Протесты в Хабаровском крае и Беларуси

Опрос проведен 22 – 28 октября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Протесты в Хабаровске

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ФУРГАЛА? (один ответ в столбце)

июл.20* авг.20 окт.20 Внимательно следите за тем, как развиваются события 26 22 16 Что-то слышали об этом 57 53 55 Впервые слышите об этом 16 25 29 Затрудняюсь ответить 1 <1 1

В ХАБАРОВСКЕ С 11 ИЮЛЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА ЭТИ АКЦИИ ПРОТЕСТА? (в %% от числа опрошенных, которые слышали о протестах в Хабаровском крае; один ответ)

июл.20* авг.20 окт.20 Скорее положительно 45 47 43 Нейтрально, безразлично 26 32 40 Скорее отрицательно 17 16 14 Затрудняюсь ответить 11 5 4

* Вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).

Протесты в Беларуси

В НАЧАЛЕ АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. С ТЕХ ПОР В СТРАНЕ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ ПРОТЕСТЫ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ И ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ЛУКАШЕНКО. СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОТЕСТНЫМИ АКЦИЯМИ В БЕЛАРУСИ? (один ответ)

сен.20 окт.20 Внимательно за ними слежу 28 30 Что-то об этом слышал(а) 61 57 Первый раз об этом слышу 10 12 Затрудняюсь ответить 1 1

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ: АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИЛИ ПРОТЕСТУЮЩИХ? (один ответ)

сен.20 окт.20 На стороне Александра Лукашенко 43 38 На стороне протестующих 18 21 Ни на той, ни на другой стороне 36 38 Затрудняюсь ответить 4 3

Распределение ответов в зависимости от доверия новостным источникам

По выборке в целом Новостные источники ТВ Друзья, родные, соседи Интернет-издания, социальные сети, телеграм-каналы Число опрошенных 1601 757 179 658 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ФУРГАЛА? Внимательно следите за тем, как развиваются события 16 10 15 23 Что-то слышали об этом 55 57 57 54 Впервые слышите об этом 29 33 28 22 Затрудняюсь ответить 1 1 1 1 КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ? (в %% от числа опрошенных, которые слышали о протестах в Хабаровском крае; один ответ) Скорее положительно 43 28 43 55 Нейтрально, безразлично 40 46 48 35 Скорее отрицательно 14 23 8 8 Затрудняюсь ответить 4 3 2 3 СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПРОТЕСТНЫМИ АКЦИЯМИ В БЕЛАРУСИ? Внимательно следите за тем, как развиваются события 30 32 23 32 Что-то слышали об этом 57 57 64 57 Впервые слышите об этом 12 11 13 10 Затрудняюсь ответить 1 <1 <1 <1 НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ВАШИ СИМПАТИИ: АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИЛИ ПРОТЕСТУЮЩИХ? На стороне Александра Лукашенко 38 50 35 26 На стороне протестующих 21 12 26 32 Ни на той, ни на другой стороне 38 35 38 39 Затрудняюсь ответить 3 3 1 3

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