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Новый номер “Вестника общественного мнения”

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Содержание

  • МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 4
  • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ
    • Абел АГАНБЕГЯН. Новой России – 30 лет. Достижения и упущения (социально-экономический анализ) 29
    • Михаил ДМИТРИЕВ, Анастасия НИКОЛЬСКАЯ. Назад в будущее: как изменились настроения россиян под влиянием пандемии и экономического спада 74
    • Сергей НИКОЛЮК. В поисках разгонного блока белорусской революции 91
    • Светлана МАРЕЕВА, Екатерина СЛОБОДЕНЮК. Застрявшие в бедности и сохранившие богатство: индивидуальная мобильность по доходам в России 100
    • Марина КРАСИЛЬНИКОВА. Перемены в субъективном восприятии уровня жизни российским населением 116
  • УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА: ГРУППЫ, ИНСТИТУТЫ, ДВИЖЕНИЯ
    • Лев ГУДКОВ. Преемственность и изменения в поколении 2002-2020 гг. 134
    • Анастасия ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Федор ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Исследование независимости и самостоятельность прокурорских работников: на материалах социологического опроса 180
    • Алексей ЛЕВИНСОН. Волонтерство и протест как феномены экстраповседневности 207
  • IN MEMORIAM
    • Алексей ЛЕВИНСОН, Любовь БОРУСЯК. Демография и социология. Памяти Анатолия Григорьевича Вишневского 218
  • МЕТОДИКА И ТЕХНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
    • От редакции 220
    • Екатерина КОЗЕРЕНКО. Сравнение социально-демографических характеристик при разных методиках опроса, F2F и CATI 221
  • Авторы номера 230
  • SUMMARY 231
  • Список статей, опубликованный в 2020 году 236

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