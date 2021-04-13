Политический-2021: обновление кадров и репрессии против элиты.

В ходе политической трансформации происходит усиление репрессивного характера режима. Политические репрессии, как и коррупция – это не эксцесс, а один из ключевых элементов, скреп системы, какой она стала после 2014 года.

Как работает репрессивная машина и что происходит в результате с политическими элитами мы обсудили с социологами Львом Гудковым и Эллой Панеях.

Разговор прошёл в рамках дискуссионного цикла политолога, старшего исследователя Chatham House Николая Петрова “Политический 2021: Как меняется Россия”.

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АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.