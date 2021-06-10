Московские проблемы

В числе наиболее значимых проблем москвичи в апреле отмечали большое количество приезжих и мигрантов (18%), загруженность дорог (16%), проблемы роста цен, инфляции и падения уровня жизни (15%), проблемы здравоохранения (10%) и проблемы ЖКХ (9%).
Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)
В декабре 2020 года топ-5 проблем был примерно таким же. Однако по сравнению с декабрём 2020 года почти полностью ушла из повестки тема коронавируса и связанных с ним ограничений: в декабре 2020 года об этой проблеме говорили 21% респондентов, в апреле 2021 года – 3%
Назовите пожалуйста несколько проблем нашего города, которые беспокоят вас больше всего. (Открытый вопрос, респонденты сами называли проблемы города; ранжировано по убыванию, в %% опрошенных)
|Много приезжих, мигрантов и др.
|18
|Пробки, много машин, загруженность дорог
|16
|Рост цен, инфляция, дорогая жизнь, рост цен и тарифов, падение уровня жизни, неравенство
|15
|Проблемы здравоохранения, очереди в поликлиниках, медицина
|10
|Проблемы ЖКХ, отключение воды, ржавая вода, уборка дворов, не расселяют, аварийные дома, реновация, капремонт
|9
|Мало парковок, не хватает парковок в центре, высокие цены
|8
|Плохая экология, загрязнение окружающей среды, загазованность, плохой воздух, плохая экология
|8
|Низкие зарплаты, низкие пенсии, соцвыплаты, не индексируют
|7
|Плохие дороги, ухабы, плохой асфальт, работа светофоров, мало развязок
|7
|Постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров, пыль и грязь, изрыли весь город
|7
|Уплотнительная застройка, строительство, уплотненность
|6
|Проблемы образования, школы, внешкольные занятия для детей
|5
|Безработица, недостаток рабочих мест, трудно найти работу
|5
|Плохая городская инфраструктура (водостоки, памятники, велодорожки,площадки для выгула собак, туалеты и т.д.)
|5
|Транспорт, остановки, не работают табло, плохо ходит, загруженность метро, изменение маршрутов, мало электричек МЦД, старые трамваи, плохая работа общественного транспорта, неохваченность отдельных районов
|4
|Мусор, не вывозят мусор, нет раздельного сбора
|4
|Качество управления: произвол, коррупция, невнимание к гражданам, бюрократизм
|4
|Много бездомных и попрошаек, алкоголики у подъездов, пьяные, преступность, наркомания
|3
|Коронавирус, маски, карантин
|3
|Детские площадки, дорогая замена песка, неблагоустроенные дворы и придомовые территории
|2
|Вырубка парков, деревьев, покос травы, бензокосы, мало зелени, парков, зон отдыха
|2
|Низкая культура, сквернословие, хмурые лица, не убирают за собаками и проч.
|2
|Правоохранительная система, разгон протестующих
|2
|Перенаселенность, прирост населения, много народа
|1
|Шум ночью, хостел или ресторан на первом этаже, молодежь шумит, шум от строек, шум ремонта
|1
|Экономический и финансовый кризис, плохая экономика, закрываются магазины, кафе, парикмахерские \ нет роста экономики
|0
|Недовольство действиями властей в связи с эпидемией (слишком жестко, слишком мягко, штрафы, обязательная прививка)
|0
|Детские сады, нет мест в садах
|0
|Другое
|4
|Никакие не беспокоят
|15
|Затрудняюсь ответить
|3
Методология
Опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
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