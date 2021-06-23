Отношение к Сталину: Россия и Украина

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).
В мае 2021 года Левада-Центр узнал у россиян об их отношении к Иосифу Сталину. В июне 2021 года аналогичные вопросы жителям Украины задал Киевский международный институт социологии.
Больше половины россиян (56%) скорее согласны и полностью согласны с тем, что “Сталин был великим вождём”, 14% респондентов придерживаются обратной точки зрения. Для Украины эти показатели составляют 16% и 40% соответственно.
При этом среди россиян доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин – великий вождь, выросла с 2016 года в два раза: с 28% до 56%. Доля тех, кто не согласен с этим суждением сократилась: с 23% до 14%.
Среди россиян в отношении Сталина преобладает уважение (45%), на втором месте – безразличие, на третьем – симпатия (10%). Среди украинцев больше распространены нейтральные и негативные чувства: безразличие (34%), отвращение и ненависть (17%), неприязнь и раздражение (16%).
При этом среди россиян за последние несколько лет росло уважение к Сталину: 29% в 2018 году, 45% в мае 2021 года. По сравнением с мартом 2019 года несколько выросла и симпатия: с 6% до 10%.
Как вы лично в целом относитесь к Сталину? (данные по России, в %% опрошенных)
|апр.01
|апр.06
|окт.08
|фев.10
|окт.12
|мар.14
|мар.15
|мар.16
|янв.17
|мар.18
|мар.19
|май.21
|С восхищением
|4
|5
|1
|2
|1
|3
|2
|2
|4
|2
|4
|5
|С уважением
|27
|23
|22
|23
|21
|28
|30
|28
|32
|29
|41
|45
|С симпатией
|7
|8
|8
|7
|6
|9
|7
|7
|10
|9
|6
|10
|Безразлично
|12
|19
|37
|38
|33
|30
|30
|32
|22
|31
|26
|28
|С неприязнью, раздражением
|18
|18
|12
|12
|12
|10
|9
|9
|12
|7
|6
|5
|Со страхом
|16
|15
|7
|7
|7
|6
|6
|5
|7
|3
|5
|4
|С отвращением, ненавистью
|9
|5
|4
|5
|4
|3
|5
|3
|2
|2
|3
|2
|Я не знаю, кто такой Сталин
|-*
|-*
|-*
|-*
|1
|1
|-*
|1
|-*
|1
|1
|–
|Затруднились ответить / нет ответа
|6
|8
|10
|7
|16
|11
|11
|14
|10
|16
|7
|3
Комментарий А. Левинсона
Сразу после распада СССР и в России, и в Украине были сильны антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известны его преступления. Затем в России идеи гласности стали не ко двору, а в украинском обществе напротив все больше людей не хотели прощать Сталину голодомор. Поэтому негативных чувств в его адрес и сейчас у украинцев больше, чем было у россиян двадцать лет назад. Далее украинцы меняли своих лидеров одного за другим, а россияне держатся за одного и того же все эти годы, и потому у них ощущается запрос на фигуру «великого вождя» как опору в прошлом для нынешнего. Россиян его величие возвышает их самих в их собственных глазах, для украинцев этого нет. Различие и в том, что для нынешних россиян Сталин – вождь их страны, ибо в России символическое отождествление с Советским Союзом в путинскую эпоху весьма поощряется, а в Украине тенденция противоположная, и признавать Сталина «своим» они не хотят.
Методология опроса Левада-Центра
Опрос среди Россиян проведен Левада-Центром 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Методология опроса КМИС
Всеукраинский опрос «Мнения и взгляды населения Украины» (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в июне 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).
Полевой этап исследования проходил с 8 по 9 июня 2021 года. Всего в рамках исследования было проведено 2007 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает:
o 2.4% для показателей, близких к 50%,
o 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%,
o 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%,
o 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%,
o 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.
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