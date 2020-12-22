Московская политика

Уровень одобрения органов власти среди москвичей практически не изменился за полгода, прошедшие с предыдущего опроса. Относительное большинство опрошенных положительно относятся к деятельности мэра (42%) и президента (40%), эти показатели немного снизились по сравнению с летом (в июле 2020 года к ним положительно относились по 45% москвичей). В отношении к городским выборным органам по-прежнему перевешивает негатив: 33% плохо оценивают деятельность депутатов Московской городской Думы (лишь 14% – хорошо), 28% негативно относятся к деятельности муниципальных депутатов (хорошо – лишь 14%).
Среди политиков, пользующихся доверием москвичей, первое место занимает Сергей Собянин (19%), второе, с разницей в рамках статистической ошибки, – Владимир Путин (18%). В первую «десятку» политиков попал лишь один деятель «нефедерального» масштаба – Илья Яшин (3%). И это при том, что респондентов просили назвать именно «московских политиков». В «двадцатке» – Любовь Соболь (2%), Дмитрий Гудков (1%), Илья Варламов (1%), Константин Янкаускас (1%). Среди других политиков также иногда упоминали Юлию Галямину, Сергея Митрохина, Максима Каца и других.
Некоторые изменения произошли в электоральных предпочтениях москвичей. Продолжил снижаться «президентский рейтинг» Владимира Путина, в декабре 2020 года своим кандидатом его назвали 29% москвичей (по сравнению с 35% в июле, в ответах на открытый вопрос). Вторым после Путина с большим отрывом вновь оказался Владимир Жириновский (5%). Третье место поделили между собой Алексей Навальный и Геннадий Зюганов (по 3%).
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности мэра Москвы Сергея Собянина?
|май.11
|июн.12
|июл.13
|апр.16
|сен.17
|апр.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|Очень плохое
|3
|2
|5
|4
|9
|3
|3
|8
|8
|Плохое
|11
|16
|16
|13
|9
|6
|8
|16
|13
|Среднее
|45
|46
|41
|37
|32
|39
|31
|30
|34
|Хорошее
|25
|26
|27
|31
|31
|41
|42
|37
|32
|Очень хорошее
|4
|1
|6
|11
|13
|9
|15
|8
|10
|Затруднились ответить
|13
|8
|6
|4
|5
|2
|2
|2
|3
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов московской городской думы?
|окт.09
|окт.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|Очень плохое
|5
|5
|7
|10
|13
|Плохое
|16
|14
|20
|26
|20
|Среднее
|56
|42
|40
|31
|32
|Хорошее
|11
|19
|13
|13
|12
|Очень хорошее
|<1
|1
|1
|1
|2
|Затруднились ответить
|11
|20
|18
|19
|21
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности депутатов муниципального собрания вашего района?
|июл.13
|сен.17
|апр.18
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|Очень плохое
|7
|8
|4
|5
|7
|11
|Плохое
|16
|10
|9
|14
|20
|17
|Среднее
|23
|27
|31
|34
|32
|26
|Хорошее
|11
|11
|12
|16
|14
|13
|Очень хорошее
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|Затруднились ответить
|42
|44
|42
|29
|24
|31
Какое впечатление сложилось у вас о деятельности президента России Владимира Путина?
|июл.13
|апр.16
|авг.17
|июл.20
|дек.20
|Очень плохое
|5
|4
|3
|7
|8
|плохое
|17
|7
|6
|11
|11
|среднее
|44
|24
|20
|33
|36
|хорошее
|25
|40
|39
|31
|27
|очень хорошее
|6
|24
|29
|14
|13
|Затрудняюсь ответить
|4
|2
|3
|3
|4
Сводная таблица
|дек.20
|Хорошее (Очень хорошее+ хорошее)
|Среднее
|Плохое (Очень плохое+ плохое)
|Затруднились ответить
|Мэра Москвы Сергея Собянина
|42
|34
|21
|2
|Депутатов Московской городской думы
|14
|32
|33
|19
|Депутатов муниципального собрания района
|15
|26
|28
|25
|Президента Владимира Путина
|40
|36
|19
|3
Назовите несколько московских политиков, общественных деятелей, которым вы больше всего доверяете. (Открытый вопрос, респонденты сами называли политиков, которым они доверяют; ранжировано по убыванию)
|Дек.20
|Собянин
|19
|Путин
|18
|Жириновский
|9
|Навальный
|5
|Шойгу
|5
|Зюганов
|4
|Лавров
|4
|Мишустин
|3
|Яшин
|3
|Миронов
|2
|Соболь
|2
|Медведев
|1
|Соловьев
|1
|Гудков
|1
|Калашников
|1
|Варламов
|1
|Рашкин
|1
|Явлинский
|1
|Янкаускас
|1
|Бирюков
|<1
|Галямина
|<1
|Грудинин
|<1
|Кац
|<1
|Митрохин
|<1
|Ракова
|<1
|Соловей
|<1
|Другие
|15
|Не интересуюсь политикой \ политиками
|1
|Нет таких \ Никому не доверяю
|32
|Затрудняюсь ответить \ отказ от ответа
|12
Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие, и, если “да”, за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали? (открытый вопрос – респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по декабрю 2020 г.)
|окт.18
|июл.20
|дек.20
|Владимир Путин
|43
|35
|29
|Владимир Жириновский
|1
|7
|5
|Алексей Навальный
|1
|2
|3
|Геннадий Зюганов
|3
|4
|3
|Павел Грудинин
|2
|2
|2
|Сергей Собянин
|1
|1
|1
|Сергей Шойгу
|1
|1
|1
|Другой
|3
|4
|2
|Не знают, за кого голосовать
|14
|20
|20
|Не стали бы голосовать
|26
|20
|24
|Не знают, стали бы голосовать или нет
|6
|5
|7
Опрос проведен 5-13 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
Данные предыдущего опроса по теме можно найти по ссылке.
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