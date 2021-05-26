На сегодняшний день в России от коронавируса двумя дозами вакцины привились 7,8% населения. Это очень мало. Почему россияне не хотят прививаться рассказал социолог Денис Волков, заместитель директора «Левада-Центра» .

— Доля тех, кто не хочет прививаться, не меняется на протяжении почти что года. Может быть, она даже немного выросла — порядка 60% не хочет прививаться и чуть больше трети, которые с самого начало хотели, прививаются сейчас.

Почему не хотят? Мы проводили пять опросов в течение года, начиная с прошлого лета. Последний был в конце апреля. Далее мы на фокус-группах это обсуждали в числе других вопросов — надо ли прививаться, почему.

Сначала люди отвечали, что не хотят прививаться, так как это новое заболевание, новая вакцина, слишком быстро изобрели в России, в мире, все еще в гонке участвуют — не до качества, вакцина не испытана, могут быть побочные эффекты, соответственно большое недоверие.

Где-то половина граждан так или иначе не доверяет коронавирусной статистике — половина из них считает, что правительство уменьшает количество заболевших, другая половина — что увеличивает, чтобы держать всех под контролем, пугать, продавать маски и перчатки.

В отсутствие информации, которой бы люди доверяли, понятная стратегия в этих условиях — подождать. Сейчас будут прививать бюджетников, жителей других стран — пусть на них все это проверят, а мы подождем. Часть ждут, что правительство сейчас может быть поговорит-поговорит, а потом бросит все эти разговоры и не нужно будет прививаться.

Люди также говорят: мы не чувствуем, что власть от нас хочет что-то. Никто нас не убеждает, сами они не прививаются. Все непонятно — нет однозначной кампании за вакцинацию, нет единой массированной кампании за прививки. Чиновники под камерами прививаться не спешат. Нет однозначного посыла. И люди об этом говорят — если бы так нужно было бы прививаться, вообще бы никого не спросили, всех бы привили. А раз нам говорят прививайтесь сами — мы пока подождем.

По опросам врачей мы видим, что там тоже нет 100-процентной уверенности, что это надо.

Но среди врачей, конечно, гораздо больше тех, кто говорит, что надо прививаться и многие сами привились.

Важно, что когда мы спрашиваем о происхождении вируса, больше половины россиян считает, что он искусственно создан. Проблема в том, что в массовом сознании это сопряжено с теориями заговора: «коронавирус — это оружие массового поражения». И мы видим, что среди людей, которые так считают, процент тех, кто готов вакцинироваться — меньше.

Меньше также процент среди тех, кто не доверяет власти. Есть расслоение по возрасту — те, кто старше, больше готовы прививаться. Они ощущают себя в уязвимом положении. И, кроме того, среди старшего поколения доверие власти выше. Молодое поколение считает, что это вообще не для них. Они думают, что если и будут болеть, то в легкой форме.

Основная причина, почему россияне не прививаются: нет однозначной информации, нет однозначного посыла от власти, что надо обязательно привиться, что это болезнь, что она опасна.

Оказалось, легче изобрести вакцину, чем убедить людей ею привиться. Около 60% россиян по-прежнему не собираются вакцинироваться. И эта цифра удивительно стабильна.

Денис ВОЛКОВ

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