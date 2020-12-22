Пресс-выпуски

Московская политика

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Уровень одобрения органов власти среди москвичей практически не изменился за полгода, прошедшие с предыдущего опроса. Относительное большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (42%) и президента (40%), эти показатели немного снизились по сравнению с летом (в июле 2020 года к ним положительно относились по 45% москвичей). В отношении к городским выборным органам по-прежнему перевешивает негатив: 33% плохо оценивают деятельность депутатов Московской городской Думы (лишь 14% – хорошо), 28% негативно относятся к деятельности муниципальных депутатов (хорошо – лишь 14%).

Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Сергей Собянин (19%), второе, с разницей в рамках статистической ошибки, – Владимир Путин (18%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель «нефедерального» масштаба – Илья Яшин (3%). И это при том, что респондентов просили назвать именно «московских политиков». В «двадцатке» – Любовь Соболь (2%), Дмитрий Гудков (1%), Илья Варламов (1%), Константин Янкаускас (1%). Среди других политиков также иногда упоминали Юлию Галямину, Сергея Митрохина, Максима Каца и других.

Некоторые изменения произошли в электоральных предпочтениях москвичей. Продолжил снижаться «президентский рейтинг» Владимира Путина, в декабре 2020 года своим кандидатом его назвали 29% москвичей (по сравнению с 35% в июле, в ответах на открытый вопрос). Вторым после Путина с большим отрывом вновь оказался Владимир Жириновский (5%). Третье место поделили между собой Алексей Навальный и Геннадий Зюганов (по 3%).

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?

май.11июн.12июл.13апр.16сен.17апр.18апр.19июл.20дек.20
Очень плохое325493388
Плохое111616139681613
Среднее454641373239313034
Хорошее252627313141423732
Очень хорошее4161113915810
Затруднились ответить1386452223

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов московской городской думы?

окт.09окт.18апр.19июл.20дек.20
Очень плохое5571013
Плохое1614202620
Среднее5642403132
Хорошее1119131312
Очень хорошее<11112
Затруднились ответить1120181921

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?

июл.13сен.17апр.18апр.19июл.20дек.20
Очень плохое7845711
Плохое16109142017
Среднее232731343226
Хорошее111112161413
Очень хорошее111222
Затруднились ответить424442292431

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?

июл.13апр.16авг.17июл.20дек.20
Очень плохое54378
плохое17761111
среднее4424203336
хорошее2540393127
очень хорошее624291413
Затрудняюсь ответить42334

Сводная таблица

дек.20Хорошее (Очень хорошее+ хорошее)СреднееПлохое (Очень плохое+ плохое)Затруднились ответить
Мэра Москвы Сергея Собянина4234212
Депутатов Московской городской думы14323319
Депутатов муниципального собрания района15262825
Президента Владимира Путина4036193

Назовите несколько московских политиков, общественных деятелей, которым вы больше всего доверяете. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию)

 Дек.20
Собянин19
Путин18
Жириновский9
Навальный5
Шойгу5
Зюганов4
Лавров4
Мишустин3
Яшин3
Миронов2
Соболь2
Медведев1
Соловьев1
Гудков1
Калашников1
Варламов1
Рашкин1
Явлинский1
Янкаускас1
Бирюков<1
Галямина<1
Грудинин<1
Кац<1
Митрохин<1
Ракова<1
Соловей<1
Другие15
Не интересуюсь политикой \ политиками1
Нет таких \ Никому не доверяю32
Затрудняюсь ответить \ отказ от ответа12

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие, и, если “да”, за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали?  (открытый вопрос – респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по декабрю 2020 г.)

окт.18июл.20дек.20
Владимир Путин433529
Владимир Жириновский175
Алексей Навальный123
Геннадий Зюганов343
Павел Грудинин222
Сергей Собянин111
Сергей Шойгу111
Другой342
Не знают, за кого голосовать142020
Не стали бы голосовать262024
Не знают, стали бы голосовать или нет657

Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Данные предыдущего опроса по теме можно найти по ссылке.

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