Гордость и идентичность

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Общественные дискуссии, связанные с исторической памятью, не теряют своей актуальности (в мае 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны). В сентябре 2020 года Левада-Центр повторил блок вопросов из исследовательской программы «Советский человек», посвященный восприятию исторических событий и периодов, представлению об их значимости и в целом важности истории для национальной идентичности россиян.

Представление жителей России о «нас» как об общности по-прежнему преимущественно обращено в прошлое, и Победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, за которое россияне испытывают гордость (за 20 лет проведения исследований доля, испытывающих гордость за нее, значимо не менялась).

По сравнению с предыдущим замером в 2018 году, увеличился выбор позиции «родная природа» в вопросе об смысловых ассоциациях со «своим» народом (можно предположить, что на это повлияла информационная повестка, связанная с экологическими проблемами, но требуются дальнейшие исследования).

В структуре коллективного стыда за те или иные события в жизни страны отмечается интересная динамика: увеличение доли россиян, стыдящихся «распада СССР», который в 2020 году формально впервые возглавил список предложенных для выбора альтернатив (статистически он разделил первое и второе место с позицией «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности»). В предыдущих исследованиях мы уже указывали на доминирование положительных оценок в восприятии Советского Союза, который в настоящее время преимущественно ассоциируется с социальной стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.

Таблица 1.

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВЯЗЫВАЕТСЯ У ВАС С МЫСЛЬЮ О ВАШЕМ НАРОДЕ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)*

авг.

94 мар.

99 авг.

03 авг.

08 окт.

12 июн.

15 авг.

16 ноя.

17 дек.

18 сен.

20 Наше прошлое, наша история 37 48 48 43 41 37 46 46 53 55 Наша земля, территория, на которой мы живем 25 26 32 34 34 44 42 38 35 39 Родная природа 18 18 23 17 19 30 24 28 25 34 Место, где я родился и вырос 41 35 43 39 43 41 40 39 33 26 Язык моего народа 19 17 19 23 25 25 21 21 19 24 Государство, в котором я живу 17 19 22 32 28 25 26 17 22 20 Наша военная мощь 5 7 8 8 9 15 18 21 17 12 Великие люди моей национальности 10 14 14 14 16 20 21 23 12 11 Душевные качества моего народа 16 19 15 14 9 16 16 18 12 9 Наша религия, вера моих предков 8 7 8 12 10 15 14 11 9 8 Знамя, герб, гимн 2 3 4 8 8 9 10 9 5 7 Наши песни, праздники и обычаи 17 19 16 14 13 17 12 14 9 7 Наше трудолюбие, умение хозяйствовать 6 10 7 6 5 8 11 9 8 6 Родные могилы, памятники 9 7 7 7 6 10 9 12 7 4 Другое 1 <1 1 1 <1 <1 <1 1 2 1 Затруднились ответить 8 4 3 3 3 3 3 1 2 2

* В 1994 и 1999-м годах анкета подразумевала самозаполнение респондентами опросного листа.

Таблица 2.

КАКИЕ СОБЫТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС ЧУВСТВО ГОРДОСТИ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)

апр.

99 июл.

03 авг.

08 сен.

12 мар.

14 июн.

15 янв.

17 дек.

18 сен.

20 Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 86 87 89 82 82 85 83 87 89 Ведущая роль страны в освоении космоса 60 59 61 45 46 42 41 50 43 Присоединение Крыма -** – – – – – 43 45 30 Великая русская литература 46 48 49 35 39 37 36 40 29 Достижения российской науки 52 51 46 35 34 30 32 37 27 Слава русского оружия 35 35 37 31 26 25 26 36 25 Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире 42 32 37 32 35 36 35 32 24 Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость 45 44 35 32 24 27 23 32 17 Великие русские путешественники, первопроходцы 33 33 28 26 21 21 19 24 16 Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики – – 32 13 12 20 18 18 12 Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока 22 25 21 17 13 13 14 16 7 Передовой строй, советское бесклассовое общество 14 13 9 10 10 12 9 14 7 Дух русской вольницы, свободолюбие 12 14 13 12 10 12 10 10 7 Подвижничество русских святых 10 14 13 11 10 11 7 12 6 Перестройка, начало рыночных реформ 2 8 7 5 2 3 4 5 5 Нравственный авторитет русской интеллигенции 12 11 11 10 9 10 7 8 4 Достижения Путина во внешней политике, возвращение статуса Великой державы -** – – – – – – – 16 Другое <1 <1 <1 1 <1 1 1 1 1 Ничего подобного не вызывает у меня особой гордости 2 2 1 3 3 1 2 1 1 Затруднились ответить 3 2 2 3 2 3 3 1 2

** Вариант не был включен в карточку со списком ответов.

С учетом того, что интенсивность ответов от 2018 к 2020 году снизилась (на 101 пункт) практически по всем позициям, мы пересчитали их к 100%.

Таблица 2а. Пересчет к 100%

апр.

99 июл.

03 авг.

08 сен.

12 мар.

14 июн.

15 янв.

17 дек.

18 сен.

20 Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 18 18 18 20 22 22 20 19 24 Ведущая роль страны в освоении космоса 13 12 12 11 12 11 9 11 12 Присоединение Крыма – – – – – – 9 10 8 Великая русская литература 10 10 10 9 10 10 8 9 8 Достижения российской науки 11 11 9 9 9 8 7 8 7 Слава русского оружия 7 7 8 8 7 6 5 8 7 Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире 9 7 8 8 9 9 7 7 7 Моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость 9 9 7 8 6 7 5 7 5 Великие русские путешественники, первопроходцы 7 7 6 6 6 5 4 5 4 Стабилизация положения страны при Путине, рост экономики – – 7 3 3 5 4 4 3 Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока 5 5 4 4 3 3 3 3 2 Передовой строй, советское бесклассовое общество 3 3 2 2 3 3 2 3 2 Дух русской вольницы, свободолюбие 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Подвижничество русских святых 2 3 3 3 3 3 1 3 2 Перестройка, начало рыночных реформ <1 2 1 1 1 1 1 1 1 Нравственный авторитет русской интеллигенции 3 2 2 2 2 3 1 2 1 Достижения Путина во внешней политике, возвращение статуса Великой державы – – – – – – – – 4 Другое <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Ничего подобного не вызывает у меня особой гордости <1 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 <1 Затруднились ответить 1 <1 <1 1 1 1 1 <1 1

Таблица 3.

А ЧЕГО ВЫ СТЫДИТЕСЬ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЧУВСТВО СТЫДА И ОГОРЧЕНИЯ, КОГДА ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ К РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ? (респондентам предлагалась карточка с ответами, и они могли выбрать более одного и/или назвать свой; ранжировано по убыванию по результатам сентября 2020 года)

апр.

99 июл.

03 авг.

08 сен.

12 июн.

15 янв.

17 дек.

18 сен.

20 Разрушение СССР 48 41 38 32 28 33 45 49 Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности 79 78 69 56 56 54 61 48 Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу 45 52 49 35 31 24 37 33 Репрессии, террор, выселение народов в 20-50-е годы 34 39 35 25 25 22 21 23 Хроническое отставание от Запада 31 32 22 25 20 20 24 22 Гонения на церковь 21 18 27 16 12 11 16 16 Наша косность, инертность, лень 24 34 27 18 20 14 18 14 Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду 17 23 19 12 10 8 13 12 Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть 28 20 20 12 12 11 16 11 Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам 15 9 8 6 5 4 9 8 Национальное высокомерие 7 5 7 5 3 3 7 7 Военные поражения России 16 16 11 8 4 5 6 6 Другое 1 1 1 1 1 1 2 1 Ничего подобного не вызывает у меня особого стыда 1 2 3 9 6 8 6 8 Затруднились ответить 5 3 5 6 4 5 2 3

Таблица 3а. Пересчет к 100%

апр.

99 июл.

03 авг.

08 сен.

12 июн.

15 янв.

17 дек.

18 сен.

20 Разрушение СССР 13 11 11 11 11 14 14 19 Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности 21 21 20 20 22 22 19 18 Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу 12 14 14 12 12 10 12 13 Репрессии, террор, выселение народов в 20-50-е годы 9 10 10 9 10 9 7 9 Хроническое отставание от Запада 8 9 6 9 8 8 8 8 Гонения на церковь 6 5 8 6 5 5 5 6 Наша косность, инертность, лень 6 9 8 6 8 6 6 5 Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду 5 6 6 4 4 3 4 5 Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть 8 5 6 4 5 5 5 4 Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам 4 2 2 2 2 2 3 3 Национальное высокомерие 2 1 2 2 1 1 2 3 Военные поражения России 4 4 3 3 2 2 2 2 Другое <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 Ничего подобного не вызывает у меня особого стыда <1 1 1 3 2 3 2 3 Затруднились ответить 1 1 1 2 2 2 1 1

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.