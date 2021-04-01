Вакцинация от COVID-19: опрос врачей

Опрос врачей показывает позитивное отношение к российским вакцинам от COVID-19. Две трети опрошенных намерены или уже прошли вакцинацию. 7 из 10 врачей доверяют эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», в отношении двух других российских разработок эти цифры ниже ввиду недостаточной информации о них. Зарубежным вакцинам доверяют менее трети опрошенных, около половины специалистов пока не имеют определенного мнения об их качестве. Низкие темпы вакцинации от COVID-19 врачи видят в недоверии населения существующим вакцинам и в негативном отношении общества к любым прививкам в целом. Региональная доступность вакцины от новой коронавирусной инфекции неравномерна – 40% медиков говорят, что доз не хватает, чтобы покрыть спрос на прохождение вакцинации. Столичные врачи, напротив, сталкиваются с избытком свободных слотов, доступных для желающих. Среди врачей нет единого мнения о необходимости обязательной массовой вакцинации – доля сторонников и противников таких мер примерно равна. Чем меньше доверия российским вакцинам, тем реже врачи выступают за всеобщую вакцинацию населения. Медики и население в целом сходятся во мнении, что коронавирус был создан искусственным образом, а не вследствие естественного развития.

Для того, чтобы подробнее разобраться в том, как видят ход вакцинации внутри медицинского сообщества, Левада-Центр и «Врачи РФ» провели опрос врачей.

Онлайн-опрос* проведен 23-29 марта 2021 года Левада-Центром в партнерстве с профессиональным сообществом «Врачи РФ». Это закрытая социальная сеть из более 630 000 специалистов здравоохранения с подтвержденным наличием медицинского образования. Общая выборка исследования составила 1850 медицинских специалистов (из 424 населенных пунктов, 83 регионов РФ).

* Опрос реализован по невероятностной выборке и не позволяет определить мнение всей совокупности российский врачей. Результаты опроса дают возможность сравнить ответы медицинских специалистов в зависимости от их региона проживания, источников получения информации, опыта работы и пр.

Темпы вакцинации

Основные причины текущего темпа вакцинации опрошенные врачи видят в недоверии населения к существующим вакцинам и сформировавшемся антипрививочном настрое. Инфраструктурные проблемы также входят в ТОП-3 барьеров – врачи разных регионов говорят о недостаточном объеме препаратов для вакцинации.

Спад заболеваемости и снижение опасений россиян заразиться новой коронавирусной инфекцией называет менее 20%.

На данный момент от COVID-19 вакцинировано 5% населения страны. Как вы считаете в чем основные причины такого темпа вакцинации в России?

Множественный выбор не более трех вариантов, ротация, ответы отсортированы

Доступность вакцин

По мнению врачей, возможности жителей пройти вакцинацию от COVID-19 неравномерны по регионам. Крупные города, особенно столичные, имеют переизбыток доз вакцины, который на данный момент превосходит число желающих привиться. Более трети опрошенных медиков во всех федеральных округах, кроме центрального, отмечают дефицит препаратов для массовой вакцинации граждан.

Как вы оцениваете доступность вакцинации от COVID-19 для жителей вашего региона?

%% в каждой группе

Обязательность вакцинации

Среди опрошенных врачей нет однозначного мнения о необходимости обязательной массовой вакцинации населения (52% выступили «за», 40% – «против»). Водоразделом двух позиций служит степень доверия российским вакцинам – врачи, которые позитивно относятся к отечественным разработкам, в 5 раз чаще выступают за необходимость всеобщей вакцинации, чем медики, которые воспринимают их крайне настороженно.

Как вы считаете, должна ли вакцинация от COVID-19 стать обязательной для жителей России?

«Определенно да» и «скорее да»

«Определенно нет» и «скорее нет»

Личное решение о вакцинации

Среди опрошенных врачей преобладают позитивные намерения относительно вакцинации от COVID-19: 4 из 10 участников опроса уже привились от COVID-19; 3 из 10 – планируют поставить вакцину в будущем. Около четверти опрошенных пока не готовы вакцинироваться. Эти цифры значительно отличаются от мнения населения: по данным февральского опроса не готовы вакцинироваться 62% россиян.

Планируете ли вакцинироваться от COVID-19?

В числе основных причин личной неготовности врачей ввести вакцину преобладают две – медицинские показания (наличие антител после перенесенного заболевания или противопоказаний) и недостаточная уверенность в безопасности существующих вакцин.

Если исключить из рассмотрения врачей, отказывающихся от вакцинации по медицинским соображениям, то к числу противников вакцинации от COVID-19 можно отнести 14% опрошенных специалистов.

Почему Вы не планируете вакцинироваться от COVID-19?

%% от тех, кто не планирует вакцинироваться или еще не определился с решением, множественный выбор, ответы отсортированы

Большинство опрошенных медиков добровольно приняли решение о вакцинации от COVID-19. О наличии административного давления и принуждении сообщили менее 20% медиков. Чаще с таким проявлением сталкиваются более молодые врачи от 18 до 40 лет.

Испытываете/испытывали ли вы давление, принуждение со стороны руководства медучреждения, где вы работаете, к прохождению вакцинации от COVID-19?

Доверие вакцинам

Среди российских вакцин наибольшим доверием медицинских специалистов обладает вакцина Спутник V – в ее эффективности и безопасности уверены почти 70% опрошенных врачей. Две другие отечественные разработки пока остаются менее знакомыми специалистам, им доверяют менее половины опрошенных. Более настороженно врачи относятся к вакцине ЭпиВакКорона – ей выразили недоверие 28% опрошенных. При этом более трети участников опроса затруднились дать оценку их качеству двум последним вакцинам от COVID-19.

Доверие зарубежным вакцинам от COVID-19 у опрошенных медиков меньше, чем российским препаратам. Отчасти это связано с меньшей осведомленностью – почти половина респондентов не имеют определенной позиции и затруднились дать оценку.

Меньшим кредитом доверия из рассматриваемых зарубежных препаратов пользуется вакцина AstraZeneca.

Если говорить об эффективности и безопасности разных вакцин, доверяете ли вы производителям следующих вакцин?

Природа возникновения вируса

Медицинские специалисты придерживаются мнения об искусственном возникновении новой коронавирусной инфекции – такую точку зрения разделяет 57% опрошенных врачей. Это соотносится с доминирующей версией в обществе – аналогичной точки зрения имеют 64% россиян согласно февральскому опросу населения.

Врачи, получающие информацию о COVID-19 из международных научных журналов, в меньшей степени склонны выражать мнение об искусственном возникновении данного вируса, но даже среди них эта позиция остается основной.

Какой из версий возникновения новой коронавирусной инфекции придерживаетесь вы сами?

* – в опросе населения позиция была задана в формулировке «вирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия»

Источники информации

Основными источниками информации о новой коронавирусной инфекции выступают официальные данные Минздрава и оперативных штабов и СМИ. На третьем месте по популярности идет профессиональное общение с коллегами из разных медучреждений. Пятая часть опрошенных медиков по теме COVID-19 читают оригиналы исследований из международных медицинских журналов.

Какие источники для получения информации о COVID-19 вы используете?

Множественный выбор, ответы отранжированы

Ольга КАРАЕВА

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