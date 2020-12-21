Динамика индекса потребительских настроений в конце ноября

Индекс потребительских настроений в конце ноября снова показал снижение экономических оценок и ожиданий среди россиян. Снижение конца ноября произошло после небольшого восстановления в начале осени на фоне относительно спокойного лета. Нынешний спад может быть обусловлен новой волной эпидемии и ростом цен на товары повседневного спроса.

Рис.1. Динамика агрегированного индекса потребительских настроений (ИПН)

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

ИПН

03.2008 09.2008 12.2008 02.2009 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013 01.2014 02.2014 03.2014 04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 01.2019 03.2019 05.2019 07.2019 09.2019 11.2019 01.2020 03.2020 09.2020 11.2020 100 95 75 62 64 69 72 76 72 75 73 83 78 77 78 77 82 82 82 82 80 84 84 87 77 74 79 78 81 84 80 81 84 84 82 81 84 84 84 85 90 81 80 81 82 80 79 83 82 80 81 81 85 85 83 80 81 79 76 83 82 80 82 84 89 87 83 85 78 78 78 68 63 63 66 70 75 75 69 66 70 69 64 65 57 63 59 64 65 70 69 67 67 72 68 71 71 72 72 76 76 76 75 76 81 77 74 81 79 87 80 75 75 72 72 80 79 80 81 82 84 68 73 69

Методика построения индекса потребительских настроений

Исследование указывает, что причиной кратковременного роста индекса в начале года были повышенные ожидания. Оценка текущего материального состояния семьи практически не восстанавливалась, и нынешнее падение выводит этот показатель на новый минимум за последние три года.

У нынешнего кризиса есть отличительная особенность. Оптимизм в отношении экономики государства меньше, чем в отношении собственной семьи: доля тех, кто ждет ухудшения ситуации в стране больше, чем доля тех, кто ждет ухудшения материального положения собственной семьи. При этом с конца 2016 года ситуация была противоположной. Растет пессимизм и в отношении пятилетней перспективы государства. На фоне второй волны эпидемии коронавируса россияне все меньше ждут развития экономики страны и существенного роста благосостояния населения и скорее готовы полагаться на собственные силы.



Рис.2. Динамика компонентов индекса потребительских настроений (ИПН)

Нынешнее снижение экономических оценок затронуло прежде всего обеспеченные слои населения. Индекс в среде наиболее бедных групп населения практически не снизился. Это может говорить об относительном ухудшении качества жизни и снижении оптимизма у платежеспособных слоев населения. Наиболее бедные россияне оценивают ситуацию так же, как и в марте и сентябре этого года. Важно отметить, что снижение оценок произошло именно в городской среде и особенно остро – в столице, а опрос среди сельского населения также не зафиксировал снижения индекса.

Рис.3. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе материального статуса респондентов

Новый спад индекса, зафиксированный в конце ноября, произошел преимущественно среди тех, кто одобряет ситуацию в стране. Это изменение приостановило нарастание разрыва в оценках между «оптимистами» и «пессимистами», которое происходило в последние два-три года. Усугубление кризиса может привести к тому, что доля «оптимистов», по мнению которых страна идет в правильном направлении, будет в дальнейшем снижаться по мере накопления недовольства экономической ситуацией.

Рис.4. Динамика индекса потребительских настроений (ИПН) в разрезе оценки положения дел в стране

Готовность совершать крупные покупки также снизилась и сейчас находится на мартовском уровне. Этот показатель еще не достиг минимальных значений 2014 и 2016 годов, но на фоне ухудшающихся оценок материального положения может свидетельствовать о желании россиян сберегать средства и сокращать расходы. Индекс потребительской активности Сбербанка также фиксирует падение и снижение разнообразия в потреблении в конце ноября и смещение потребительского внимания на базовые покупки. Тем не менее в начале декабря индекс Сбербанка зафиксировал небольшой рост на фоне предновогоднего спроса.

Рис.5. Динамика индекса крупных покупок

Рис.6. Динамика скользящего среднего Индекса потребительской активности (Сбербанк) за 7 дней

Степан Гончаров, Ольга Караева

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