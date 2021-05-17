Московская политика – выборы в Госдуму

40% москвичей знают, когда состоятся выборы в Госдуму, 56% – не знают, 3% – дают неправильный ответ на вопрос. На сегодняшний день порядка 21% москвичей уверены, что будут голосовать на выборах в Госдуму, 17%, склоняются к тому, чтобы проголосовать. 23% – еще не определились. 20% – уверены, что не будут голосовать, 17% – склоняются к тому, чтобы не голосовать.

В апреле за “Единую Россию” готовы проголосовать около 15% москвичей, за ЛДПР – 10%, за КПРФ и “Справедливую Россию – За правду” – по 6%, за Яблоко – 5%. Другие партии могут рассчитывать на поддержку не более 1% москвичей. Рейтинги “Единой России” и КПРФ в Москве ниже чем по стране в целом. Рейтинг партии Яблоко – выше.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных, данные московского опроса в сопоставлении со всероссийским опросом февраля 2021 года)

Москва апр.21 Россия фев.21 Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 15 27 Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 10 12 Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 6 10 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду» 6 5 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 5 1 Коммунистическая партия «Коммунисты России» 1 2 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 1 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 1 Российская экологическая партия “Зеленые” 1 1 Другие 5 2 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 3 3 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 17 10 Не стал(а) бы голосовать 25 21 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 4 5

Важно отметить, что для определения возможного расклада на выборах (по партийным спискам) нужно использовать результаты опросов в пересчете на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве “Единая Россия” могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам, ЛДПР – 19%, КПРФ – 12%, “Справедливая Россия – За правду” – 11%, Яблоко – 8%. Еще около 6% потенциальных избирателей готовы испортить бюллетень.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 28 Либерально-демократическая партия России, ЛДПР 19 Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ 12 Политическая партия «Справедливая Россия – За правду» 11 Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 8 Российская экологическая партия «Зеленые» 2 Всероссийская политическая партия «Партия роста» 2 Коммунистическая партия «Коммунисты России», КПКР 2 Всероссийская политическая партия «Родина» 1 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1 Другие партии (получившие менее 1%) 8 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 6

За последние два года рейтинги наиболее популярных партий претерпели некоторые изменения. Так, если в 2019-2020 годах за “Единую Россию” были готовы голосовать около четверти москвичей, то сегодня около 15%. Готовность голосовать за КПРФ за последние пару лет снизилось с 12% в апреле 2019 года до нынешних 6% москвичей. Рейтинги ЛДПР и Справедливой России за прошедшее время существенно не изменились. Готовность голосовать за “Яблоко” постепенно росла и сегодня составляет около 5% москвичей.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных)

апр.19 июл.20 дек.20 апр.21 Всероссийская политическая партия “Единая Россия” 25 24 14 15 “Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР) 8 14 11 10 “Коммунистическая партия российской федерации” (КПРФ) 12 10 10 6 Политическая партия “Справедливая Россия” 4 2 4 6 “Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО” 2 3 3 5 “Российская экологическая партия “Зеленые” 1 2 1 1 Коммунистическая партия “Коммунисты России” 2 1 1 1 “Российская партия пенсионеров за справедливость” 2 1 0 1 Всероссийская политическая партия “Родина” <1 <1 0 1 Всероссийская политическая партия “Партия роста” <1 <1 0 1 Политическая партия “Патриоты России” 1 <1 <1 – Политическая партия “Гражданская платформа” <1 <1 <1 <1 Всероссийская политическая партия “Гражданская сила” <1 <1 – <1 Коммунистическая партия социальной справедливости (Андрей Богданов) 0 – Другая 2 2 1 4 Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень 2 5 3 3 Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать 12 10 9 17 Не стал(а) бы голосовать 25 21 34 25 Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 3 3 4 4

(N(2019)=505, N(июл.2020)=508, N(дек.2020)= 508, N(апр.2021)=505. Каждое исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах).

Респондентам также задавались вопросы об отношении к некоторым известным московским политикам, а также к тем, кто в разное время сообщал о своей готовности участвовать в выборах по одномандатным округам. Среди предложенных кандидатур наибольшей поддержкой москвичей пользуются такие фигуры как Петр Толстой, Алексей Навальный, Любовь Соболь и Илья Яшин (при этом у Алексея Навального оказался наиболее высокий “антирейтинг”).

Методология Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%. Цитируемый в тексте общероссийский опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.