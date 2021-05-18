Хотят ли русские войны

После напряженных недель апреля, о которых пойдет речь ниже, нам даровали блаженные дни праздников и праздности. Пара слов об этом приеме. «Левада-Центр» одним не нравится за то, что, как они утверждают, он выполняет функции иностранного агента. Другим — за то, что он повсюду видит следы советского. Мнение первых «Левада-центр» оспаривает в суде, а вторым говорит: давайте вместе подумаем, почему наши политические новости все чаще — по моделям прошлого? И предлагает ответ: а потому, что институты управления, которые нам эти новости рождают и поставляют, сами построены по этим неизмененным моделям.

Враги и победы

Вот и этот прием, он выработан в лихие 1930-е. Сталин так дирижировал общественными настроениями: неделю-две шла предельно жесткая кампания обличений и разоблачений внутренних врагов, действующих по указке и в интересах врагов внешних. Внешним грозили, внутренних натурально уничтожали при полном всенародном одобрении. Затем эта кампания резко обрывалась, и начиналась другая, светлая и радостная, про победы и рекорды. Потом цикл повторялся. Таков был аккомпанемент «Большого террора».

Пока и у нас не началась новая фаза борьбы с врагами, вспомним, каковы были общественные настроения в конце апреля. В них много поучительного.

Сначала про хорошее. 48% россиян считали, что дела в стране идут в правильном направлении (о том, что путь неверный, заявлял 41%). Доля одобряющих в целом деятельность Владимира Путина на посту президента (пресловутый «рейтинг Путина») вернулась с отметки 63% на более привычный уровень 65%. Впрочем, среди лиц в возрасте 65+ показатель стоит на «крымских высотах» в 84%. Не одобряющих в общем 33%, но среди тех вышеупомянутых, кто считает путь неверным, их 70%. Путь страны и Путин, как слышим и видим, для этих людей созвучны и созначны.

Путин, как и прежде, номер один среди политиков, которым доверяют (34%). Номер два по общему счету Жириновский, но его называли втрое реже (12%). А в ответах тех, кто считает путь страны неверным, Жириновский (13%), пусть всего на одно очко, но обгоняет Путина (12%). В ответах людей, называющих путь неверным, на третьем месте Навальный (8%), а среди отказывающих Владимиру Путину в одобрении он на втором (10%), сразу после возглавляющего там список Жириновского (11%). В общем списке Навальный на седьмом месте с 4% доверяющих ему.

Эти результаты могут радовать сторонников Жириновского или Навального, но не стоит думать, будто они свидетельствуют о готовности народа (сейчас) заменить этими фигурами нынешнюю высшую фигуру. Мы задали вопрос: «Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье… за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали?» Из тех, кто указал свой выбор (примерно половина среди имеющих право голоса), 40% назвали Путина, 4% Жириновского, 2% Навального. (Оговоримся: это не прогноз президентских выборов 2024 г., а описание сегодняшней ситуации.)

Украина и протесты

Напряжения того периода, что предшествовал майской разрядке и отдыху, создавались двумя факторами: репрессиями в отношении участвовавших в демонстрациях протеста и угрозой войны с Украиной.

Сочувствие к тем, кто выходил на демонстрации протеста, разное в разных возрастных группах. В более старшей части отрицательное отношение превалирует; чем люди старше, тем оно сильнее выражено. В более молодой части общества по отношению к участникам этих акций настроены нейтрально около половины, отрицательно — около трети, а положительно — около одной пятой. По давней традиции российская власть наиболее подозрительно относится к студентам, а сторонников Навального обвинили в совращении школьников. Но наши данные показывают, что эти стереотипы не работают. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, одобрительное отношение к протестующим выразили 26%, действительно, максимум, но это в первую очередь не студенты и школьники, а те, кто работает или ищет работу, люди более серьезные и жесткие. Между ними и теми, кто бил и «винтил», дистанция гораздо меньше. Здесь есть о чем подумать.

Вторая тема тех напряженных дней — конфликт с Украиной. Российское общественное мнение во всех конфликтах своей страны с ее соседями приучили видеть «руку США». Вот и в данном случае «инициатором обострения ситуации на востоке Украины» 48% сочли «США и страны НАТО». Саму Украину называли в два с половиной раза реже (20%). На непризнанные республики ЛНР и ДНР указали 2%. Свою страну — Россию — назвали инициатором этого конфликта 4%.

Известно, что чем лояльнее в некоей группе отношение к Путину, тем сильнее в ней антиамериканские настроения. Среди категории 65+, чемпиона по одобрению Путина, США и НАТО обвиняют в обострении ситуации 60%, а Россию — 1%. Иными словами, в конфликте с Украиной/Америкой как событии внутренней политики идеологическая победа целиком на российской/путинской стороне.

Казалось бы, внутренняя ситуация подталкивала руководство страны к повтору крымского триумфа, ведь выборы уже вот-вот. Не исключено, что многие из тех, от кого зависело решение, так и думали.

Наши средства не позволяют узнать, что остановило начатую эскалацию. Но мы знаем, как российская публика смотрела на перспективу такой войны. Вероятной ее считали 37%, маловероятной и невозможной — более 50%. Мы уже сообщали, что «маленькой победоносной войной» россияне ее не ожидали видеть. Конфликт, полагали они, затянется на годы. В вопросе, должна ли Россия выступить на стороне ЛНР и ДНР, если ее попросят, мнения в целом разделились ровно пополам, при этом в более молодой части общества больше половины против, в более старшей — более половины за.

Война не нужна

Ну, а теперь — самое главное: можно ли было Путину и его окружению использовать эту войну для поправки отношения к себе со стороны российского населения? Оказывается, нет.

Вот ответы на вопрос: «Как изменится отношение россиян к Владимиру Путину в случае полномасштабной войны с Украиной?» во всех категориях опрошенных основной ответ (около 40%) был: «это не изменит отношения россиян к В. Путину». Результат, который можно было бы — но, как оказалось, не стоило — ожидать, а именно: война «поднимет авторитет В. Путина среди россиян», обещало меньшинство в 16%. Даже среди одобряющих курс страны и деятельность Путина на его посту тех, кто видел, что это вызовет недовольство, было больше, чем ожидающих, что это поднимет авторитет.

Основной результат исследования: война для подъема рейтинга больше не годится. Она не только не изменит отношения к президенту, она его ухудшит. Вторым по частоте у всех, кроме лиц старше 65, был «ответ: «Это вызовет недовольство Владимиром Путиным среди россиян». В среднем так ответил 31%, но у руководящих работников — а они понимают ситуацию особенно хорошо — эта перспектива вызвала особое беспокойство, среди них риск ухудшения отметили 50%.

Алексей ЛЕВИНСОН

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