности любого политика, даже федерального.

Отсутствие ответственности за нечто большее кроме своей семьи и работы на сегодняшний момент – не стыдно, это, скорее, негласная норма, не вызывающая коллективного осуждения. В августе 2020 г. 44% россиян без стеснения отвечали социологам, что граждане России не всегда выполняют свои обязанности перед государством – обходят законы, не платят налоги (и за 20 лет мы не видим принципиальных изменений), но доля придерживающихся мнения, что государство не всегда выполняет свои обязанности, была еще выше. При таком раскладе общественного мнения стоит ли ожидать от граждан беспрекословной сознательности и ответственности за других здесь и сейчас?

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