Гордость и идентичность

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Общественные дискуссии, связанные с исторической памятью, не теряют своей актуальности (в мае 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны). В сентябре 2020 года Левада-Центр повторил блок вопросов из исследовательской программы «Советский человек», посвященный восприятию исторических событий и периодов, представлению об их значимости и в целом важности истории для национальной идентичности россиян.
Представление жителей России о «нас» как об общности по-прежнему преимущественно обращено в прошлое, и Победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, за которое россияне испытывают гордость (за 20 лет проведения исследований доля, испытывающих гордость за нее, значимо не менялась).
По сравнению с предыдущим замером в 2018 году, увеличился выбор позиции «родная природа» в вопросе об смысловых ассоциациях со «своим» народом (можно предположить, что на это повлияла информационная повестка, связанная с экологическими проблемами, но требуются дальнейшие исследования).
В структуре коллективного стыда за те или иные события в жизни страны отмечается интересная динамика: увеличение доли россиян, стыдящихся «распада СССР», который в 2020 году формально впервые возглавил список предложенных для выбора альтернатив (статистически он разделил первое и второе место с позицией «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности»). В предыдущих исследованиях мы уже указывали на доминирование положительных оценок в восприятии Советского Союза, который в настоящее время преимущественно ассоциируется с социальной стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.
Таблица 1.
ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВЯЗЫВАЕТСЯ У ВАС С МЫСЛЬЮ О ВАШЕМ НАРОДЕ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)*
|авг.
94
|мар.
99
|авг.
03
|авг.
08
|окт.
12
|июн.
15
|авг.
16
|ноя.
17
|дек.
18
|сен.
20
|Наше прошлое, наша история
|37
|48
|48
|43
|41
|37
|46
|46
|53
|55
|Наша земля, территория, на которой мы живем
|25
|26
|32
|34
|34
|44
|42
|38
|35
|39
|Родная природа
|18
|18
|23
|17
|19
|30
|24
|28
|25
|34
|Место, где я родился и вырос
|41
|35
|43
|39
|43
|41
|40
|39
|33
|26
|Язык моего народа
|19
|17
|19
|23
|25
|25
|21
|21
|19
|24
|Государство, в котором я живу
|17
|19
|22
|32
|28
|25
|26
|17
|22
|20
|Наша военная мощь
|5
|7
|8
|8
|9
|15
|18
|21
|17
|12
|Великие люди моей национальности
|10
|14
|14
|14
|16
|20
|21
|23
|12
|11
|Душевные качества моего народа
|16
|19
|15
|14
|9
|16
|16
|18
|12
|9
|Наша религия, вера моих предков
|8
|7
|8
|12
|10
|15
|14
|11
|9
|8
|Знамя, герб, гимн
|2
|3
|4
|8
|8
|9
|10
|9
|5
|7
|Наши песни, праздники и обычаи
|17
|19
|16
|14
|13
|17
|12
|14
|9
|7
|Наше трудолюбие, умение хозяйствовать
|6
|10
|7
|6
|5
|8
|11
|9
|8
|6
|Родные могилы, памятники
|9
|7
|7
|7
|6
|10
|9
|12
|7
|4
|Другое
|1
|<1
|1
|1
|<1
|<1
|<1
|1
|2
|1
|Затруднились ответить
|8
|4
|3
|3
|3
|3
|3
|1
|2
|2
* В 1994 и 1999-м годах анкета подразумевала самозаполнение респондентами опросного листа.
Таблица 2.
КАКИЕ СОБЫТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС ЧУВСТВО ГОРДОСТИ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)
|апр.
99
|июл.
03
|авг.
08
|сен.
12
|мар.
14
|июн.
15
|янв.
17
|дек.
18
|сен.
20
|Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
|86
|87
|89
|82
|82
|85
|83
|87
|89
|Ведущая роль страны в освоении космоса
|60
|59
|61
|45
|46
|42
|41
|50
|43
|Присоединение Крыма
|-**
|–
|–
|–
|–
|–
|43
|45
|30
|Великая русская литература
|46
|48
|49
|35
|39
|37
|36
|40
|29
|Достижения российской науки
|52
|51
|46
|35
|34
|30
|32
|37
|27
|Слава русского оружия
|35
|35
|37
|31
|26
|25
|26
|36
|25
|Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире
|42
|32
|37
|32
|35
|36
|35
|32
|24
|Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость
|45
|44
|35
|32
|24
|27
|23
|32
|17
|Великие русские путешественники, первопроходцы
|33
|33
|28
|26
|21
|21
|19
|24
|16
|Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики
|–
|–
|32
|13
|12
|20
|18
|18
|12
|Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока
|22
|25
|21
|17
|13
|13
|14
|16
|7
|Передовой строй, советское бесклассовое общество
|14
|13
|9
|10
|10
|12
|9
|14
|7
|Дух русской вольницы, свободолюбие
|12
|14
|13
|12
|10
|12
|10
|10
|7
|Подвижничество русских святых
|10
|14
|13
|11
|10
|11
|7
|12
|6
|Перестройка, начало рыночных реформ
|2
|8
|7
|5
|2
|3
|4
|5
|5
|Нравственный авторитет русской интеллигенции
|12
|11
|11
|10
|9
|10
|7
|8
|4
|Достижения Путина во внешней политике, возвращение статуса Великой державы
|-**
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16
|Другое
|<1
|<1
|<1
|1
|<1
|1
|1
|1
|1
|Ничего подобного не вызывает у меня особой гордости
|2
|2
|1
|3
|3
|1
|2
|1
|1
|Затруднились ответить
|3
|2
|2
|3
|2
|3
|3
|1
|2
** Вариант не был включен в карточку со списком ответов.
С учетом того, что интенсивность ответов от 2018 к 2020 году снизилась (на 101 пункт) практически по всем позициям, мы пересчитали их к 100%.
Таблица 2а. Пересчет к 100%
|апр.
99
|июл.
03
|авг.
08
|сен.
12
|мар.
14
|июн.
15
|янв.
17
|дек.
18
|сен.
20
|Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
|18
|18
|18
|20
|22
|22
|20
|19
|24
|Ведущая роль страны в освоении космоса
|13
|12
|12
|11
|12
|11
|9
|11
|12
|Присоединение Крыма
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9
|10
|8
|Великая русская литература
|10
|10
|10
|9
|10
|10
|8
|9
|8
|Достижения российской науки
|11
|11
|9
|9
|9
|8
|7
|8
|7
|Слава русского оружия
|7
|7
|8
|8
|7
|6
|5
|8
|7
|Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире
|9
|7
|8
|8
|9
|9
|7
|7
|7
|Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость
|9
|9
|7
|8
|6
|7
|5
|7
|5
|Великие русские путешественники, первопроходцы
|7
|7
|6
|6
|6
|5
|4
|5
|4
|Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики
|–
|–
|7
|3
|3
|5
|4
|4
|3
|Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|3
|3
|2
|Передовой строй, советское бесклассовое общество
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|2
|3
|2
|Дух русской вольницы, свободолюбие
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|Подвижничество русских святых
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|1
|3
|2
|Перестройка, начало рыночных реформ
|<1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Нравственный авторитет русской интеллигенции
|3
|2
|2
|2
|2
|3
|1
|2
|1
|Достижения Путина во внешней политике, возвращение статуса Великой державы
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|Другое
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|Ничего подобного не вызывает у меня особой гордости
|<1
|<1
|<1
|1
|1
|<1
|<1
|<1
|<1
|Затруднились ответить
|1
|<1
|<1
|1
|1
|1
|1
|<1
|1
Таблица 3.
А ЧЕГО ВЫ СТЫДИТЕСЬ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЧУВСТВО СТЫДА И ОГОРЧЕНИЯ, КОГДА ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)
|апр.
99
|июл.
03
|авг.
08
|сен.
12
|июн.
15
|янв.
17
|дек.
18
|сен.
20
|Разрушение СССР
|48
|41
|38
|32
|28
|33
|45
|49
|Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности
|79
|78
|69
|56
|56
|54
|61
|48
|Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу
|45
|52
|49
|35
|31
|24
|37
|33
|Репрессии, террор, выселение народов в 20-50-е годы
|34
|39
|35
|25
|25
|22
|21
|23
|Хроническое отставание от Запада
|31
|32
|22
|25
|20
|20
|24
|22
|Гонения на церковь
|21
|18
|27
|16
|12
|11
|16
|16
|Наша косность, инертность, лень
|24
|34
|27
|18
|20
|14
|18
|14
|Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду
|17
|23
|19
|12
|10
|8
|13
|12
|Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть
|28
|20
|20
|12
|12
|11
|16
|11
|Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам
|15
|9
|8
|6
|5
|4
|9
|8
|Национальное высокомерие
|7
|5
|7
|5
|3
|3
|7
|7
|Военные поражения России
|16
|16
|11
|8
|4
|5
|6
|6
|Другое
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|Ничего подобного не вызывает у меня особого стыда
|1
|2
|3
|9
|6
|8
|6
|8
|Затруднились ответить
|5
|3
|5
|6
|4
|5
|2
|3
Таблица 3а. Пересчет к 100%
|апр.
99
|июл.
03
|авг.
08
|сен.
12
|июн.
15
|янв.
17
|дек.
18
|сен.
20
|Разрушение СССР
|13
|11
|11
|11
|11
|14
|14
|19
|Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности
|21
|21
|20
|20
|22
|22
|19
|18
|Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу
|12
|14
|14
|12
|12
|10
|12
|13
|Репрессии, террор, выселение народов в 20-50-е годы
|9
|10
|10
|9
|10
|9
|7
|9
|Хроническое отставание от Запада
|8
|9
|6
|9
|8
|8
|8
|8
|Гонения на церковь
|6
|5
|8
|6
|5
|5
|5
|6
|Наша косность, инертность, лень
|6
|9
|8
|6
|8
|6
|6
|5
|Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду
|5
|6
|6
|4
|4
|3
|4
|5
|Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть
|8
|5
|6
|4
|5
|5
|5
|4
|Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам
|4
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|Национальное высокомерие
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|2
|3
|Военные поражения России
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|Другое
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|<1
|1
|<1
|Ничего подобного не вызывает у меня особого стыда
|<1
|1
|1
|3
|2
|3
|2
|3
|Затруднились ответить
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|1
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