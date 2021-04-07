“Эмоции в отношении Навального испытывают и его сторонники, и противники”. Денис Волков об отношении россиян к приговору политику.

По данным мартовского опроса “Левада-Центра” (внесен российскими властями в список “иностранных агентов”), 48% опрошенных считают справедливым приговор политику Алексею Навальному, еще 29% – несправедливым, а 23% затруднились с ответом. Чаще других несправедливым приговор называли молодые люди 18-24 лет, жители Москвы и те, кто доверяет телеграм-каналам и интернету.

О том, что россияне знают о приговоре Навальному и откуда они черпают информацию, Настоящему Времени рассказал заместитель директора “Левада-Центра” Денис Волков:

— В результатах опросов 35% респондентов в возрасте 18-24 лет считают приговор Навальному справедливым. Откуда они черпают информацию?

— Отношение к Навальному в обществе все-таки разное, и больше всего, конечно, его сторонников как раз в этой самой молодой группе. И мы видим, что среди них больше сочувствующих и считающих приговор несправедливым. Но есть и те, кому он не нравится, которые, с одной стороны, поддерживают власть, с другой стороны, вообще не очень интересуются политикой. Поэтому мы в опросах и в группах видим очень полярное отношение к политику.

Вы знаете, мне кажется, в том числе он вызывает очень сильные эмоции, потому что поднимает серьезные проблемы: коррупция, отношение власти, общества. И часть наших респондентов, как мне кажется, обижаются, злятся на Навального, потому что он поднимает те проблемы, по отношению к которым люди ничего не могут сделать и чувствуют свое бессилие. И в этом смысле лучше было бы, может быть, чтобы он не говорил и не поднимал эти вопросы, потому что они очень болезненны. Поэтому мы видим разное отношение. Но мы видим, что сильные эмоции по поводу Навального испытывают разные люди: и его сторонники, и его противники. Он все-таки последние года три стал очень значимой политической фигурой, хотя, опять же, поддержка его в российском обществе где-то на уровне 20%.

— То есть можно говорить, что нейтрального отношения к Навальному практически нет? Либо очень любят, либо очень ненавидят.

— Оно есть среди тех, кто вообще уже не интересуется политикой, таких тоже достаточно – где-то четверть просто не особо следит за тем, что происходит ни по интернету, ни по телевизору. Такие тоже есть. Но у большинства он вызывает сильные эмоции.

— Согласно опросу, среди тех, кто внимательно следил за судебным процессом над Навальным, кроме молодежи, есть и люди старше 55 лет. Почему следила возрастная аудитория?

— Возрастная категория следила, потому что весь этот процесс транслировался по телевидению. Да, не так часто о Навальном по телевидению до этого говорили, а в этот раз после фильма о дворце, после возвращения Навального в Россию, после приговора это все транслировалось очень много по телевидению, а старшее поколение смотрит прежде всего телевидение. Я думаю, не только в России, но и на постсоветском пространстве, да и вообще по всему миру люди придерживаются старых привычек.

И в России мы видим, что интернет старшим поколением очень медленно осваивается и люди старшего поколения не верят той информации, которая там есть, потому что они опасаются интернета, и смотрят телевидение.

— Каждый третий, кто считает приговор Навальному справедливым, им все равно – освободят Навального или нет. Это вообще какие-то расхождения, мне кажется.

— Не совсем. В целом это оценка приговора. Есть люди, которые не симпатизируют Навальному, но считают его политическим. Мы видим, что те, кто хотел бы скорейшего освобождения, эти цифры как раз соответствуют тем 20% россиян, которые его поддерживают, которые одобряют его деятельность на протяжении года-полутора. Вот 60% тех, кто считает несправедливым и хотел бы освобождения, – это как раз 20%, которые его поддерживают в обществе.

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АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.