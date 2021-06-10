Пресс-выпуски

Московские проблемы

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В числе наиболее значимых проблем москвичи в апреле отмечали большое количество приезжих и мигрантов (18%), загруженность дорог (16%), проблемы роста цен, инфляции и падения уровня жизни (15%), проблемы здравоохранения (10%) и проблемы ЖКХ (9%).

Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)

В декабре 2020 года топ-5 проблем был примерно таким же. Однако по сравнению с декабрём 2020 года почти полностью ушла из повестки тема коронавируса и связанных с ним ограничений: в декабре 2020 года об этой проблеме говорили 21% респондентов, в апреле 2021 года – 3%

Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)

Много приезжих, мигрантов и др.18
Пробки, много машин, загруженность дорог16
Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство15
Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина10
Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт9
Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены8
Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология8
Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют7
Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок7
Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город7
Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность6
Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей5
Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу5
Плохая городская инфраструктура (водостоки, памятники, велодорожки,площадки для выгула собак, туалеты и т.д.)5
Транспорт, остановки, не работают табло, плохо ходит, загруженность метро, изменение маршрутов, мало электричек МЦД, старые трамваи, плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов4
Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора4
Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм4
Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания3
Коронавирус, маски, карантин3
Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории2
Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха2
Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч.2
Правоохранительная система, разгон протестующих2
Перенаселенность, прирост населения, много народа1
Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта1
Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики0
Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка)0
Детские сады, нет мест в садах0
Другое4
Никакие не беспокоят15
Затрудняюсь ответить3

Методология

Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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