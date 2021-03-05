Инвесторы в России: информированность

Левада-Центр совместно с телеграм-каналами InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks провел опрос инвесторов. В исследовании приняли участие 5800 респондентов, имеющих опыт инвестирования. Опрос проходил с 25 по 28 февраля 2021 г.

Информация имеет очень большую ценность для инвестора. Всплеск интереса к инвестированию породил спрос на аналитику и финансовые новости. В этом отчете мы проанализировали источники информации для новичков рынка, пришедших в течение последних 12 месяцев, и для игроков с опытом инвестирования более трех лет. Это позволит проследить, как опыт влияет на выбор источников профессиональной информации, знание об особенностях работы с инвестициями, а также определить влияние экономических ожиданий на инвестиционное поведение.

Источники информации

В среднем большинство инвесторов предпочитает принимать решения самостоятельно, и чем больше опыт, тем скорее игрок будет полагаться на свои знания. Другим важнейшим источником информации стали телегам-каналы (важно еще раз отметить, что опрос проходил в телеграм-сообществах InvestFuture, MarketTwits, MMI, IF Stocks), но чем больше опыт, тем меньшее значение респонденты придают этому инструменту. Новые игроки также чаще прислушиваются к новостям деловых изданий (45%).

Информацию из каких источников вы учитываете, принимая решения о покупке и продаже инвестиционных активов? (в %)

Опыт инвестирования До 12 мес. От трех лет Телеграм-каналы 71 54 Принимаю решение самостоятельно 69 80 Новости деловых изданий 45 36 Советы брокера / брокерского приложения 15 12 Сервис финансового советника 6 8 Советы друзей 6 4 Другое 5 7

Понимание рисков и готовность использовать индивидуальный инвестиционный счет

Большинство как новых, так и опытных инвесторов понимает, что их вклады не застрахованы государством. Впрочем, респонденты с меньшим опытом несколько чаще полагали, что их инвестиции застрахованы либо затруднились ответить на вопрос.

Как вы думаете, застрахованы ли ваши инвестиции (получите ли вы от государства гарантированную выплату)? (в %)

Опыт инвестирования До 12 мес. От трех лет Да 9 6 Нет 80 88 Затрудняюсь ответить 11 6

Практически все инвесторы (99%), принявшие участие в опросе, знают о существовании индивидуального инвестиционного счета. Однако используют этот инструмент немногим больше половины опрошенных инвесторов. Среди опытных инвесторов и обладателей инвестиций размером более 1 млн. руб. доля тех, кто использует ИИС, заметно выше.

Слышали ли вы об индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)? (в %)

Опыт инвестирования До 12 мес. От трех лет Использую ИИС 56 64 Слышал об ИИС, но не использую 43 35 Не слышал об ИИС 1 1

Принятие финансовых решений

В предыдущем отчете, посвященном инвесторам, мы проанализировали ожидания респондентов от ближайшего года. Эти ожидания в значительной степени формируют инвестиционное поведение.

Инвесторы, в отличии от россиян в целом, заметно чаще ожидают улучшения своего материального положения. И это стимулирует их активнее вкладывать средства. Респонденты, которые ожидают улучшения собственного материального положения заметно чаще планируют значительно увеличить долю инвестиций (31%). Пессимистично настроенные респонденты также чаще планируют увеличить инвестиции, но лишь несколько, или даже готовы сократить долю инвестиций.

Вы планируете изменить долю инвестируемых сбережений в течение ближайших 12 месяцев? (в %)

Ожидание изменений собственного материального положения Улучшится Ухудшится Планирую значительно увеличить инвестиции 31 12 Планирую несколько увеличить инвестиции 39 43 Не планирую менять 23 27 Планирую несколько снизить инвестиции 4 5 Планирую значительно снизить инвестиции 1 7 Затрудняюсь ответить 2 6

Инвесторы, в отличии от остальных россиян, более пессимистичны в отношении будущего экономики страны. И это сказывается на готовности респондентов вкладывать деньги в зарубежные финансовые инструменты. Респонденты, представляющие следующие 12 месяцев плохим временем, заметно чаще имеют значительную долю инвестиций в зарубежных ценных бумагах. На наличие зарубежных инвестиций влияет и стаж игрока. Инвесторы с небольшим стажем чаще имеют зарубежные инвестиции. Возможно, на это оказывает влияние выросшая за последние годы доступность приобретения иностранных активов и консервативность опытных игроков.

Доля зарубежных инвестиций (в %)

Следующие 12 мес. будут для экономики страны… Хорошим временем Не хорошим, но и неплохим временем Плохим временем Нет зарубежных инвестиций 15 14 11 до 30% 29 29 20 свыше 30% 56 57 69

Степан ГОНЧАРОВ

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.