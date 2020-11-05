Протесты в Хабаровском крае и Беларуси

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Протесты в Хабаровске
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ФУРГАЛА? (один ответ в столбце)
|июл.20*
|авг.20
|окт.20
|Внимательно следите за тем, как развиваются события
|26
|22
|16
|Что-то слышали об этом
|57
|53
|55
|Впервые слышите об этом
|16
|25
|29
|Затрудняюсь ответить
|1
|<1
|1
В ХАБАРОВСКЕ С 11 ИЮЛЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА ЭТИ АКЦИИ ПРОТЕСТА? (в %% от числа опрошенных, которые слышали о протестах в Хабаровском крае; один ответ)
|июл.20*
|авг.20
|окт.20
|Скорее положительно
|45
|47
|43
|Нейтрально, безразлично
|26
|32
|40
|Скорее отрицательно
|17
|16
|14
|Затрудняюсь ответить
|11
|5
|4
* Вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).
Протесты в Беларуси
В НАЧАЛЕ АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. С ТЕХ ПОР В СТРАНЕ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ И ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ЛУКАШЕНКО. СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОТЕСТНЫМИ АКЦИЯМИ В БЕЛАРУСИ? (один ответ)
|сен.20
|окт.20
|Внимательно за ними слежу
|28
|30
|Что-то об этом слышал(а)
|61
|57
|Первый раз об этом слышу
|10
|12
|Затрудняюсь ответить
|1
|1
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ: АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИЛИ ПРОТЕСТУЮЩИХ? (один ответ)
|сен.20
|окт.20
|На стороне Александра Лукашенко
|43
|38
|На стороне протестующих
|18
|21
|Ни на той, ни на другой стороне
|36
|38
|Затрудняюсь ответить
|4
|3
Распределение ответов в зависимости от доверия новостным источникам
|По выборке в целом
|Новостные источники
|ТВ
|Друзья, родные, соседи
|Интернет-издания, социальные сети, телеграм-каналы
|Число опрошенных
|1601
|757
|179
|658
|ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ФУРГАЛА?
|Внимательно следите за тем, как развиваются события
|16
|10
|15
|23
|Что-то слышали об этом
|55
|57
|57
|54
|Впервые слышите об этом
|29
|33
|28
|22
|Затрудняюсь ответить
|1
|1
|1
|1
|КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ? (в %% от числа опрошенных, которые слышали о протестах в Хабаровском крае; один ответ)
|Скорее положительно
|43
|28
|43
|55
|Нейтрально, безразлично
|40
|46
|48
|35
|Скорее отрицательно
|14
|23
|8
|8
|Затрудняюсь ответить
|4
|3
|2
|3
|СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОТЕСТНЫМИ АКЦИЯМИ В БЕЛАРУСИ?
|Внимательно следите за тем, как развиваются события
|30
|32
|23
|32
|Что-то слышали об этом
|57
|57
|64
|57
|Впервые слышите об этом
|12
|11
|13
|10
|Затрудняюсь ответить
|1
|<1
|<1
|<1
|НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ: АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИЛИ ПРОТЕСТУЮЩИХ?
|На стороне Александра Лукашенко
|38
|50
|35
|26
|На стороне протестующих
|21
|12
|26
|32
|Ни на той, ни на другой стороне
|38
|35
|38
|39
|Затрудняюсь ответить
|3
|3
|1
|3
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.