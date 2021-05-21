Москвичи о проекте «Последний адрес»

Уже несколько лет в России действует гражданский проект «Последний адрес», который ставит своей целью увековечение памяти жертв политических репрессий в годы Советской власти. Участники проекта устанавливают на стенах домов, в которых жили репрессированные, маленькие памятные таблички. Больше всего таких табличек установлено на сегодняшний день в Москве. Апрельский опрос в столице показал, что об этой гражданской инициативе знают около четверти москвичей, в том числе 7% хорошо информированы и 19% что-то об этом слышали.

При этом 70% москвичей положительно относятся к установке таких табличек, отрицательно – только 16%. Высокий процент поддержки этой идеи означает, что в ответах нет серьезных социально-демографических различий. Тем не менее, к последовательным и осознанным сторонникам «Последнего адреса» сегодня можно отнести только тех москвичей, которые хорошо осведомлены о его работе. Большинство респондентов одобряют не столько данный проект, сколько самую общую идею сохранения памяти о репрессированных.

Опрос также показывает, что значительное количество москвичей — не менее трети — одинаково положительно относится и к установлению табличек «Последнего адреса» и возвращению памятника Дзержинского на Лубянской площади в Москве –мнение москвичей по этому вопросу описано в одной из предыдущих публикаций. Противники восстановления памятника Дзержинскому преобладают только среди тех последовательных сторонников «Последнего адреса», которые демонстрируют наибольшую осведомленность о работе проекта.

Такое сосуществование у одного человека, казалось бы, взаимоисключающих мнений говорит о преобладании среди москвичей (да у большинства россиян) беспроблемного, неотрефлексированного понимания советского периода истории страны. В результате этого оказывается возможным одновременно сочувствовать жертвам политических репрессий, поддерживать установку памятных табличек на домах репрессированных и при этом поддерживать установку монументов тем, кто руководил репрессиями или стоял у их истоков. Люди, которые одновременно поддерживают обе инициативы, настаивают на том, что «нужно сохранять историю», но при этом избегают давать моральные оценки произошедшему и не готовы искать виновных, призывают «не критиковать прошлое».

В ответах респондентов, которые выступают против установки табличек «Последнего адреса», чаще всего звучали три мотива (респондентам задавался открытый вопрос, когда не предлагаются подсказки, а ответы записываются со слов респондента). 23% противников табличек говорили, что, «репрессированные были виновны в преступлениях», их «репрессировали за дело» и надо тщательно разбираться, кому стоит устанавливать мемориальный знак, а кому нет. Еще 22% жаловались, что «таблички будут портить вид домов», а сами дома «будут похожи на кладбище», а также, что «вся Москва будет в табличках». Наконец, 21% не видели смысла в увековечивании памяти репрессированных, задавались вопросом о том, «зачем это надо?».

До 13% противников установки табличек объясняли свою позицию тем, что не хотели бы, чтобы им напоминали о репрессиях, призывали «не трогать прошлое», и настаивали на том, что «прошлое должно остаться в прошлом» и что «такая память не нужна». Еще около 8% противников табличек объясняли свое отрицательное отношение тем, что на установку мемориальных плашек тратятся бюджетные деньги (участники инициативы подчеркивают, что проект существует на благотворительные средства и взносы желающих установить табличку). Это отголоски широко распространенного мнения, что любые инициативы в нашей стране исходят от государства.

Денис ВОЛКОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ О ПРОЕКТЕ «ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС», КОТОРЫЙ НАПРАВЛЕН НА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О МОСКВИЧАХ, РЕПРЕССИРОВАННЫХ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ? НА СТЕНЕ ДОМА, В КОТОРОМ ЖИЛ РЕПРЕССИРОВАННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МАЛЕНЬКАЯ ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА?

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УСТАНОВКЕ ТАКИХ ПАМЯТНЫХ ТАБЛИЧЕК НА ДОМАХ ГДЕ ЖИЛИ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ?

ПОЧЕМУ ВЫ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К УСТАНОВКЕ ТАКИХ ТАБЛИЧЕК? (Открытый вопрос, ответы записывались со слов респондентов и затем кодировались, ответы ранжированы, %% от тех, кто не поддерживает установку табличек)

«Репрессировали за дело», «все репрессированные были виновны в преступлениях», «надо разбираться», «не заслужили» 23 «Вся Москва будет в табличках», «таблички портят вид домов», «будут похожи на кладбище» 22 «Не нужно», «нет необходимости», «не вижу смысла», «зачем это надо?» 21 «Не хочу об этом помнить» / «чтобы мне об этом напоминали», «не нужно это трогать», «не нужна такая память», «прошлое должно остаться в прошлом» 13 «Трата денег», «дорого», «бюджетные деньги», «деньги разворуют», «лучше бы помогли ветеранам» 8 «Попытка очернить историю» / СССР 6 Другое 6 Затрудняюсь ответить 3

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К УСТАНОВКЕ ТАКИХ ПАМЯТНЫХ ТАБЛИЧЕК НА ДОМАХ ГДЕ ЖИЛИ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ?

Всего по выборке Положительно относятся к восстановлению памятника Ф.Дзержинского Отрицательно относятся к восстановлению памятника Ф.Дзержинского Целиком положительно 27 29 31 Скорее положительно 44 45 39 Скорее отрицательно 12 12 14 Резко отрицательно 5 4 9 Затрудняюсь ответить 14 10 8

Методология Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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