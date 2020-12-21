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Динамика индекса потребительских настроений в конце ноября

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Индекс потребительских настроений в конце ноября снова показал снижение экономических оценок и ожиданий среди россиян. Снижение конца ноября произошло после небольшого восстановления в начале осени на фоне относительно спокойного лета. Нынешний спад может быть обусловлен новой волной эпидемии и ростом цен на товары повседневного спроса.

Рис.1. Динамика агрегированного индекса потребительских настроений (ИПН)

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

 
ИПН
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Методика построения индекса потребительских настроений

Исследование указывает, что причиной кратковременного роста индекса в начале года были повышенные ожидания. Оценка текущего материального состояния семьи практически не восстанавливалась, и нынешнее падение выводит этот показатель на новый минимум за последние три года.

У нынешнего кризиса есть отличительная особенность. Оптимизм в отношении экономики государства меньше, чем в отношении собственной семьи: доля тех, кто ждет ухудшения ситуации в стране больше, чем доля тех, кто ждет ухудшения материального положения собственной семьи. При этом с конца 2016 года ситуация была противоположной. Растет пессимизм и в отношении пятилетней перспективы государства. На фоне второй волны эпидемии коронавируса россияне все меньше ждут развития экономики страны и существенного роста благосостояния населения и скорее готовы полагаться на собственные силы.

Рис.2. Динамика компонентов индекса потребительских настроений (ИПН)

Нынешнее снижение экономических оценок затронуло прежде всего обеспеченные слои населения. Индекс в среде наиболее бедных групп населения практически не снизился. Это может говорить об относительном ухудшении качества жизни и снижении оптимизма у платежеспособных слоев населения. Наиболее бедные россияне оценивают ситуацию так же, как и в марте и сентябре этого года. Важно отметить, что снижение оценок произошло именно в городской среде и особенно остро – в столице, а опрос среди сельского населения также не зафиксировал снижения индекса.

Рис.3. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе материального статуса респондентов

Новый спад индекса, зафиксированный в конце ноября, произошел преимущественно среди тех, кто одобряет ситуацию в стране. Это изменение приостановило нарастание разрыва в оценках между «оптимистами» и «пессимистами», которое происходило в последние два-три года. Усугубление кризиса может привести к тому, что доля «оптимистов», по мнению которых страна идет в правильном направлении, будет в дальнейшем снижаться по мере накопления недовольства экономической ситуацией.

Рис.4. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе оценки положения дел в стране

Готовность совершать крупные покупки также снизилась и сейчас находится на мартовском уровне. Этот показатель еще не достиг минимальных значений 2014 и 2016 годов, но на фоне ухудшающихся оценок материального положения может свидетельствовать о желании россиян сберегать средства и сокращать расходы. Индекс потребительской активности Сбербанка также фиксирует падение и снижение разнообразия в потреблении в конце ноября и смещение потребительского внимания на базовые покупки. Тем не менее в начале декабря индекс Сбербанка зафиксировал небольшой рост на фоне предновогоднего спроса.

Рис.5. Динамика индекса крупных покупок

Рис.6. Динамика скользящего среднего Индекса потребительской активности (Сбербанк) за 7 дней

Степан Гончаров, Ольга Караева

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