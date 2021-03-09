Проблемы общества

58% россиян считают рост цен главной проблемой общества. 40% – бедность, обнищание население, столько же (39%) – коррупцию и взяточничество. Несколько меньше выделяют рост безработицы (36%) и социальное расслоение (26%).

Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми?

Социально-экономические проблемы

Еще в 2018 году 72% опрошенных считали рост цен одной из главных проблем, сейчас – 58%. Снизилось и число тех, кто считает бедность одной из главных проблем (52% в 2018 году, 40% в 2021. Тем не менее, рост цен остаётся главной социально-экономической проблемой.

Проблемы власти и управления

Наиболее острой проблемой власти и управления, по мнению россиян, остаётся коррупция. Важность этой проблемы в глазах респондентов росла с 2015 года (24%) и стабилизировалась на уровне 39-40%. 14% указывают на важность произвола чиновников – год назад на это указывали 18%. 12% считают проблемой слабость государственной власти, 7% – конфликты в руководстве страной.

Социальная сфера

Самой острой проблемой социальной сферы остается неравенство (26%), хотя её важность несколько снизилась – ещё в 2019 году на эту проблему указывали 34%. На втором месте недоступность многих видов медицинского обслуживания (23%) – важность тоже снизилась с 2018 года (31%). На третьем месте – рост платности и недоступность образования (20%), на пятом – наплыв мигрантов (15%).

Другие проблемы

Среди прочих проблем наиболее насущной остаётся ухудшение состояния окружающей среды (21%), на втором месте рост наркомании и кризис морали – 19%.

Опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.