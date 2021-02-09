У протеста есть результат

Опрос, который провел «Левада-центр» в конце января 2021 г., стоит сравнить с опросом, проведенным ровно за год до того, в конце января 2020 г. В начале прошлого года доля выражающих одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента РФ составляла 68%, не одобряющих — 31%. В январе 2021 г. одобряющих было 64%, неодобряющих — 34%. Колебания, скажут нам, незначительные. Верно, видали и покруче. Но стоит заглянуть «внутрь» этих средних цифр, стоит вспомнить, что происходило с объектом одобрения.

Чем была плоха идея обнуления

Понимающие люди предупреждали: не надо устраивать процедуру с обнулением. Они говорили: большая часть россиян давала и дает согласие на режим самовластья, ей не нужны формальности и ритуалы в виде голосования. Они и так за то, чтобы на троне никто не менялся. А остальных не надо злить, не надо заставлять их поверить, что это они сами просят: «Не уходи!»

Те, кто делал такие предупреждения, были правы в той части, где дело касается отношений правителя и массы подданных. Но они не брали в расчет того, что для правителя важнее: его отношений с созданной им бюрократией. Ей процедура голосования была нужна меньше всех. Она заранее знала цену ее результатам, поскольку сама такие результаты и обеспечивала. Обеспечивала, между прочим, напряжением всех своих сил, того самого, что зовется административным ресурсом. Ей-то это голосование не нужно, но ему и его ближним — нужно. Нужно, чтобы показать им всем — и тем, кто на низах его вертикали, и тем, кто на ее верху, — что он все еще может заставить их всех исполнять эти ритуалы по его команде. И он смог, заставил.

Но понимающие люди все же не зря предупреждали: не стоит. Лояльность от лояльных получили, но какой от нее толк. Нелояльные остались не лояльны, и ладно. Но между теми и этими находилась масса таких, кто и не против, но уже и не то чтобы очень за. Они вполглаза смотрят телевизор, но нет-нет да заглядывают и в интернет. Это люди, которые радовались присоединению Крыма, но потом стали ждать: а что теперь в нашей жизни улучшится? Ждали терпеливо, но дождались только пенсионной реформы — такой, которая оскорбила до глубины души и ждавших пенсии вот-вот, и тех, кому до пенсии еще довольно далеко.

Почему разочаровываются «отцы»

Люди, которые были в наибольшей степени задеты пенсионной реформой, — это поколение, скажем так, «отцов». Их реакция разочарования была сильной, но прошла в глубине, внешних проявлений до поры не имела. Разве что рейтинг Путина в этих возрастных группах резко просел. На какое-то время «отцы» со своими чувствами оказались как бы в одиночестве меж «дедами» и «внуками». В самом деле, «деды», те, кто уже был на пенсии и кого реформа, значит, не задела, возможно поэтому впали в некую эйфорию. В начале прошлого года главной опорой рейтинга, как мы тогда сообщали, были лица в категории 65+, там рейтинг достигал 84%. И молодые люди (они же «внуки» пенсионеров) в это время жаловали президента изрядным одобрением. В категории «внуков» оно тогда было 68%. На тот момент ситуация выглядела так: уже не работающие «деды» и еще не работающие «внуки» выражали президенту свое одобрение куда активнее, чем «отцы», основное трудовое население страны.

Но когда всем объявили, что они, оказывается, все проголосовали за обнуление, положение стало меняться. Если до того эти трудящиеся «отцы» жили как жили, не особо задумываясь о будущем, тут им обнулением показали, что не только их пенсии уехали вдаль, но вообще все их будущее окажется уж во всяком случае не лучше настоящего. Это же прочли в послании об обнулении и молодые. Теперь горечь «отцов» передалась и детям/внукам. И у них тоже появилось чувство, что перспектива жизни куда-то делась. Перспектива исчезла, а остался тот, кто теперь стал олицетворением бесконечного (не очень-то приятного) настоящего.

Какую роль сыграл Навальный

И тут подоспела чреда дел с Навальным. Как нам представляется, Навальный взял молодых не содержанием своих разоблачений, не пылом своих обвинений. Первым делом сработала его ирония. Недаром в народ пошли в прошлый раз уточки, в этот — ершики. Ирония ведь есть иносказание презрения. А презрение означает, что того, кто по чину, сану, закону выше нас, мы теперь считаем морально ниже себя. Для самодержавной власти это страшный удар. Второе, что привлекло их к Навальному, — его поза открытого противостояния. Дело не просто в его смелости, хотя и она ему в большой плюс. Дело в том, что в государстве, где есть один центр, один символ, одно священное лицо, он бросил вызов именно ему. Когда в опросах выбирали «человека года», в среде молодых Навальный уверенно обошел всех министров и партийных лидеров и встал вторым рядом с «первым лицом». Дело опять-таки не в том, что в Навальном они увидели следующего президента. Массовую поддержку молодых ему обеспечило другое: Навальный предложил им ролевую модель.

Кто и где вышел на улицы

Когда его недоотравленного взяли под стражу, молодые вышли с протестами. Эти протесты назвали массовыми, подсчитав число участников. Нам кажется, что кроме этого общего числа есть еще два важнейших параметра этих протестов января.

Первый — тоже число молодых людей на улицах, но только молодых людей в доспехах и шлемах. Это число точнее, чем число демонстрантов, измеряет степень испуга властей. Их собственного испуга, который они хотят конвертировать в страх молодых людей, вышедших без этих лат и шлемов на улицы, в страх оставшихся дома и следящих по интернету за чинимым насилием.

Второй — это состав городов, где состоялись митинги и демонстрации. Конечно, важно большое число этих городов, важно число городов, где протесты состоялись вообще в первый раз. Своего восхищения заслуживает протест в Якутске при его морозах, своего уважения — протест в Махачкале, где вышли, хотя не забыли националистические выступления Навального. Но особо надо отметить протест в Севастополе. Не найти яснее знака, что кончилось время, когда за Крым Путину прощали всё.

Пойдет ли Россия белорусским путем

Прошел год со всеми его волнениями. В конце января 2021 г. «дедовская» лояльность осталась почти на том же заоблачном уровне — 82%. Она, собственно, и держит на плаву среднюю цифру рейтинга, ту, которая и становится широко известной и разочаровывает иных наблюдателей.

К нынешнему январю показатели одобрения среди людей среднего возраста и старшей молодежи пошли вниз, показатели неодобрения — вверх. Но сильнее всего это сказалось на соотношении ответов самых младших респондентов. Среди них теперь неодобряющих — 46%, одобряющих всего на 5% больше — 51%. Вообще же среди тех, кто готов в ходе опроса прямо заявить о неодобрении деятельности президента, определенно выросла доля лиц со средним специальным образованием, при этом молодых и не весьма зажиточных. Выросла среди них доля живущих в крупных и крупнейших городах. Самый заметный рост демонстрирует доля тех, кто заходит в интернет ежедневно, она выросла с 73 до 85%. Самое заметное падение — доля тех «неодобрителей», кто главным источником информации называл телевидение: в прошлом году их было 58%, в этом — 46%. Да, недаром президент Белоруссии в своей недавней речи взывал: не бросайте смотреть телевизор. Он знает, что власть такого типа не менее, чем на его ОМОНе, держится на его ТВ.

Белорусский протест не достиг (пока) своей политической цели. Но он имеет огромной значимости социальный результат: в стране сложилось гражданское общество. Про Россию много говорили, что она пошла по белорусскому пути. Увы. Но и у нас в ответ на произвол и несправедливости стали расти структуры солидарности и взаимопомощи, структуры гражданского общества. Дорого обошлось, но дорогого стоит.

Алексей Левинсон

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