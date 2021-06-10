Московские проблемы

В числе наиболее значимых проблем москвичи в апреле отмечали большое количество приезжих и мигрантов (18%), загруженность дорог (16%), проблемы роста цен, инфляции и падения уровня жизни (15%), проблемы здравоохранения (10%) и проблемы ЖКХ (9%).

Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)

В декабре 2020 года топ-5 проблем был примерно таким же. Однако по сравнению с декабрём 2020 года почти полностью ушла из повестки тема коронавируса и связанных с ним ограничений: в декабре 2020 года об этой проблеме говорили 21% респондентов, в апреле 2021 года – 3%

Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)

Много приезжих, мигрантов и др. 18 Пробки, много машин, загруженность дорог 16 Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство 15 Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина 10 Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт 9 Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены 8 Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология 8 Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют 7 Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок 7 Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город 7 Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность 6 Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей 5 Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу 5 Плохая городская инфраструктура (водостоки, памятники, велодорожки,площадки для выгула собак, туалеты и т.д.) 5 Транспорт, остановки, не работают табло, плохо ходит, загруженность метро, изменение маршрутов, мало электричек МЦД, старые трамваи, плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов 4 Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора 4 Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм 4 Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания 3 Коронавирус, маски, карантин 3 Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории 2 Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха 2 Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч. 2 Правоохранительная система, разгон протестующих 2 Перенаселенность, прирост населения, много народа 1 Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта 1 Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики 0 Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка) 0 Детские сады, нет мест в садах 0 Другое 4 Никакие не беспокоят 15 Затрудняюсь ответить 3

Методология Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.