Человек советский: как менялись восприятие россиянами самих себя и их отношение к СССР

В 1999 году ВЦИОМ закончил третью волну исследований по программе «Советский человек». Первый опрос по этой программе прошел еще в 1989 году, а второй — в 1994 году. В январе 2001 года Юрий Левада специально для Полит.ру описал портрет постсоветского человека.

Отношение россиян к переменам

В период с 1994 по 1999 россияне все пессимистичнее оценивали перемены в таких сферах общественной и политической жизни как свободы слова, многопартийные выборы и сближение России с Западом.

Например, о том, что свобода слова и печати негативно влияет на положение дел в стране в 1994 году заявляли 23% участников опроса, а к 1999 году этот показатель вырос до 32%.

Позитивно же россияне оценивали свободу предпринимательства и право на заработки. О том, что свобода предпринимательства позитивно влияет на страну, в 1999 году заявили 50% участников опроса, а праву на заработки были рады 32% россиян.

При этом в 1999 году 38% россиян заявляли, что им «приходится вертеться, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь». 33% участников опроса признавались, что не могут «приспособиться к нынешним переменам».

По данным московского центра Карнеги и «Левада-центра», в 2019 году за решительные перемены в стране выступали 59% россиян. За последние два года этот показатель серьезно вырос: в 2017 году кардинальных изменений хотели меньше половины населения (42%). Лишь 8% респондентов считали, что менять ничего не нужно, все и так нормально.

Первое место в списке наиболее ожидаемых перемен занимало повышение зарплат, пенсий и уровня жизни в целом — 24%. На втором месте — смена правительства и президента (13%). Борьбу с коррупцией упомянули 11%.

Человек и государство

К 1999 году разрушение привычно «советских» систем государственной опеки и контроля привело к заметному изменению оценок и ожиданий россиян в отношении государства. Люди стали чаще говорить, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». Так считали 38% участников опроса.

Государство и мы

1989 1999 Наше государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то 5 1 Государство дает нам немало, но можно требовать и большего 10 6 Государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны 7 38 Наше государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы 38 17 Мы должны стать свободными людьми и заставить государство служить нашим интересам 27 37 Другое 1 2

Юрий Левада объяснял это следующим образом: «Иными словами, возросло демонстративное отчуждение человека от государства и столь же демонстративная приверженность упрощенной, но все же демократической модели. Несложный анализ показывает, что за этими сдвигами стоят не столько внедрение в сознание демократических принципов, сколько недовольство нынешними возможностями государства. Представление о том, что граждане ничем не обязаны государству реально служит оправданием широко распространенного лукавства по отношению к государственным институтам, выражающегося в неисполнении законов, уклонении от налогов и т.д. – при распространенном убеждении в том, что само государство еще в большей мере лукавит со своими гражданами. Отторжение от обязанностей по отношению к государству отнюдь не означает поэтому освобождения человека от государственной зависимости. Последняя лишь обретает в общественном мнении обоюдно-лукавый характер».

Не удивительно, что в том же 1999 году 57% описали свое положение в государстве так: «Человек, который живет, полагаясь во всем только на себя и не рассчитывая на государство». Лишь 5% респондентов считали себя полноправными гражданами страны, у которых есть возможность влиять на власть через выборы, печать и т.д. При этом 71% опрошенных считал, что государство должно заботиться о благосостоянии каждого гражданина.

По информации Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в 2020 году 75% россиян уверены, что государство и социальные службы должны оказывать помощь на самоизоляции. Однако о том, что они реально помогают, заявили лишь 34% участников опроса.

55% считают, что оказывать помощь должны родные и близкие. О реальной помощи с их стороны рассказали 60% опрошенных. 47% ожидают помощи от волонтеров; о реальной помощи последних заявили 45%. Кроме того, разнятся ожидания и реальность в отношении помощи от благотворительных и общественных организаций. 30% россиян уверены, что они должны помогать, но о реальной помощи сообщили только 14%.

Отношение к СССР: 1999 vs 2020

К 1999 году лишь 14% были уверены, что Россия остается великой державой. Тем не менее, 78% считали, что страна должна быть ею. Под «великой державой» большинство понимало высокий экономический потенциал (64% упоминаний), высокий уровень благосостояния (63%), уважение со стороны других стран (35%): великую культуру (31%) и только после этого военно-ядерное могущество (30%).

По данным «Левада-центра», в 2019 году россияне более позитивно оценивают советскую власть конца 1970-х — начала 1980-х годов, чем современных управленцев. Часто россияне отмечают том, что советская власть была близка народу, а нынешняя далека. Позитивно определяют советскую власть 54%, а современную — 42%.

В 2020 году опрос «Левада-центра» показал: 75% россиян уверены, что советская эпоха — лучшее время в истории страны. С этой позицией не согласны лишь 18% опрошенных.

При этом о распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, и столько же уверены, что его можно было избежать. 52% тех, кто сожалеет о развале СССР, расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе. 49% расстроены разрушением единой экономической системы, 37% — возросшим взаимым недоверием и ожесточенностью.

Однако «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз», согласны лишь 28% респондентов. Большинство выступает либо за «собственный, особый путь» России (58%), либо за европейский вариант развития (10%).

Самоидентификация и национальная идентичность

К 1999 году на вопрос «кем вы осознаете себя с гордостью?», большинство россиян отвечали: «отцом (матерью) своих детей» — 57%. Затем шел ответ «русским человеком» — 43% и «хозяином в своем доме» — 32% участников опроса.

Касательно же национальных черт, большинство россиян считали своих соотечественников гостеприимными (73%), открытыми и простыми (67%) и миролюбивыми (42%). С мыслью о народе людей больше всего связывали общее прошлое и история (48%). Следом шло «место, где я родился и вырос» (35%), «наша земля, наша территория» (26%).

Оказалось, что главными предметами гордости была победа в ВОВ — так сказали 86% участников опроса. На втором месте россияне отмечали ведущую роль страны в освоении космоса — 60%. А на третьем — достижения российской науки — 52%.

Следом шли великая русская литература (46%), моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость (45%), превращение страны после революции в одну из ведущих промышленных держав (42%), слава русского оружия (35%), великие русские путешественники (33%) и борьба с татаро-монгольским игом (22%). Лишь 2% россиян сказали, что в нашей истории нечем гордиться.

Большего всего россияне стыдились того, что мы — «великий народ, богатая страна», а живем «в вечной бедности и неустроенности» — 79% респондентов. 48% участников опроса сожалели о распаде СССР. Следом шли грубость нравов (45%), репрессии 1920-1950-х годов (34%), хроническое отставание от Запада (31%) и некомпетентная и своекорыстная власть (28%). Лишь 1% участников опроса сказал, что ничего в нашей истории не вызывает особого стыда.

В 1999 году большинство россиян считало самым выдающимся человеком всех времен Петра I (46%). За ним следовали Владимир Ленин и Александр Пушкин — по 42% соответственно. Замыкал десятку наиболее выдающихся личностей Менделеев (12%).

Десять выдающихся людей всех времен

Место 1989 % 1994 % 1999 % 1. Ленин 75 Петр I 41 Петр I 46 2. Петр I 41 Ленин 34 Ленин 42 3. Пушкин 27 Пушкин 23 Пушкин 42 4. Ломоносов 22 Сталин 20 Сталин 35 5. Суворов 18 Суворов 18 Гагарин 26 6. Жуков 18 Наполеон 14 Жуков 20 7. Толстой 15 Жуков 14 Наполеон 19 8. Менделеев 14 Сахаров 13 Суворов 18 9. Циолковский 14 Ломоносов 13 Ломоносов 18 10. Сталин 12 Кутузов 11 Менделеев 12

По данным «Левада-центра», к 2020 году россиян с мыслью о российском народе связывают «наше прошлое и наша история» — 55%. На втором месте ответ «наша земля, территория, на которой мы живем» — 39%, а на третьем «родная природа» — 34% участников опроса.

Победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, за которое россияне испытывают гордость (89%). Второй повод для гордости — «ведущая роль страны в освоении космоса» (43%), а на третий — присоединение Крыма (30%).

При этом достижения президента во внешней политике вызывают гордость всего у 16% россиян. А 1% участников опроса сказал: «ничего подобного не вызывает у меня особой гордости».

В 2020 году большинство россиян стыдится развала СССР (49%). То, что мы «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» — это второй по популярности повод для стыда у россиян (48%). На третьем месте — «грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу» (33%). А вот военных поражений Россиян стыдятся всего 6% участников опроса.

При этом в 2019 году героем Отечества всех эпох россияне, в первую очередь, считали Георгия Жукова (37%). Второе место занял Сергей Шойгу (19%).

В первую пятерку также вошли полководцы Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). «Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%)», — отметили авторы исследования.

А вот читать россияне чаще всего рекомендуют книги русских классиков — Пушкина (9%), Толстого (6%), Достоевского (5%), Лермонтова (4%) и Булгакова (4%).

Надежды россиян

В 1999 году большинство россиян предпочитало «небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне» (60%). Много работать и зарабатывать, даже не имея гарантий на будущее, были готовы (23%). А вот меньше зарабатывать, но иметь легкую работу и больше свободного времени — всего 3% участников опроса.

Больше всего в 1999 году россиянам не хватало денег, так считали 67% респондентов. Что им не хватает уверенности в себе сказали 20%. Затем следовали ответы «нравственных принципов», «культуры, воспитанности» — по 12% соответственно. О том, что им не хватает политических прав, заявили всего 2% россиян.

Юрий Левада объяснял это так: «Резкий спад интереса к политическим правам после 1989-го — это, по всей видимости, результат массового разочарования в новых политических институтах: права как будто имеются, а реального улучшения положения и реального участия рядового человека в государственном управлении нет».

При этом по данным 1999 года,россияне чаще всего завидовали богатым людям (60%). Удачливым — 38%, занимающим высокое положение — 25%, а вот молодым и здоровым — 20%. Меньше всего россияне завидовали свободным и независимым (9%).

Большинство жителей страны хотели, чтобы их дети или внуки стали врачами, учителями или инженерами (30%). На втором месте был ответ «квалифицированным рабочим» (19%), а на третьем — «директор банка» (12%).

Меньше всего россияне хотели, чтобы их дети или внуки стали министрами и политиками (2%), а также — священниками (1%).

От 2021 года россияне больше всего ждут, что он будет лучше уходящего (42%). Предполагают, что он будет не лучше и не хуже, 35% опрошенных. 16% смотрят на будущий год с пессимизмом и ожидают худшего.

Основные позитивные ожидания от следующего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсии (6%). Из негативных ожиданий: рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с пандемией (9%).

При этом в 2020 году 38% россиян хватало денег только на продукты и одежду. А вот покупка крупной бытовой техники и мебели была для них проблемой. 28% участников опроса признались, на продукты им денег хватает, но покупка одежды затруднительна. 6% не могут купить даже продукты. Позволить себе все могут лишь 2% россиян.

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