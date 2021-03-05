Инвесторы в России: информированность

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.
Информация имеет очень большую ценность для инвестора. Всплеск интереса к инвестированию породил спрос на аналитику и финансовые новости. В этом отчете мы проанализировали источники информации для новичков рынка, пришедших в течение последних 12 месяцев, и для игроков с опытом инвестирования более трех лет. Это позволит проследить, как опыт влияет на выбор источников профессиональной информации, знание об особенностях работы с инвестициями, а также определить влияние экономических ожиданий на инвестиционное поведение.
Источники информации
В среднем большинство инвесторов предпочитает принимать решения самостоятельно, и чем больше опыт, тем скорее игрок будет полагаться на свои знания. Другим важнейшим источником информации стали телегам-каналы (важно еще раз отметить, что опрос проходил в телеграм-сообществах InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks), но чем больше опыт, тем меньшее значение респонденты придают этому инструменту. Новые игроки также чаще прислушиваются к новостям деловых изданий (45%).
Информацию из каких источников вы учитываете, принимая решения о покупке и продаже инвестиционных активов? (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 мес.
|От трех лет
|Телеграм-каналы
|71
|54
|Принимаю решение самостоятельно
|69
|80
|Новости деловых изданий
|45
|36
|Советы брокера / брокерского приложения
|15
|12
|Сервис финансового советника
|6
|8
|Советы друзей
|6
|4
|Другое
|5
|7
Понимание рисков и готовность использовать индивидуальный инвестиционный счет
Большинство как новых, так и опытных инвесторов понимает, что их вклады не застрахованы государством. Впрочем, респонденты с меньшим опытом несколько чаще полагали, что их инвестиции застрахованы либо затруднились ответить на вопрос.
Как вы думаете, застрахованы ли ваши инвестиции (получите ли вы от государства гарантированную выплату)? (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 мес.
|От трех лет
|Да
|9
|6
|Нет
|80
|88
|Затрудняюсь ответить
|11
|6
Практически все инвесторы (99%), принявшие участие в опросе, знают о существовании индивидуального инвестиционного счета. Однако используют этот инструмент немногим больше половины опрошенных инвесторов. Среди опытных инвесторов и обладателей инвестиций размером более 1 млн. руб. доля тех, кто использует ИИС, заметно выше.
Слышали ли вы об индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)? (в %)
|Опыт инвестирования
|До 12 мес.
|От трех лет
|Использую ИИС
|56
|64
|Слышал об ИИС, но не использую
|43
|35
|Не слышал об ИИС
|1
|1
Принятие финансовых решений
В предыдущем отчете, посвященном инвесторам, мы проанализировали ожидания респондентов от ближайшего года. Эти ожидания в значительной степени формируют инвестиционное поведение.
Инвесторы, в отличии от россиян в целом, заметно чаще ожидают улучшения своего материального положения. И это стимулирует их активнее вкладывать средства. Респонденты, которые ожидают улучшения собственного материального положения заметно чаще планируют значительно увеличить долю инвестиций (31%). Пессимистично настроенные респонденты также чаще планируют увеличить инвестиции, но лишь несколько, или даже готовы сократить долю инвестиций.
Вы планируете изменить долю инвестируемых сбережений в течение ближайших 12 месяцев? (в %)
|Ожидание изменений собственного материального положения
|Улучшится
|Ухудшится
|Планирую значительно увеличить инвестиции
|31
|12
|Планирую несколько увеличить инвестиции
|39
|43
|Не планирую менять
|23
|27
|Планирую несколько снизить инвестиции
|4
|5
|Планирую значительно снизить инвестиции
|1
|7
|Затрудняюсь ответить
|2
|6
Инвесторы, в отличии от остальных россиян, более пессимистичны в отношении будущего экономики страны. И это сказывается на готовности респондентов вкладывать деньги в зарубежные финансовые инструменты. Респонденты, представляющие следующие 12 месяцев плохим временем, заметно чаще имеют значительную долю инвестиций в зарубежных ценных бумагах. На наличие зарубежных инвестиций влияет и стаж игрока. Инвесторы с небольшим стажем чаще имеют зарубежные инвестиции. Возможно, на это оказывает влияние выросшая за последние годы доступность приобретения иностранных активов и консервативность опытных игроков.
Доля зарубежных инвестиций (в %)
|Следующие 12 мес. будут для экономики страны…
|Хорошим временем
|Не хорошим, но и неплохим временем
|Плохим временем
|Нет зарубежных инвестиций
|15
|14
|11
|до 30%
|29
|29
|20
|свыше 30%
|56
|57
|69
Степан ГОНЧАРОВ
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.