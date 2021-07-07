Говорят, не все так однозначно

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По опросам «Левада-центра», рейтинг президента в июне был на уровне 66%. Это процент одобряющих его деятельность «в целом». Чтобы знать более детально, что в России думают о деятельности президента во внешне- и внутриполитических областях, в июне были заданы публике два вопроса.

Первый вопрос звучал так: «Много ли в России тех, кто не согласен с внешней политикой, которую ведет Россия под руководством Владимира Путина?» Можно было выбирать из четырех вариантов ответа.

Вот как распределились ответы (в процентах от общего числа опрошенных):

То, что затруднившихся с ответом было менее одной десятой, говорит, что вопрос был понят, и у людей была готовность ответить. То, что резкие варианты ответов («очень мало» и «очень много») выбирают гораздо реже, чем «мягкие» («довольно мало» и «довольно много») — это обычное дело. Итого ответов, что несогласных с внешней политикой «мало» — 42%, «много» — 49%.

Мнения о внешней политике среди рядовых россиян образуются в результате того, что сообщаемое главными каналами телевидения проходит через обсуждения между «своими», устно и в сетях. Поэтому что-то из вливаемого через СМИ принимается более, а что-то менее активно. Скажем то, что Америка — № 1 среди недружественных нам стран, публика твердит давно. А вот на № 2 у нее свои кандидатуры, и Чехии там не было никогда. Или, что многие граждане думают, что многие их сограждане не согласны с нынешней путинской внешней политикой. Это важная новость, ведь раньше именно внешняя политика ставилась россиянами Путину в главную заслугу. А теперь даже среди тех, кто «одобряет в целом» его деятельность на посту президента, половина сказала, что с его внешнеполитической линией многие не согласны.

Мы опрашиваем людей из различных социально-профессиональных групп, их ответы на этот вопрос довольно сильно разошлись.

Среди пенсионеров, а это они более всех одобряют деятельность Путина «в целом», уверенных, что несогласных «мало» — 48%, что их «много» — 40%.

Среди рабочих, служащих, студентов и предпринимателей в явном большинстве ответы, что несогласных «много». А вот руководящие работники (средние и нижние звенья «вертикали», на которую опирается власть) чаще хотят верить, что несогласных «мало».

Известно из прошлых исследований, что раньше российское общество считало, что за внутреннюю политику отвечает не президент, а премьер и правительство. Но постепенно ответственность стали все больше возлагать на Путина. (В ситуации с пенсионной реформой это сказалось сполна.) Чтобы понять, как обстоят дела на настоящий момент, мы задали второй вопрос, который касался политики внутренней.

Мы полагали, что слова «внешняя политика» большинство понимает одинаково, а вот в понимании, что такое политика внутренняя, могли быть большие расхождения. Поэтому мы ввели в формулировку уточнения: внутренняя политика — это социальная сфера, экономика, работа органов власти и прочее. Много ли в России тех, кто не согласен с внутренней политикой, которая проводится в России под руководством Владимира Путина?

О внутренней политике, в отличие от внешней, люди могут судить по тому, что видят собственными глазами, по тому, с чем сталкиваются каждый день. Здесь тоже работает механизм внутригрупповой коммуникации, но роль внешних источников информации или пропаганды гораздо ниже. По всем этим причинам стоило ожидать, что ответы на этот вопрос будут более суровые. И вот распределение ответов:

Общий баланс: 31% сказали, что несогласных «мало», вдвое чаще (62%) звучал ответ «много».

Если про внешнюю политику ответы женщин были менее критические, чем мужские, то во втором вопросе женские оценки были жестче.

Понятно, женщинам как домохозяйкам и матерям приходится чаще сталкиваться с разными аспектами внутренней политики, чем носителям мужских функций. Разница в том, насколько касается людей политика внешняя и политика внутренняя, хорошо видна из того, что по поводу внешней мнения бедных и зажиточных почти не различались. А в вопросе о внутренней политике доля считающих, что несогласных «мало», среди богатых была в 1,3 раза выше, чем среди бедных.

В вопросе о внутренней политике даже меж тех, кто одобряет деятельность Путина «в целом», большинство в 51% признали, что несогласных с его внутренней политикой «много». Среди обследованных социально-профессиональных групп на этот раз не было ни одной, где преобладало бы мнение «мало». В большинстве случаев перевес числа ответов «много» был двукратным, а иногда — трехкратным. В среде руководящих работников, склонявшихся, как помним, к тому, что несогласных с внешней политикой, скорее, «мало», чем «много», на этот раз ответы «много» давали семь из каждых десяти опрошенных в этой группе. Видно, что бюрократия среднего и нижнего эшелона начинает проявлять большое беспокойство.

Использованы материалы опроса, проведенного «Левада-центром» 24–30 июня 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1630 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Алексей ЛЕВИНСОН

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