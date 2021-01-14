Человек советский: как менялись восприятие россиянами самих себя и их отношение к СССР

В 1999 году ВЦИОМ закончил третью волну исследований по программе «Советский человек». Первый опрос по этой программе прошел еще в 1989 году, а второй — в 1994 году. В январе 2001 года Юрий Левада специально для Полит.ру описал портрет постсоветского человека.
Отношение россиян к переменам
В период с 1994 по 1999 россияне все пессимистичнее оценивали перемены в таких сферах общественной и политической жизни как свободы слова, многопартийные выборы и сближение России с Западом.
Например, о том, что свобода слова и печати негативно влияет на положение дел в стране в 1994 году заявляли 23% участников опроса, а к 1999 году этот показатель вырос до 32%.
Позитивно же россияне оценивали свободу предпринимательства и право на заработки. О том, что свобода предпринимательства позитивно влияет на страну, в 1999 году заявили 50% участников опроса, а праву на заработки были рады 32% россиян.
При этом в 1999 году 38% россиян заявляли, что им «приходится вертеться, подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям терпимую жизнь». 33% участников опроса признавались, что не могут «приспособиться к нынешним переменам».
По данным московского центра Карнеги и «Левада-центра», в 2019 году за решительные перемены в стране выступали 59% россиян. За последние два года этот показатель серьезно вырос: в 2017 году кардинальных изменений хотели меньше половины населения (42%). Лишь 8% респондентов считали, что менять ничего не нужно, все и так нормально.
Первое место в списке наиболее ожидаемых перемен занимало повышение зарплат, пенсий и уровня жизни в целом — 24%. На втором месте — смена правительства и президента (13%). Борьбу с коррупцией упомянули 11%.
Человек и государство
К 1999 году разрушение привычно «советских» систем государственной опеки и контроля привело к заметному изменению оценок и ожиданий россиян в отношении государства. Люди стали чаще говорить, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». Так считали 38% участников опроса.
Государство и мы
|1989
|1999
|Наше государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то
|5
|1
|Государство дает нам немало, но можно требовать и большего
|10
|6
|Государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны
|7
|38
|Наше государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы
|38
|17
|Мы должны стать свободными людьми и заставить государство служить нашим интересам
|27
|37
|Другое
|1
|2
Юрий Левада объяснял это следующим образом: «Иными словами, возросло демонстративное отчуждение человека от государства и столь же демонстративная приверженность упрощенной, но все же демократической модели. Несложный анализ показывает, что за этими сдвигами стоят не столько внедрение в сознание демократических принципов, сколько недовольство нынешними возможностями государства. Представление о том, что граждане ничем не обязаны государству реально служит оправданием широко распространенного лукавства по отношению к государственным институтам, выражающегося в неисполнении законов, уклонении от налогов и т.д. – при распространенном убеждении в том, что само государство еще в большей мере лукавит со своими гражданами. Отторжение от обязанностей по отношению к государству отнюдь не означает поэтому освобождения человека от государственной зависимости. Последняя лишь обретает в общественном мнении обоюдно-лукавый характер».
Не удивительно, что в том же 1999 году 57% описали свое положение в государстве так: «Человек, который живет, полагаясь во всем только на себя и не рассчитывая на государство». Лишь 5% респондентов считали себя полноправными гражданами страны, у которых есть возможность влиять на власть через выборы, печать и т.д. При этом 71% опрошенных считал, что государство должно заботиться о благосостоянии каждого гражданина.
По информации Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в 2020 году 75% россиян уверены, что государство и социальные службы должны оказывать помощь на самоизоляции. Однако о том, что они реально помогают, заявили лишь 34% участников опроса.
55% считают, что оказывать помощь должны родные и близкие. О реальной помощи с их стороны рассказали 60% опрошенных. 47% ожидают помощи от волонтеров; о реальной помощи последних заявили 45%. Кроме того, разнятся ожидания и реальность в отношении помощи от благотворительных и общественных организаций. 30% россиян уверены, что они должны помогать, но о реальной помощи сообщили только 14%.
Отношение к СССР: 1999 vs 2020
К 1999 году лишь 14% были уверены, что Россия остается великой державой. Тем не менее, 78% считали, что страна должна быть ею. Под «великой державой» большинство понимало высокий экономический потенциал (64% упоминаний), высокий уровень благосостояния (63%), уважение со стороны других стран (35%): великую культуру (31%) и только после этого военно-ядерное могущество (30%).
По данным «Левада-центра», в 2019 году россияне более позитивно оценивают советскую власть конца 1970-х — начала 1980-х годов, чем современных управленцев. Часто россияне отмечают том, что советская власть была близка народу, а нынешняя далека. Позитивно определяют советскую власть 54%, а современную — 42%.
В 2020 году опрос «Левада-центра» показал: 75% россиян уверены, что советская эпоха — лучшее время в истории страны. С этой позицией не согласны лишь 18% опрошенных.
При этом о распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, и столько же уверены, что его можно было избежать. 52% тех, кто сожалеет о развале СССР, расстроены потерей чувства принадлежности к великой державе. 49% расстроены разрушением единой экономической системы, 37% — возросшим взаимым недоверием и ожесточенностью.
Однако «вернуться на путь, которым двигался Советский Союз», согласны лишь 28% респондентов. Большинство выступает либо за «собственный, особый путь» России (58%), либо за европейский вариант развития (10%).
Самоидентификация и национальная идентичность
К 1999 году на вопрос «кем вы осознаете себя с гордостью?», большинство россиян отвечали: «отцом (матерью) своих детей» — 57%. Затем шел ответ «русским человеком» — 43% и «хозяином в своем доме» — 32% участников опроса.
Касательно же национальных черт, большинство россиян считали своих соотечественников гостеприимными (73%), открытыми и простыми (67%) и миролюбивыми (42%). С мыслью о народе людей больше всего связывали общее прошлое и история (48%). Следом шло «место, где я родился и вырос» (35%), «наша земля, наша территория» (26%).
Оказалось, что главными предметами гордости была победа в ВОВ — так сказали 86% участников опроса. На втором месте россияне отмечали ведущую роль страны в освоении космоса — 60%. А на третьем — достижения российской науки — 52%.
Следом шли великая русская литература (46%), моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость (45%), превращение страны после революции в одну из ведущих промышленных держав (42%), слава русского оружия (35%), великие русские путешественники (33%) и борьба с татаро-монгольским игом (22%). Лишь 2% россиян сказали, что в нашей истории нечем гордиться.
Большего всего россияне стыдились того, что мы — «великий народ, богатая страна», а живем «в вечной бедности и неустроенности» — 79% респондентов. 48% участников опроса сожалели о распаде СССР. Следом шли грубость нравов (45%), репрессии 1920-1950-х годов (34%), хроническое отставание от Запада (31%) и некомпетентная и своекорыстная власть (28%). Лишь 1% участников опроса сказал, что ничего в нашей истории не вызывает особого стыда.
В 1999 году большинство россиян считало самым выдающимся человеком всех времен Петра I (46%). За ним следовали Владимир Ленин и Александр Пушкин — по 42% соответственно. Замыкал десятку наиболее выдающихся личностей Менделеев (12%).
Десять выдающихся людей всех времен
|Место
|1989
|%
|1994
|%
|1999
|%
|1.
|Ленин
|75
|Петр I
|41
|Петр I
|46
|2.
|Петр I
|41
|Ленин
|34
|Ленин
|42
|3.
|Пушкин
|27
|Пушкин
|23
|Пушкин
|42
|4.
|Ломоносов
|22
|Сталин
|20
|Сталин
|35
|5.
|Суворов
|18
|Суворов
|18
|Гагарин
|26
|6.
|Жуков
|18
|Наполеон
|14
|Жуков
|20
|7.
|Толстой
|15
|Жуков
|14
|Наполеон
|19
|8.
|Менделеев
|14
|Сахаров
|13
|Суворов
|18
|9.
|Циолковский
|14
|Ломоносов
|13
|Ломоносов
|18
|10.
|Сталин
|12
|Кутузов
|11
|Менделеев
|12
По данным «Левада-центра», к 2020 году россиян с мыслью о российском народе связывают «наше прошлое и наша история» — 55%. На втором месте ответ «наша земля, территория, на которой мы живем» — 39%, а на третьем «родная природа» — 34% участников опроса.
Победа в Великой Отечественной войне остается главным событием, за которое россияне испытывают гордость (89%). Второй повод для гордости — «ведущая роль страны в освоении космоса» (43%), а на третий — присоединение Крыма (30%).
При этом достижения президента во внешней политике вызывают гордость всего у 16% россиян. А 1% участников опроса сказал: «ничего подобного не вызывает у меня особой гордости».
В 2020 году большинство россиян стыдится развала СССР (49%). То, что мы «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» — это второй по популярности повод для стыда у россиян (48%). На третьем месте — «грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу» (33%). А вот военных поражений Россиян стыдятся всего 6% участников опроса.
При этом в 2019 году героем Отечества всех эпох россияне, в первую очередь, считали Георгия Жукова (37%). Второе место занял Сергей Шойгу (19%).
В первую пятерку также вошли полководцы Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). «Реже респонденты называли таких исторических личностей, как Иосиф Сталин (8%), Иван Конев (5%), Александр Лебедь (3%) и Александр Невский (3%)», — отметили авторы исследования.
А вот читать россияне чаще всего рекомендуют книги русских классиков — Пушкина (9%), Толстого (6%), Достоевского (5%), Лермонтова (4%) и Булгакова (4%).
Надежды россиян
В 1999 году большинство россиян предпочитало «небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне» (60%). Много работать и зарабатывать, даже не имея гарантий на будущее, были готовы (23%). А вот меньше зарабатывать, но иметь легкую работу и больше свободного времени — всего 3% участников опроса.
Больше всего в 1999 году россиянам не хватало денег, так считали 67% респондентов. Что им не хватает уверенности в себе сказали 20%. Затем следовали ответы «нравственных принципов», «культуры, воспитанности» — по 12% соответственно. О том, что им не хватает политических прав, заявили всего 2% россиян.
Юрий Левада объяснял это так: «Резкий спад интереса к политическим правам после 1989-го — это, по всей видимости, результат массового разочарования в новых политических институтах: права как будто имеются, а реального улучшения положения и реального участия рядового человека в государственном управлении нет».
При этом по данным 1999 года,россияне чаще всего завидовали богатым людям (60%). Удачливым — 38%, занимающим высокое положение — 25%, а вот молодым и здоровым — 20%. Меньше всего россияне завидовали свободным и независимым (9%).
Большинство жителей страны хотели, чтобы их дети или внуки стали врачами, учителями или инженерами (30%). На втором месте был ответ «квалифицированным рабочим» (19%), а на третьем — «директор банка» (12%).
Меньше всего россияне хотели, чтобы их дети или внуки стали министрами и политиками (2%), а также — священниками (1%).
От 2021 года россияне больше всего ждут, что он будет лучше уходящего (42%). Предполагают, что он будет не лучше и не хуже, 35% опрошенных. 16% смотрят на будущий год с пессимизмом и ожидают худшего.
Основные позитивные ожидания от следующего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсии (6%). Из негативных ожиданий: рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с пандемией (9%).
При этом в 2020 году 38% россиян хватало денег только на продукты и одежду. А вот покупка крупной бытовой техники и мебели была для них проблемой. 28% участников опроса признались, на продукты им денег хватает, но покупка одежды затруднительна. 6% не могут купить даже продукты. Позволить себе все могут лишь 2% россиян.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.