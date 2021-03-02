Кто скрывает плохое отношение к президенту

Как знают читатели, «Левада-центр» был внесен Минюстом РФ в реестр организаций, «выполняющих функции иностранного агента». Раз на нас возложена такая функция, надо ее исполнять. Она, вероятно, предполагает, что на происходящее у нас нам надо смотреть не только глазами своих, но и глазами как бы иностранцев. И задавать вопросы, которые свои и задавать не станут — мол, это и так все знают.

Вот один из таких вопросов, ответ на который, как очень многие считают, всем известен. Нам часто говорят: «Зачем вы продолжаете спрашивать людей про их отношение к Путину? Разве вам кто-нибудь ответит правду?» А мы вместо того, чтобы со вздохом согласиться, взяли и адресовали этот вопрос самим людям: «Как вы считаете, люди откровенно говорят или скрывают, как они относятся к власти и Владимиру Путину?»

Хочется, чтобы в этом месте читатели сделали свой прогноз: каким будет ответ, полученный в ходе всероссийского опроса неделю назад? Мы сейчас потянем время, предадимся некоторым рассуждениям, а в конце этой заметки откроем результат.

Вряд ли кто-нибудь в России подумает, что люди побоятся высказывать свое хорошее мнение о президенте. Поэтому в приводимых ниже данных, наверное, сомневаться не станут. А данные говорят следующее.

Когда нынешний президент только начинал править, россияне на вопрос о том, как они к нему относятся, чаще всего (36%) выбирали сдержанный ответ «не могу сказать о нем ничего плохого», 31% выбирал вариант «симпатия», а 4% — «восхищение». (Ответы о плохом отношении мы здесь приводить не будем, их было немного.)

Прошло 20 (двадцать!) лет, мы снова задали этот вопрос, и главный ответ снова тот же: «не могу сказать о нем ничего плохого», только дающих его теперь на четверть меньше (27%), выражающих «симпатию» — меньше на треть (20%).

У Путина сохранились горячие поклонники — те, кто испытывает «восхищение». Кто это? Их максимум (14%) среди категории 65+, среди домохозяек (13%), в среднем — 9%. Вряд ли среди этих 29%, выражающих симпатию и восхищение, будут те, кто скрыл свое отношение к персоне президента.

Но вдруг они среди тех, кто выбрал ответ «не могу сказать о нем ничего плохого», толкуя его так: мол, не могу, потому что опасаюсь последствий? Проверяем по другим ответам и видим, что, да, в самом деле, есть среди них те, кто ранее заявил, что не одобряют его деятельность на посту президента РФ. Но их всего одна десятая от этой категории (т.е. менее 3% всех опрошенных), и они, как видим, не скрывали своего негативного отношения к этому лицу.

Если посмотреть на события последнего времени, то можно заметить, что скрывают плохое отношение к персоне президента вовсе не те, кого подозревают в этом критики наших опросов.

Обратим внимание на такую странность: недавно тысячи людей ходили по улицам и громко скандировали краткое хулительное: «—– — —!» Их винтили и кидали в автозаки. Затем эти тысячи людей были приговорены к арестам и штрафам. Но вроде как не за это. Их слоганы-кричалки не вносили в протоколы. И наказывали кричавших как бы не за эту хулу. Вместо этого им приписывали что-нибудь иное, чего они, как правило, не делали.

Вспомним заодно плясуний-кощунниц в храме Христа Спасителя. Вспомним, что именно они, танцуя, кричали, о чем просили Богородицу: «Прогони —–!» В ходе судебного разбирательства об этом слогане, об этом имени никто из обвинителей не упомянул ни разу. Им дали срок за «хулиганство», потом назвали это «оскорблением чувств верующих».

Или вот один разоблачитель: каких только худых слов он не наговорил в адрес президента в своих блогах и в своем недавнем фильме. Хулил публично, на глазах и на слуху десятков миллионов. И ему это ни один прокурор, ни один суд в упрек не поставил. Вместо этого судят за дела с парфюмерной фирмой. Как президент его имя не произносит, так и суд ни разу имя президента не произнес.

Вот кто соблюдает табу на плохие слова и плохие мнения о первом лице. (Ясно, что им так велели.) Что они сами о нем думают, мы когда-то непременно узнаем. Но пока можно быть уверенными, они свое мнение скрывают.

А что же рядовые граждане, о позиции которых загадывали наши читатели?

На вопрос: «Как вы думаете, люди в наши дни откровенно говорят о том, как они относятся к власти, к Владимиру Путину — или они скрывают то, что действительно думают об этом?»

варианты «большинство или практически все отвечают откровенно» в сумме выбрали 42% россиян;

варианты «большинство или практически все скрывают то, что думают» в сумме выбрали 30%;

компромиссную версию «половина отвечает откровенно, половина — нет» — выбрали 25%;

затруднились ответить всего 3%.

Дополнительно сообщим, что среди одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента РФ (их в феврале 65%) большинство говорят, что люди отвечают откровенно, а внутри не одобряющих его деятельность (34%), наоборот, преобладает мнение, что люди скрывают свое отношение к власти и Владимиру Путину.

Читателям, которые решили, что все ясно, что они угадали — вот, левадовские респонденты сами сознались, что они не говорят правды, — мы, коварные агенты, предлагаем вспомнить старинную задачку: можно ли верить всем, кто говорит, что все врут?

Алексей Левинсон

Оригинал

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.