Отношение к Сталину: Россия и Украина

Результаты исследования общественного мнения, демонстрирующие отношение жителей Украины, принадлежат Киевскому международному институту социологии (КМИС).

В мае 2021 года Левада-Центр узнал у россиян об их отношении к Иосифу Сталину. В июне 2021 года аналогичные вопросы жителям Украины задал Киевский международный институт социологии.

Больше половины россиян (56%) скорее согласны и полностью согласны с тем, что “Сталин был великим вождём”, 14% респондентов придерживаются обратной точки зрения. Для Украины эти показатели составляют 16% и 40% соответственно.

При этом среди россиян доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин – великий вождь, выросла с 2016 года в два раза: с 28% до 56%. Доля тех, кто не согласен с этим суждением сократилась: с 23% до 14%.

Среди россиян в отношении Сталина преобладает уважение (45%), на втором месте – безразличие, на третьем – симпатия (10%). Среди украинцев больше распространены нейтральные и негативные чувства: безразличие (34%), отвращение и ненависть (17%), неприязнь и раздражение (16%).

При этом среди россиян за последние несколько лет росло уважение к Сталину: 29% в 2018 году, 45% в мае 2021 года. По сравнением с мартом 2019 года несколько выросла и симпатия: с 6% до 10%.

Как вы лично в целом относитесь к Сталину? (данные по России, в %% опрошенных)

апр.01 апр.06 окт.08 фев.10 окт.12 мар.14 мар.15 мар.16 янв.17 мар.18 мар.19 май.21 С восхищением 4 5 1 2 1 3 2 2 4 2 4 5 С уважением 27 23 22 23 21 28 30 28 32 29 41 45 С симпатией 7 8 8 7 6 9 7 7 10 9 6 10 Безразлично 12 19 37 38 33 30 30 32 22 31 26 28 С неприязнью, раздражением 18 18 12 12 12 10 9 9 12 7 6 5 Со страхом 16 15 7 7 7 6 6 5 7 3 5 4 С отвращением, ненавистью 9 5 4 5 4 3 5 3 2 2 3 2 Я не знаю, кто такой Сталин -* -* -* -* 1 1 -* 1 -* 1 1 – Затруднились ответить / нет ответа 6 8 10 7 16 11 11 14 10 16 7 3

Комментарий А. Левинсона

Сразу после распада СССР и в России, и в Украине были сильны антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известны его преступления. Затем в России идеи гласности стали не ко двору, а в украинском обществе напротив все больше людей не хотели прощать Сталину голодомор. Поэтому негативных чувств в его адрес и сейчас у украинцев больше, чем было у россиян двадцать лет назад. Далее украинцы меняли своих лидеров одного за другим, а россияне держатся за одного и того же все эти годы, и потому у них ощущается запрос на фигуру «великого вождя» как опору в прошлом для нынешнего. Россиян его величие возвышает их самих в их собственных глазах, для украинцев этого нет. Различие и в том, что для нынешних россиян Сталин – вождь их страны, ибо в России символическое отождествление с Советским Союзом в путинскую эпоху весьма поощряется, а в Украине тенденция противоположная, и признавать Сталина «своим» они не хотят.

Методология опроса Левада-Центра Опрос среди Россиян проведен Левада-Центром 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Методология опроса КМИС Всеукраинский опрос «Мнения и взгляды населения Украины» (Омнибус) проводился Киевским международным институтом социологии в июне 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Полевой этап исследования проходил с 8 по 9 июня 2021 года. Всего в рамках исследования было проведено 2007 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: o 2.4% для показателей, близких к 50%, o 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%, o 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%, o 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%, o 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

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