Права и свободы

64% россиян так или иначе ощущают себя свободным людьми, 35% – не ощущают. Доля респондентов, которые чувствуют себя свободными людьми, несколько снизилась за последние несколько лет: с 69% в 2014 году. Доля тех, кто ощущает себя несвободным растёт с 2014 года: с 22% до 35% в мае 2021 года в том числе за счет сокращения доли респондентов, затруднившихся с ответом.
|июн.91
|янв.96
|фев.00
|фев.05
|авг.06
|окт.07
|окт.11
|окт.13
|окт.14
|ноя.15
|дек.19
|май.21
|Определенно да
|24
|14
|21
|17
|20
|28
|19
|13
|23
|16
|22
|25
|Скорее да
|19
|19
|32
|36
|33
|30
|39
|39
|46
|50
|46
|39
|Скорее нет
|20
|26
|22
|26
|26
|23
|25
|30
|19
|21
|23
|23
|Определенно нет
|25
|27
|18
|15
|18
|15
|9
|9
|3
|5
|8
|11
|Затрудняюсь ответить
|12
|15
|6
|6
|3
|5
|9
|9
|8
|8
|2
|1
В качестве наиболее значимых прав россияне называют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность – 60%, медицинскую помощь – 59%, работу, хорошие условия труда и справедливую оплату труда – 53% и социальную защиту, достойный жизненный уровень – 51%.
С 2017 года ТОП-5 наиболее важных для россиян прав в целом не меняется: в основном это социальные права. Лишь в 2017 году на 3 месте оказалось право на честный суд.
|дек.17
|окт.19
|май.21
|Жизнь, свободу, личную неприкосновенность
|Жизнь, свободу, личную неприкосновенность
|Жизнь, свободу, личную неприкосновенность
|Медицинскую помощь
|Медицинскую помощь
|Медицинскую помощь
|Бесплатное образование, равный доступ к образованию
|Справедливый суд
|Работу, хорошие условия и справедливую оплату труда
|Работу, хорошие условия и справедливую оплату труда
|Социальную защиту, достойный жизненный уровень
|Социальную защиту, достойный жизненный уровень
|Социальную защиту, достойный жизненный уровень
|Бесплатное образование, равный доступ к образованию
|Бесплатное образование, равный доступ к образованию
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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