Московская политика – выборы в Госдуму

40% москвичей знают, когда состоятся выборы в Госдуму, 56% – не знают, 3% – дают неправильный ответ на вопрос. На сегодняшний день порядка 21% москвичей уверены, что будут голосовать на выборах в Госдуму, 17%, склоняются к тому, чтобы проголосовать. 23% – еще не определились. 20% – уверены, что не будут голосовать, 17% – склоняются к тому, чтобы не голосовать.
В апреле за “Единую Россию” готовы проголосовать около 15% москвичей, за ЛДПР – 10%, за КПРФ и “Справедливую Россию – За правду” – по 6%, за Яблоко – 5%. Другие партии могут рассчитывать на поддержку не более 1% москвичей. Рейтинги “Единой России” и КПРФ в Москве ниже чем по стране в целом. Рейтинг партии Яблоко – выше.
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных, данные московского опроса в сопоставлении со всероссийским опросом февраля 2021 года)
|Москва апр.21
|Россия фев.21
|Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|15
|27
|Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
|10
|12
|Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
|6
|10
|Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»
|6
|5
|Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|5
|1
|Коммунистическая партия «Коммунисты России»
|1
|2
|Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|1
|1
|Всероссийская политическая партия «Родина»
|1
|1
|Российская экологическая партия “Зеленые”
|1
|1
|Другие
|5
|2
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|3
|3
|Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|17
|10
|Не стал(а) бы голосовать
|25
|21
|Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|4
|5
Важно отметить, что для определения возможного расклада на выборах (по партийным спискам) нужно использовать результаты опросов в пересчете на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве “Единая Россия” могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам, ЛДПР – 19%, КПРФ – 12%, “Справедливая Россия – За правду” – 11%, Яблоко – 8%. Еще около 6% потенциальных избирателей готовы испортить бюллетень.
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)
|Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|28
|Либерально-демократическая партия России, ЛДПР
|19
|Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ
|12
|Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»
|11
|Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
|8
|Российская экологическая партия «Зеленые»
|2
|Всероссийская политическая партия «Партия роста»
|2
|Коммунистическая партия «Коммунисты России», КПКР
|2
|Всероссийская политическая партия «Родина»
|1
|Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|1
|Другие партии (получившие менее 1%)
|8
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|6
За последние два года рейтинги наиболее популярных партий претерпели некоторые изменения. Так, если в 2019-2020 годах за “Единую Россию” были готовы голосовать около четверти москвичей, то сегодня около 15%. Готовность голосовать за КПРФ за последние пару лет снизилось с 12% в апреле 2019 года до нынешних 6% москвичей. Рейтинги ЛДПР и Справедливой России за прошедшее время существенно не изменились. Готовность голосовать за “Яблоко” постепенно росла и сегодня составляет около 5% москвичей.
Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных)
|апр.19
|июл.20
|дек.20
|апр.21
|Всероссийская политическая партия “Единая Россия”
|25
|24
|14
|15
|“Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР)
|8
|14
|11
|10
|“Коммунистическая партия российской федерации” (КПРФ)
|12
|10
|10
|6
|Политическая партия “Справедливая Россия”
|4
|2
|4
|6
|“Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”
|2
|3
|3
|5
|“Российская экологическая партия “Зеленые”
|1
|2
|1
|1
|Коммунистическая партия “Коммунисты России”
|2
|1
|1
|1
|“Российская партия пенсионеров за справедливость”
|2
|1
|0
|1
|Всероссийская политическая партия “Родина”
|<1
|<1
|0
|1
|Всероссийская политическая партия “Партия роста”
|<1
|<1
|0
|1
|Политическая партия “Патриоты России”
|1
|<1
|<1
|–
|Политическая партия “Гражданская платформа”
|<1
|<1
|<1
|<1
|Всероссийская политическая партия “Гражданская сила”
|<1
|<1
|–
|<1
|Коммунистическая партия социальной справедливости (Андрей Богданов)
|0
|–
|Другая
|2
|2
|1
|4
|Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень
|2
|5
|3
|3
|Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать
|12
|10
|9
|17
|Не стал(а) бы голосовать
|25
|21
|34
|25
|Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет
|3
|3
|4
|4
Респондентам также задавались вопросы об отношении к некоторым известным московским политикам, а также к тем, кто в разное время сообщал о своей готовности участвовать в выборах по одномандатным округам. Среди предложенных кандидатур наибольшей поддержкой москвичей пользуются такие фигуры как Петр Толстой, Алексей Навальный, Любовь Соболь и Илья Яшин (при этом у Алексея Навального оказался наиболее высокий “антирейтинг”).
Методология
Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
Цитируемый в тексте общероссийский опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах).
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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