Московская политика

Уровень одобрения органов власти среди москвичей практически не изменился за полгода, прошедшие с предыдущего опроса. Относительное большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (42%) и президента (40%), эти показатели немного снизились по сравнению с летом (в июле 2020 года к ним положительно относились по 45% москвичей). В отношении к городским выборным органам по-прежнему перевешивает негатив: 33% плохо оценивают деятельность депутатов Московской городской Думы (лишь 14% – хорошо), 28% негативно относятся к деятельности муниципальных депутатов (хорошо – лишь 14%).

Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Сергей Собянин (19%), второе, с разницей в рамках статистической ошибки, – Владимир Путин (18%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель «нефедерального» масштаба – Илья Яшин (3%). И это при том, что респондентов просили назвать именно «московских политиков». В «двадцатке» – Любовь Соболь (2%), Дмитрий Гудков (1%), Илья Варламов (1%), Константин Янкаускас (1%). Среди других политиков также иногда упоминали Юлию Галямину, Сергея Митрохина, Максима Каца и других.

Некоторые изменения произошли в электоральных предпочтениях москвичей. Продолжил снижаться «президентский рейтинг» Владимира Путина, в декабре 2020 года своим кандидатом его назвали 29% москвичей (по сравнению с 35% в июле, в ответах на открытый вопрос). Вторым после Путина с большим отрывом вновь оказался Владимир Жириновский (5%). Третье место поделили между собой Алексей Навальный и Геннадий Зюганов (по 3%).

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?

май.11 июн.12 июл.13 апр.16 сен.17 апр.18 апр.19 июл.20 дек.20 Очень плохое 3 2 5 4 9 3 3 8 8 Плохое 11 16 16 13 9 6 8 16 13 Среднее 45 46 41 37 32 39 31 30 34 Хорошее 25 26 27 31 31 41 42 37 32 Очень хорошее 4 1 6 11 13 9 15 8 10 Затруднились ответить 13 8 6 4 5 2 2 2 3

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов московской городской думы?

окт.09 окт.18 апр.19 июл.20 дек.20 Очень плохое 5 5 7 10 13 Плохое 16 14 20 26 20 Среднее 56 42 40 31 32 Хорошее 11 19 13 13 12 Очень хорошее <1 1 1 1 2 Затруднились ответить 11 20 18 19 21

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?

июл.13 сен.17 апр.18 апр.19 июл.20 дек.20 Очень плохое 7 8 4 5 7 11 Плохое 16 10 9 14 20 17 Среднее 23 27 31 34 32 26 Хорошее 11 11 12 16 14 13 Очень хорошее 1 1 1 2 2 2 Затруднились ответить 42 44 42 29 24 31

Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?

июл.13 апр.16 авг.17 июл.20 дек.20 Очень плохое 5 4 3 7 8 плохое 17 7 6 11 11 среднее 44 24 20 33 36 хорошее 25 40 39 31 27 очень хорошее 6 24 29 14 13 Затрудняюсь ответить 4 2 3 3 4

Сводная таблица

дек.20 Хорошее (Очень хорошее+ хорошее) Среднее Плохое (Очень плохое+ плохое) Затруднились ответить Мэра Москвы Сергея Собянина 42 34 21 2 Депутатов Московской городской думы 14 32 33 19 Депутатов муниципального собрания района 15 26 28 25 Президента Владимира Путина 40 36 19 3

Назовите несколько московских политиков, общественных деятелей, которым вы больше всего доверяете. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию)

Дек.20 Собянин 19 Путин 18 Жириновский 9 Навальный 5 Шойгу 5 Зюганов 4 Лавров 4 Мишустин 3 Яшин 3 Миронов 2 Соболь 2 Медведев 1 Соловьев 1 Гудков 1 Калашников 1 Варламов 1 Рашкин 1 Явлинский 1 Янкаускас 1 Бирюков <1 Галямина <1 Грудинин <1 Кац <1 Митрохин <1 Ракова <1 Соловей <1 Другие 15 Не интересуюсь политикой \ политиками 1 Нет таких \ Никому не доверяю 32 Затрудняюсь ответить \ отказ от ответа 12

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие, и, если “да”, за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали? (открытый вопрос – респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по декабрю 2020 г.)

окт.18 июл.20 дек.20 Владимир Путин 43 35 29 Владимир Жириновский 1 7 5 Алексей Навальный 1 2 3 Геннадий Зюганов 3 4 3 Павел Грудинин 2 2 2 Сергей Собянин 1 1 1 Сергей Шойгу 1 1 1 Другой 3 4 2 Не знают, за кого голосовать 14 20 20 Не стали бы голосовать 26 20 24 Не знают, стали бы голосовать или нет 6 5 7

Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Данные предыдущего опроса по теме можно найти по ссылке.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.