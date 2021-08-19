Общественные настроения летом 2021

В июле 2021 общественные настроения в России заметно ухудшились по сравнению с предыдущим замером в мае нынешнего года. Сводный индекс общественных настроений (ИСН) опустился до уровня 102 пункта после 110 пунктов в мае (минус 7% за два месяца) (Рис.1). В первую очередь отрицательные перемены настроений проявилось в оценках перспектив развития ситуации – индекс ожиданий (ИО) снизился на 9%, до 94 пунктов. При этом пессимистические ожидания в большей мере связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с личными ожиданиями на будущее. Оценки перспектив жизни семьи в ближайший год ухудшились менее всего (минус 7%). А представления о грядущих переменах в политической и экономической жизни России, способности руководства страны справится с проблемами ухудшились на 9-10%.
Индекс социальных настроений
(март 2008 года - 100%; динамика с 1995 г.)
|ИСН
Методика построения индекса социальных настроений
По остальным составляющим сводного индекса снижение настроений было менее выраженным и колебалось около минус 5% – минус 6%. В наименьшей степени пессимизм проявился относительно личной жизни респондентов (ИС). С одной стороны, оценки изменений в жизни семьи («ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ СТАЛА ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?») снизились всего на 3%. Но эмоциональный фон ухудшился заметно сильнее – оценки собственных настроений («ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?») люди дали заметно хуже – индекс, отражающий баланс между «прекрасным настроением» и «ровным состоянием» и «напряжением», «страхом», «тоской», снизился со 155 до 144 пунктов (минус 7%).
Индекс социальных настроений: детализация
(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)
|Индекс Семьи
|Индекс России
|Индекс Ожиданий
|Индекс Власти
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|06.2008
|09.2008
|12.2008
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|02.2018
|04.2018
|06.2018
|08.2018
|10.2018
|12.2018
|02.2019
|04.2019
|06.2019
|08.2019
|10.2019
|12.2019
|02.2020
|08.2020
|10.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|07.2021
|105
|110
|109
|107
|105
|105
|109
|111
|114
|112
|112
|110
|105
|106
|106
|104
|106
|116
|116
|111
|115
|108
|117
|121
|117
|120
|119
|114
|121
|122
|123
|119
|128
|133
|128
|126
|106
|96
|103
|105
|109
|111
|116
|110
|121
|119
|120
|118
|112
|115
|122
|126
|126
|122
|127
|125
|126
|119
|121
|122
|118
|120
|122
|122
|121
|124
|124
|130
|130
|126
|122
|109
|100
|108
|113
|108
|109
|103
|97
|100
|108
|105
|109
|106
|110
|113
|115
|121
|120
|124
|121
|122
|110
|116
|115
|112
|112
|118
|118
|118
|123
|120
|124
|115
|110
|116
|115
|118
|111
|89
|86
|87
|81
|82
|84
|88
|88
|98
|94
|94
|92
|80
|84
|85
|81
|88
|89
|91
|90
|95
|92
|100
|102
|100
|103
|106
|99
|105
|112
|110
|112
|124
|135
|132
|128
|107
|102
|105
|108
|108
|110
|112
|109
|116
|112
|117
|110
|107
|105
|104
|110
|109
|106
|109
|111
|108
|103
|108
|103
|104
|108
|110
|108
|106
|110
|117
|127
|131
|128
|125
|111
|109
|120
|126
|113
|122
|110
|102
|110
|111
|110
|118
|116
|112
|114
|118
|120
|122
|124
|116
|121
|106
|103
|104
|100
|100
|106
|107
|106
|112
|108
|111
|107
|101
|103
|104
|108
|102
|95
|92
|93
|88
|89
|91
|97
|94
|106
|106
|105
|97
|91
|90
|85
|89
|90
|93
|94
|92
|97
|93
|97
|105
|97
|103
|103
|97
|102
|105
|101
|101
|112
|131
|127
|124
|97
|92
|109
|105
|112
|109
|113
|108
|113
|105
|109
|105
|101
|98
|99
|105
|104
|102
|109
|111
|101
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|100
|105
|96
|97
|101
|96
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|98
|94
|102
|104
|100
|96
|83
|83
|102
|108
|93
|98
|89
|85
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|100
|94
|98
|98
|98
|100
|105
|103
|108
|113
|103
|107
|94
|93
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|102
|102
|97
|104
|101
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|102
|100
|103
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|116
|106
|106
|112
|114
|112
|124
|112
|119
|113
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|104
|107
|107
|109
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|117
|116
|116
|122
|123
|118
|124
|129
|127
|132
|148
|153
|143
|152
|139
|130
|143
|142
|139
|143
|136
|131
|139
|129
|140
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|120
|116
|127
|119
|111
|117
|113
|112
|113
|116
|112
|109
|106
|110
|107
|106
|112
|122
|145
|145
|152
|154
|146
|142
|147
|151
|139
|143
|142
|132
|131
|134
|125
|130
|128
|136
|130
|135
|133
|131
|134
|121
|119
|104
|103
|109
|104
|104
|114
|116
|110
|117
|113
|125
|118
|120
|114
|116
|121
|114
Измерения социальных настроений были прерваны в начале карантинных ограничений в апреле – июле 2020г., поэтому анализ динамики ИСН в период пандемии возможен только за прошедшие одиннадцать месяцев, с августа прошлого года. Несмотря на то, что к тому моменту показатель общественных настроений были ниже, чем перед началом пандемии, были основания полагать, что эти оценки в августе 2020г. несли в себе позитивный заряд ожиданий восстановления экономической деятельности и общественной жизни после месяцев самоизоляции. В августе 2020г. ИСН был на 7% ниже уровня марта 2020г. (107 и 114 пунктов соответственно). В тот период шок от распространения эпидемии и ограничения экономической и социальной жизни меньше всего сказался на оценках ситуации в стране в целом, общая картина была менее всего ясна обычным людям: индекс положения дел в России составлял 111 пунктов в феврале и 107 пунктов – в августе 2020г. (снижение на 4%). Страхи относительно жизни семьи были заметно выше – индекс семьи (ИС) снизился на 7%. А самым значительным было ухудшение ожиданий на будущее (ОИ включает и личные опасения, и общие представления о жизни в стране в целом): индекс ожиданий понизился на 8%. Вполне ожидаемая структура реакции на новые угрозы, не имеющие аналогов в прошлом.
Сейчас, год спустя после возобновления регулярных измерений общественных настроений и на фоне очередной (уже третьей) волны распространения коронавируса, мы наблюдаем несколько иную структуру страхов. Угроза сохраняется и это выражается в том, что общественные настроения продолжают ухудшаться не только в краткосрочном периоде (о чем уже говорилось), но и в перспективе года. По сравнению с августом прошлого года ИСН снизился в июле 2021 на 4%. Конечно же, более всего ухудшились ожидания (минус 5%) и это соответствует природе угрозы пандемии, которая все еще мало изучена и плохо предсказуема даже на экспертном уровне. Но, в отличие от ситуации годичной давности, именно «ближний круг» респондента, ситуация в семье и личной жизни сейчас кажется наиболее надежным элементом всей конструкции общественных настроений. За год индекс семьи снизился менее всего – на 3%. Падение уровня жизни российских семей в связи с мерами по нераспространению коронавируса было весьма значительным и восстановление реальных денежных доходов населения в лучшем случае еще только-только произошло к сегодняшнему дню.
О роли власти страны в конструкции формирования общественных настроений. История наблюдений показывает, что в периоды национальных угроз и бедствий (например, в периоды экономических кризисов) оценки власти (президента и правительства) возрастают, отражая надежды людей на помощь и поддержку со стороны государства. Пандемия не стала таким примером ралли государственной власти. Прямая государственная помощь населению в целях компенсации потерь, связанных с необходимостью самоизоляции и прекращением экономической деятельности, в России была не слишком щедрой на фоне других стран, но и не самой малой. Эта помощь сыграла свою позитивную роль, но ее, очевидно, оказалось недостаточно для изменения сложившейся в последние годы структуры формирования общественных настроений, когда оценки власти не слишком превышают оценки ситуации дел в стране, ожиданий на будущее. А на роль драйвера позитивных общественных настроений то и дело выходят представления о том, как меняется уровень жизни своей собственной семьи. В начале 2021г. индекс семьи опять вышел в лидеры, но очередная волна пандемии опять изменила ситуацию.
Общество продолжает жить под давлением экономических и социальных проблем, порожденных пандемией коронавируса, а динамика социальных настроений в последний год повторяет в целом колебания волн распространения вирусной инфекции в стране. Ухудшение настроений происходит в периоды роста заболеваемости и сопровождающих ограничений в повседневной жизни. И наоборот, облегчение эпидемиологической ситуации сопровождается ростом общественных настроений. Хорошая новость недавних измерений общественных настроений состоит в том, что пессимистические оценки пока в первую очередь связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с переменами в жизни отдельных семей.
Марина КРАСИЛЬНИКОВА,
член правления Левада-Центра, канд. экон. наук
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