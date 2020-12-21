Динамика индекса потребительских настроений в конце ноября

Индекс потребительских настроений в конце ноября снова показал снижение экономических оценок и ожиданий среди россиян. Снижение конца ноября произошло после небольшого восстановления в начале осени на фоне относительно спокойного лета. Нынешний спад может быть обусловлен новой волной эпидемии и ростом цен на товары повседневного спроса.
Рис.1. Динамика агрегированного индекса потребительских настроений (ИПН)
Индекс потребительских настроений
(март 2008 года - 100%)
|ИПН
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|01.2019
|03.2019
|05.2019
|07.2019
|09.2019
|11.2019
|01.2020
|03.2020
|09.2020
|11.2020
|100
|95
|75
|62
|64
|69
|72
|76
|72
|75
|73
|83
|78
|77
|78
|77
|82
|82
|82
|82
|80
|84
|84
|87
|77
|74
|79
|78
|81
|84
|80
|81
|84
|84
|82
|81
|84
|84
|84
|85
|90
|81
|80
|81
|82
|80
|79
|83
|82
|80
|81
|81
|85
|85
|83
|80
|81
|79
|76
|83
|82
|80
|82
|84
|89
|87
|83
|85
|78
|78
|78
|68
|63
|63
|66
|70
|75
|75
|69
|66
|70
|69
|64
|65
|57
|63
|59
|64
|65
|70
|69
|67
|67
|72
|68
|71
|71
|72
|72
|76
|76
|76
|75
|76
|81
|77
|74
|81
|79
|87
|80
|75
|75
|72
|72
|80
|79
|80
|81
|82
|84
|68
|73
|69
Методика построения индекса потребительских настроений
Исследование указывает, что причиной кратковременного роста индекса в начале года были повышенные ожидания. Оценка текущего материального состояния семьи практически не восстанавливалась, и нынешнее падение выводит этот показатель на новый минимум за последние три года.
У нынешнего кризиса есть отличительная особенность. Оптимизм в отношении экономики государства меньше, чем в отношении собственной семьи: доля тех, кто ждет ухудшения ситуации в стране больше, чем доля тех, кто ждет ухудшения материального положения собственной семьи. При этом с конца 2016 года ситуация была противоположной. Растет пессимизм и в отношении пятилетней перспективы государства. На фоне второй волны эпидемии коронавируса россияне все меньше ждут развития экономики страны и существенного роста благосостояния населения и скорее готовы полагаться на собственные силы.
Рис.2. Динамика компонентов индекса потребительских настроений (ИПН)
Нынешнее снижение экономических оценок затронуло прежде всего обеспеченные слои населения. Индекс в среде наиболее бедных групп населения практически не снизился. Это может говорить об относительном ухудшении качества жизни и снижении оптимизма у платежеспособных слоев населения. Наиболее бедные россияне оценивают ситуацию так же, как и в марте и сентябре этого года. Важно отметить, что снижение оценок произошло именно в городской среде и особенно остро – в столице, а опрос среди сельского населения также не зафиксировал снижения индекса.
Рис.3. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе материального статуса респондентов
Новый спад индекса, зафиксированный в конце ноября, произошел преимущественно среди тех, кто одобряет ситуацию в стране. Это изменение приостановило нарастание разрыва в оценках между «оптимистами» и «пессимистами», которое происходило в последние два-три года. Усугубление кризиса может привести к тому, что доля «оптимистов», по мнению которых страна идет в правильном направлении, будет в дальнейшем снижаться по мере накопления недовольства экономической ситуацией.
Рис.4. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе оценки положения дел в стране
Готовность совершать крупные покупки также снизилась и сейчас находится на мартовском уровне. Этот показатель еще не достиг минимальных значений 2014 и 2016 годов, но на фоне ухудшающихся оценок материального положения может свидетельствовать о желании россиян сберегать средства и сокращать расходы. Индекс потребительской активности Сбербанка также фиксирует падение и снижение разнообразия в потреблении в конце ноября и смещение потребительского внимания на базовые покупки. Тем не менее в начале декабря индекс Сбербанка зафиксировал небольшой рост на фоне предновогоднего спроса.
Рис.5. Динамика индекса крупных покупок
Рис.6. Динамика скользящего среднего Индекса потребительской активности (Сбербанк) за 7 дней
Степан Гончаров, Ольга Караева
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