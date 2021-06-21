Самые выдающиеся личности в истории

В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей по мнению россиян оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Пётр I (19%) и В. Путин (15%).
По сравнению с прошлым замером, который мы проводили в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл В. Путина среди самых выдающихся личностей: с 34% до 15%. Сократилась и доля тех, кто называл А. Пушкина: с 34% до 23%; и Петра I: c 29% до 19%. И. Сталин “удерживает лидерство” с 2012 года. По сравнению с 2017 годом заметно выросла доля тех, кто называл А. Сахарова: с 2% до 7%.
Помимо этого значительно выросла доля затруднившихся с ответом: с 9% в 2017 году, до 19% в 2021 году.
Полная таблица
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных, ранжировано по маю 2021 года)
|1994
|1999
|2003
|2008
|2012
|2017
|2021
|И. Сталин
|20
|35
|40
|36
|42
|38
|39
|В. Ленин
|34
|42
|43
|34
|37
|32
|30
|А. Пушкин
|23
|42
|39
|47
|29
|34
|23
|Петр I
|41
|45
|43
|37
|37
|29
|19
|В. Путин
|21
|32
|22
|34
|15
|Ю. Гагарин
|8
|26
|33
|25
|20
|20
|13
|Г. Жуков
|14
|20
|22
|23
|15
|12
|12
|Л. Брежнев
|6
|8
|12
|9
|12
|8
|10
|А. Эйнштейн
|5
|6
|7
|7
|7
|7
|9
|Д. Менделеев
|6
|12
|13
|13
|12
|10
|8
|М. Ломоносов
|13
|18
|17
|17
|15
|10
|8
|А. Сахаров
|17
|8
|9
|6
|6
|2
|7
|Л. Толстой
|8
|12
|12
|14
|24
|12
|7
|А. Суворов
|18
|18
|16
|16
|12
|10
|7
|Екатерина II
|10
|10
|11
|8
|11
|11
|6
|М. Лермонтов
|5
|9
|10
|9
|8
|11
|6
|М. Кутузов
|11
|11
|10
|11
|12
|7
|5
|Наполеон I
|19
|19
|13
|9
|13
|9
|5
|С. Королев
|6
|9
|11
|10
|4
|5
|5
|А. Гитлер
|9
|7
|6
|10
|5
|5
|Затрудняюсь ответить
|4
|7
|8
|9
|19
Данные опроса 1989 года
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ? (1989 год, открытый вопрос; респонденты сами называли имена, в %% опрошенных)
|Ленин
|72
|Петр I
|38
|Маркс
|35
|Пушкин
|25
|Ломоносов
|20
|Жуков
|19
|Горбачев
|17
|Суворов
|17
|Энгельс
|15
|Гагарин
|15
|античность
|14
|Циолковский
|14
|Л.Толстой
|13
|Менделеев
|13
|Сталин
|12
|женщины
|12
|Кутузов
|10
|Королев
|9
|Дзержинский
|9
|Энштейн
|9
|Дарвин
|7
|Павлов
|7
|Ньютон
|6
|Наполеон
|6
|Лермонтов
|5
|македонский
|4
|Чайковский
|4
|Горький
|4
|Гитлер
|2
|Шевченко
|1
|иностранцы
|55
|ныне живущие
|25
|деятели Советской эпохи
|79
|национальные герои народов СССР
|3
|затрудняюсь ответить
|16
Комментарий Льва Дмитриевича Гудкова
Вопросы о “выдающихся деятелях всех времен и народов” представляют часть исследовательской программы “Советский человек”, идущей с 1989 года. Смысл этих вопросов заключается в том, чтобы определить объем культурно-исторической памяти и ее структуру — описать своего рода пантеон символических имен, значимых для россиян. По большей части набор самых знаменитых людей представлен царями, диктаторами, генеральными секретарями компартии, полководцами, поэтами, писателями и учеными из школьной программы, а также — небольшим количеством наиболее значимых для национального самосознания противников — врагов в двух Отечественных войнах -1812 и 1941-45 годов. Это краткий курс советской и российской великодержавной истории.
Структура этого пантеона почти не меняется — советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина (другие революционеры и большевики окончательно ушли из коллективной памяти) и кончая самым известным полководцем — Г.Жуковым, слабеют, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур, начиная с 1989 года, в списке хотя бы 20 наиболее важных имен не возникло (всего каждый раз респонденты называли примерно по 300 имен, но абсолютное большинство из них не образовывало сколько-нибудь заметного консенсуса, то есть представляли собой единичные упоминания). Более того, последний опрос фиксирует явные признаки деградации этого смыслового поля: общее число упоминаний сократилось с 2008 года в 1.6 раза. Возможно, это следствие усиливающейся цензуры и насильственного насаждения “традиционных ценностей”, в действительности мало значимых для общества, но возможно и реакция примитивизации массового сознания, характерная для всех авторитарных режимов, подавления имманентных механизмов инноваций.
Методология
Опрос проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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