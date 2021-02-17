На пределе своих возможностей

В начале февраля суд отправил Алексея Навального в колонию как минимум до осени 2023 года. Тем самым один из наиболее ярких оппозиционных политиков страны оказался отрезан от политической жизни. На материале регулярных социологических исследований Левада-Центра попробуем разобраться, как это решение может повлиять на общественные настроения, протестную активность и рейтинги власти.

Образ политика

Не подлежит сомнению, что Алексей Навальный является значимой политической фигурой. Все, кто сколько-нибудь интересуется политикой, знают о его существовании, многие время от времени посматривают его расследования. На протяжении нескольких лет Навальный входит в первую десятку политиков, пользующихся наибольшим доверием россиян, несмотря на то что до недавнего времени федеральные каналы и первые лица страны не упоминали его имени и делали вид, что такого политика не существует. Поэтому с самого начала Алексей Навальный вынужден был действовать через Интернет и социальные сети. Он стал первым политиком, который смог добиться внимания публики сначала в «Живом журнале», а затем и в YouTube. Благодаря постоянной работе по удержанию внимания общественности и СМИ и по мере роста влияния социальных сетей политик сам становился все более известной и влиятельной фигурой. Но зависимость от канала распространения информации предопределила то, что Алексей Навальный популярен прежде всего среди молодых людей – активных пользователей Интернета. Для них Навальный – политик, который не боится высказывать свою точку зрения, выступает за изменения и является альтернативой стареющему режиму. Как минимум с 2017 года Навальный активно ездил по стране, открывал региональные штабы и для многих молодых людей в провинции стал первым федеральным политиком, которого они видели рядом с собой. Эти региональные штабы стали той сетью, которая обеспечила синхронную организацию всероссийских митингов в поддержку своего лидера.

Соотношение положительных и отрицательных оценок Навального в российском обществе составляет 20% к 55%

Однако многим россиянам Алексей Навальный представляется отрицательным персонажем. Старшее поколение знает о нем из телевизора (нужно ли напоминать, что информационная повестка российских телеканалов контролируется властью?) и поэтому часто воспроизводит телевизионные клише о том, что Навальный сам является жуликом, фигурантом уголовных дел, «политиком, рвущимся к власти» и агентом Запада. Соотношение положительных и отрицательных оценок Навального в российском обществе составляет 20% к 55%. При этом даже в тех группах, где концентрируется поддержка политика – среди молодежи и пользователей соцсетей, – она не превышает трети опрошенных, и неодобрительное отношение преобладает. Что уж говорить о старшем поколении и телезрителях.

«Дворец для Путина»

Фильм Навального о Путине стал сенсацией. За первые три недели он набрал более 100 млн просмотров на YouTube. Согласно опросам Левада-Центра, его посмотрели около четверти взрослых жителей страны, что по охвату аудитории приближает фильм к прямым линиям президента, которые обычно смотрят чуть больше трети россиян. Значит ли это, что отныне любая публикация на канале Навального будет собирать сопоставимое число зрителей? Вряд ли это так.

Интерес к этому фильму был обеспечен целой серией драматических событий: возвращением Навального в Россию, его арестом, приговором, всероссийскими протестами в его поддержку. Не будет преувеличением сказать, что в этот раз политик и его команда действовали на пределе своих возможностей. Повторить этот успех в условиях, когда сам Навальный находится в заключении, а значительное число его соратников под следствием, будет сложно. Еще предстоит увидеть, насколько эффективно будет работать команда Навального в отсутствии своего лидера.

На фоне высоких показателей просмотра фильма многие стали ждать взлета популярности Навального и столь же стремительного обрушения рейтингов фигуранта его расследования. Но этого не произошло. Те, кто ожидал такого развития событий, недооценили инерцию общественного мнения. А ведь примером такой инерции является карьера самого Навального, которому понадобилось семь лет упорной работы и постоянного присутствия в информационной повестке, чтобы нарастить одобрение своей деятельности с 6% в 2013 году до нынешних 20%.

Опросы показывают, что фильм повлиял прежде всего на тех, кто уже был разочарован в президенте; они нашли в нем подтверждение своим худшим опасениям. Общество в целом отнеслось к расследованию сдержанно, в очередной раз продемонстрировав высокую терпимость к коррупции. Участники фокус-групп спрашивали автора: «Что нового показало это расследование?», «Дворец Путина – ну и что?». На то, чтобы поколебать эти установки, также потребуются годы просветительской и политической работы.

Протест и его будущее

Январские акции в поддержку Алексея Навального прошли одновременно более чем в сотне российских городов. Они стали результатом усилий региональных штабов Навального, а также накопленного в обществе недовольства и разочарования во власти. По числу участников эти протесты стали одними из наиболее крупных акций последнего времени, хотя и уступили по своему охвату выступлениям против пенсионной реформы 2018 года и движению «за честные выборы» 2011–2012 годов. Все же ряд факторов вызывает сомнение, что масштаб этих акций может вырасти в ближайшем будущем (о длительной перспективе говорить сложно).

Во-первых, продолжению протеста мешает жесткая силовая реакция на любую публичную инициативу, связанную с именем Навального, а также преследование его сторонников в Москве и регионах – без их организационных усилий будущие акции могут оказаться под вопросом.

Негативные оценки россиян старшего возраста усиливаются конфликтом поколений, обострившимся в последние годы

Во-вторых, в отношении январских протестов в обществе преобладают негативные оценки. Их задают в первую очередь представители старшего поколения, упрекающие организаторов в том, что те зовут на улицу несовершеннолетних. И неважно, что исследования протестной активности не подтверждают эти обвинения: основную группу протестующих составляли люди 25-35 лет, присоединившиеся к протесту осмысленно. Образ «протеста школоты», «протеста несовершеннолетних» прочно закрепился в общественном сознании.

Негативные оценки россиян старшего возраста усиливаются конфликтом поколений, обострившимся в последние годы. Сегодня все чаще приходится слышать от участников фокус-групп и представителей власти, что «мы теряем нашу молодежь», что она все больше не похожа на своих родителей, смотрит на Запад, подвержена провокациям, ее как можно скорее нужно вернуть «на путь истинный». И эти тревоги старшего поколения относительно молодых людей подпитывают политическую реакцию, жесткие действия в адрес протестующих, Навального и его соратников.

В-третьих, стоит учесть общий эмоциональный фон. По мере окончания второй волны пандемии, отмены карантина, дистанционного обучения и прочих ограничений в обществе наблюдается робкий рост оптимизма. Одновременно снижается число людей, готовых выходить на протестные акции. Поэтому может случиться так, что весной – после паузы, объявленной штабом Навального, – протесты в поддержку политика уже не смогут достичь численность январских акций.

Участие Запада

Сторонники Навального уже объявили, что собираются «доставать его из тюрьмы внешнеполитическими способами» и будут добиваться введения западных санкций против бизнесменов из ближайшего окружения Владимира Путина. Насколько такая стратегия выигрышна? Связь Навального с Западом уже давно прочно вошла в образ политика и большой популярности ему не добавляет. Особенно болезненно реагируют на это представители старшего поколения, большинство из которых считают любой намек на отношения с западными странами предательством и работой на иностранные разведки. Для более бедных россиян такая связь также является символом привилегированного положения политика: он ездит за границу на отдых или лечение, в то время как для большинства его сограждан это недоступная роскошь. Именно на этих чувствах играет провластная пропаганда.

Тем не менее люди помоложе и жители крупнейших городов воспринимают связь Навального с Западом гораздо спокойнее. Они реже видят в этом угрозу политической стабильности, сами с удовольствием путешествуют за границу. Кроме того, многие представители этих социальных слоев считают, что российские власти злоупотребляют обвинениями в адрес Запада, объясняют внешним вмешательством любые собственные неудачи, объявляя агентами Запада любого своего противника. От слишком частого использования образ «западной угрозы» оказывается сильно девальвированным и работает все хуже. И все-таки активно прибегать к помощи Запада для Алексея Навального – рискованная стратегия, можно прослыть если не агентом иностранных спецслужб, то жалобщиком и пешкой в чужой игре.

Еще предстоит увидеть, насколько эффективно будет работать команда Навального в отсутствие своего лидера

Подводя итоги, приходится констатировать, что на сегодняшний день Алексей Навальный и его команда достигли предела своих возможностей. Тюремное заключение политика, уголовное и административное преследование его сторонников снижает их организационные возможности. Под вопросом оказывается продолжение расследовательской работы, политической работы в регионах, удержание интереса и внимания аудитории. В этих условиях речь идет не столько о наращивании сторонников, сколько об удержании достигнутого авторитета и влияния на публику. Некоторое улучшение общественных настроений, снижение протестных настроений также может означать временное падение интереса к оппозиционным политикам вообще и Алексею Навальному в частности.

При этом наивно полагать, что после заключения Навального в тюрьму и преследования членов его команды исчезнут проблемы, выразителями которых они являлись. Никуда не уйдет углубляющийся разрыв между молодым и старшим поколением. Сохранится недовольство активной и образованной городской части российского общества отсутствием жизненных перспектив, наступлением на гражданские свободы. На фоне экономической стагнации все более неприемлемой будет казаться преступная роскошь российских элит, которую изобличает «Фонд борьбы с коррупцией». Все так же актуальным будет разговор о «прекрасной России будущего», который начал политик. Останутся люди, которых Навальный вдохновил на активное участие в политике. А значит, самого Навального и его дело еще рано списывать со счетов.

Денис Волков

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