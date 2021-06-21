Пресс-выпуски

Самые выдающиеся личности в истории

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В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей по мнению россиян оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Пётр I (19%) и В. Путин (15%).

По сравнению с прошлым замером, который мы проводили в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл В. Путина среди самых выдающихся личностей: с 34% до 15%. Сократилась и доля тех, кто называл А. Пушкина: с 34% до 23%; и Петра I: c 29% до 19%. И. Сталин “удерживает лидерство” с 2012 года. По сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл А. Сахарова: с 2% до 7%.

Помимо этого значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.

Полная таблица

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ?  (открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных, ранжировано по маю 2021 года)

 1994199920032008201220172021
И. Сталин20354036423839
В. Ленин34424334373230
А. Пушкин23423947293423
Петр I41454337372919
В. Путин  2132223415
Ю. Гагарин8263325202013
Г. Жуков14202223151212
Л. Брежнев6812912810
А. Эйнштейн5677779
Д. Менделеев612131312108
М. Ломоносов1318171715108
А. Сахаров17896627
Л. Толстой812121424127
А. Суворов1818161612107
Екатерина II101011811116
М. Лермонтов591098116
М. Кутузов111110111275
Наполеон I19191391395
С. Королев691110455
А. Гитлер97 61055
Затрудняюсь ответить  478919

Данные опроса 1989 года

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ?  (1989 год, открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных)

Ленин72
Петр I38
Маркс35
Пушкин25
Ломоносов20
Жуков19
Горбачев17
Суворов17
Энгельс15
Гагарин15
античность14
Циолковский14
Л.Толстой13
Менделеев13
Сталин12
женщины12
Кутузов10
Королев9
Дзержинский9
Энштейн9
Дарвин7
Павлов7
Ньютон6
Наполеон6
Лермонтов5
македонский4
Чайковский4
Горький4
Гитлер2
Шевченко1
иностранцы55
ныне живущие25
деятели Советской эпохи79
национальные герои народов СССР3
затрудняюсь ответить16

Комментарий Льва Дмитриевича Гудкова

Вопросы о “выдающихся деятелях всех времен и народов” представляют часть исследовательской программы “Советский человек”, идущей с 1989 года. Смысл этих вопросов заключается в том, чтобы определить объем культурно-исторической памяти и ее структуру — описать своего рода пантеон символических имен, значимых для россиян. По большей части набор самых знаменитых людей представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями и учеными из школьной программы, а также — небольшим количеством наиболее значимых для национального самосознания противников — врагов в двух Отечественных войнах -1812 и 1941-45 годов. Это краткий курс советской и российской великодержавной истории.


Структура этого пантеона почти не меняется — советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и кончая самым известным полководцем — Г.Жуковым, слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло (всего каждый раз респонденты называли примерно по 300 имен, но абсолютное большинство из них не образовывало сколько-нибудь заметного консенсуса, то есть представляли собой единичные упоминания). Более того, последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний сократилось с 2008 года в 1.6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения “традиционных ценностей”, в действительности мало значимых для общества, но возможно и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций.

Методология

Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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