Самые выдающиеся личности в истории

В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей по мнению россиян оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Пётр I (19%) и В. Путин (15%).

По сравнению с прошлым замером, который мы проводили в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл В. Путина среди самых выдающихся личностей: с 34% до 15%. Сократилась и доля тех, кто называл А. Пушкина: с 34% до 23%; и Петра I: c 29% до 19%. И. Сталин “удерживает лидерство” с 2012 года. По сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл А. Сахарова: с 2% до 7%.

Помимо этого значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.

Полная таблица НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных, ранжировано по маю 2021 года) 1994 1999 2003 2008 2012 2017 2021 И. Сталин 20 35 40 36 42 38 39 В. Ленин 34 42 43 34 37 32 30 А. Пушкин 23 42 39 47 29 34 23 Петр I 41 45 43 37 37 29 19 В. Путин 21 32 22 34 15 Ю. Гагарин 8 26 33 25 20 20 13 Г. Жуков 14 20 22 23 15 12 12 Л. Брежнев 6 8 12 9 12 8 10 А. Эйнштейн 5 6 7 7 7 7 9 Д. Менделеев 6 12 13 13 12 10 8 М. Ломоносов 13 18 17 17 15 10 8 А. Сахаров 17 8 9 6 6 2 7 Л. Толстой 8 12 12 14 24 12 7 А. Суворов 18 18 16 16 12 10 7 Екатерина II 10 10 11 8 11 11 6 М. Лермонтов 5 9 10 9 8 11 6 М. Кутузов 11 11 10 11 12 7 5 Наполеон I 19 19 13 9 13 9 5 С. Королев 6 9 11 10 4 5 5 А. Гитлер 9 7 6 10 5 5 Затрудняюсь ответить 4 7 8 9 19 Данные опроса 1989 года НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (1989 год, открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных) Ленин 72 Петр I 38 Маркс 35 Пушкин 25 Ломоносов 20 Жуков 19 Горбачев 17 Суворов 17 Энгельс 15 Гагарин 15 античность 14 Циолковский 14 Л.Толстой 13 Менделеев 13 Сталин 12 женщины 12 Кутузов 10 Королев 9 Дзержинский 9 Энштейн 9 Дарвин 7 Павлов 7 Ньютон 6 Наполеон 6 Лермонтов 5 македонский 4 Чайковский 4 Горький 4 Гитлер 2 Шевченко 1 иностранцы 55 ныне живущие 25 деятели Советской эпохи 79 национальные герои народов СССР 3 затрудняюсь ответить 16

Комментарий Льва Дмитриевича Гудкова

Вопросы о “выдающихся деятелях всех времен и народов” представляют часть исследовательской программы “Советский человек”, идущей с 1989 года. Смысл этих вопросов заключается в том, чтобы определить объем культурно-исторической памяти и ее структуру — описать своего рода пантеон символических имен, значимых для россиян. По большей части набор самых знаменитых людей представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями и учеными из школьной программы, а также — небольшим количеством наиболее значимых для национального самосознания противников — врагов в двух Отечественных войнах -1812 и 1941-45 годов. Это краткий курс советской и российской великодержавной истории.

Структура этого пантеона почти не меняется — советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и кончая самым известным полководцем — Г.Жуковым, слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло (всего каждый раз респонденты называли примерно по 300 имен, но абсолютное большинство из них не образовывало сколько-нибудь заметного консенсуса, то есть представляли собой единичные упоминания). Более того, последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний сократилось с 2008 года в 1.6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения “традиционных ценностей”, в действительности мало значимых для общества, но возможно и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций.

Методология Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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