Права и свободы

64% россиян так или иначе ощущают себя свободным людьми, 35% – не ощущают. Доля респондентов, которые чувствуют себя свободными людьми, несколько снизилась за последние несколько лет: с 69% в 2014 году. Доля тех, кто ощущает себя несвободным растёт с 2014 года: с 22% до 35% в мае 2021 года в том числе за счет сокращения доли респондентов, затруднившихся с ответом.

июн.91 янв.96 фев.00 фев.05 авг.06 окт.07 окт.11 окт.13 окт.14 ноя.15 дек.19 май.21 Определенно да 24 14 21 17 20 28 19 13 23 16 22 25 Скорее да 19 19 32 36 33 30 39 39 46 50 46 39 Скорее нет 20 26 22 26 26 23 25 30 19 21 23 23 Определенно нет 25 27 18 15 18 15 9 9 3 5 8 11 Затрудняюсь ответить 12 15 6 6 3 5 9 9 8 8 2 1

В качестве наиболее значимых прав россияне называют право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность – 60%, медицинскую помощь – 59%, работу, хорошие условия труда и справедливую оплату труда – 53% и социальную защиту, достойный жизненный уровень – 51%.

С 2017 года ТОП-5 наиболее важных для россиян прав в целом не меняется: в основном это социальные права. Лишь в 2017 году на 3 месте оказалось право на честный суд.

дек.17 окт.19 май.21 Жизнь, свободу, личную неприкосновенность Жизнь, свободу, личную неприкосновенность Жизнь, свободу, личную неприкосновенность Медицинскую помощь Медицинскую помощь Медицинскую помощь Бесплатное образование, равный доступ к образованию Справедливый суд Работу, хорошие условия и справедливую оплату труда Работу, хорошие условия и справедливую оплату труда Социальную защиту, достойный жизненный уровень Социальную защиту, достойный жизненный уровень Социальную защиту, достойный жизненный уровень Бесплатное образование, равный доступ к образованию Бесплатное образование, равный доступ к образованию

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.