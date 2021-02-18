Новый номер “Вестника общественного мнения”

Содержание

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 4

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ Абел АГАНБЕГЯН. Новой России – 30 лет. Достижения и упущения (социально-экономический анализ) 29 Михаил ДМИТРИЕВ, Анастасия НИКОЛЬСКАЯ. Назад в будущее: как изменились настроения россиян под влиянием пандемии и экономического спада 74 Сергей НИКОЛЮК. В поисках разгонного блока белорусской революции 91 Светлана МАРЕЕВА, Екатерина СЛОБОДЕНЮК. Застрявшие в бедности и сохранившие богатство: индивидуальная мобильность по доходам в России 100 Марина КРАСИЛЬНИКОВА. Перемены в субъективном восприятии уровня жизни российским населением 116

УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА: ГРУППЫ, ИНСТИТУТЫ, ДВИЖЕНИЯ Лев ГУДКОВ. Преемственность и изменения в поколении 2002-2020 гг. 134 Анастасия ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Федор ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Исследование независимости и самостоятельность прокурорских работников: на материалах социологического опроса 180 Алексей ЛЕВИНСОН. Волонтерство и протест как феномены экстраповседневности 207

IN MEMORIAM Алексей ЛЕВИНСОН, Любовь БОРУСЯК. Демография и социология. Памяти Анатолия Григорьевича Вишневского 218

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ От редакции 220 Екатерина КОЗЕРЕНКО. Сравнение социально-демографических характеристик при разных методиках опроса, F2F и CATI 221

Авторы номера 230

230 SUMMARY 231

231 Список статей, опубликованный в 2020 году 236

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