Пресс-выпуски

Московская политика – выборы в Госдуму

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40% москвичей знают, когда состоятся выборы в Госдуму, 56% – не знают, 3% – дают неправильный ответ на вопрос. На сегодняшний день порядка 21% москвичей уверены, что будут голосовать на выборах в Госдуму, 17%, склоняются к тому, чтобы проголосовать. 23% – еще не определились. 20% – уверены, что не будут голосовать, 17% – склоняются к тому, чтобы не голосовать. 

В апреле за “Единую Россию” готовы проголосовать около 15% москвичей, за ЛДПР – 10%, за КПРФ и “Справедливую Россию – За правду” – по 6%, за Яблоко – 5%. Другие партии могут рассчитывать на поддержку не более 1% москвичей. Рейтинги “Единой России” и КПРФ в Москве ниже чем по стране в целом. Рейтинг партии Яблоко – выше.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных, данные московского опроса в сопоставлении со всероссийским опросом февраля 2021 года)

Москва апр.21Россия фев.21
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»1527
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)1012
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)610
Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»65
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»51
Коммунистическая партия «Коммунисты России»12
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость11
Всероссийская политическая партия «Родина»11
Российская экологическая партия “Зеленые”11
Другие 52
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень33
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать1710
Не стал(а) бы голосовать2521
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет45

Важно отметить, что для определения возможного расклада на выборах (по партийным спискам) нужно использовать результаты опросов в пересчете на тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Таким образом, в Москве “Единая Россия” могла бы получить около 28% голосов по партийным спискам, ЛДПР – 19%, КПРФ – 12%, “Справедливая Россия – За правду” – 11%, Яблоко – 8%. Еще около 6% потенциальных избирателей готовы испортить бюллетень.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от тех, кто готов голосовать и определился с выбором партии или испортил бы бюллетень)

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»28
Либерально-демократическая партия России, ЛДПР19
Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ12
Политическая партия «Справедливая Россия – За правду»11
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»8
Российская экологическая партия «Зеленые»2
Всероссийская политическая партия «Партия роста»2
Коммунистическая партия «Коммунисты России», КПКР2
Всероссийская политическая партия «Родина»1
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость1
Другие партии (получившие менее 1%)8
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень6

За последние два года рейтинги наиболее популярных партий претерпели некоторые изменения. Так, если в 2019-2020 годах за “Единую Россию” были готовы голосовать около четверти москвичей, то сегодня около 15%. Готовность голосовать за КПРФ за последние пару лет снизилось с 12% в апреле 2019 года до нынешних 6% москвичей. Рейтинги ЛДПР и Справедливой России за прошедшее время существенно не изменились. Готовность голосовать за “Яблоко” постепенно росла и сегодня составляет около 5% москвичей.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали – или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень? (в %% от опрошенных)

апр.19июл.20дек.20апр.21
Всероссийская политическая партия “Единая Россия”25241415
“Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР)8141110
“Коммунистическая партия российской федерации” (КПРФ)1210106
Политическая партия “Справедливая Россия”4246
“Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”2335
“Российская экологическая партия “Зеленые”1211
Коммунистическая партия “Коммунисты России”2111
“Российская партия пенсионеров за справедливость”2101
Всероссийская политическая партия “Родина”<1<101
Всероссийская политическая партия “Партия роста”<1<101
Политическая партия “Патриоты России”1<1<1
Политическая партия “Гражданская платформа”<1<1<1<1
Всероссийская политическая партия “Гражданская сила”<1<1<1
Коммунистическая партия социальной справедливости (Андрей Богданов)0
Другая2214
Испортил(а)/унес(ла) бы бюллетень2533
Не знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать1210917
Не стал(а) бы голосовать25213425
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет3344
(N(2019)=505, N(июл.2020)=508, N(дек.2020)= 508, N(апр.2021)=505.  Каждое исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). 

Респондентам также задавались вопросы об отношении к некоторым известным московским политикам, а также к тем, кто в разное время сообщал о своей готовности участвовать в выборах по одномандатным округам. Среди предложенных кандидатур наибольшей поддержкой москвичей пользуются такие фигуры как Петр Толстой, Алексей Навальный, Любовь Соболь и Илья Яшин (при этом у Алексея Навального оказался наиболее высокий “антирейтинг”).

Методология

Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Цитируемый в тексте общероссийский опрос проведен 18 – 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах).

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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