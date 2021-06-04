Пресс-выпуски

Права и свободы

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64% россиян так или иначе ощущают себя свободным людьми, 35% – не ощущают. Доля респондентов, которые чувствуют себя свободными людьми, несколько снизилась за последние несколько лет: с 69% в 2014 году. Доля тех, кто ощущает себя несвободным растёт с 2014 года: с 22% до 35% в мае 2021 года в том числе за счет сокращения доли респондентов, затруднившихся с ответом.

 июн.91янв.96фев.00фев.05авг.06окт.07окт.11окт.13окт.14ноя.15дек.19май.21
Определенно да241421172028191323162225
Скорее да191932363330393946504639
Скорее нет202622262623253019212323
Определенно нет2527181518159935811
Затрудняюсь ответить12156635998821

В качестве наиболее значимых прав россияне называют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность – 60%, медицинскую помощь – 59%, работу, хорошие условия труда и справедливую оплату труда – 53% и социальную защиту, достойный жизненный уровень – 51%. 

С 2017 года ТОП-5 наиболее важных для россиян прав в целом не меняется: в основном это социальные права. Лишь в 2017 году на 3 месте оказалось право на честный суд.

дек.17окт.19май.21
Жизнь, свободу, личную неприкосновенностьЖизнь, свободу, личную неприкосновенностьЖизнь, свободу, личную неприкосновенность
Медицинскую помощьМедицинскую помощьМедицинскую помощь
Бесплатное образование, равный доступ к образованиюСправедливый судРаботу, хорошие условия и справедливую оплату труда
Работу, хорошие условия и справедливую оплату трудаСоциальную защиту, достойный жизненный уровеньСоциальную защиту, достойный жизненный уровень
Социальную защиту, достойный жизненный уровеньБесплатное образование, равный доступ к образованиюБесплатное образование, равный доступ к образованию

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.