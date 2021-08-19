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Общественные настроения летом 2021

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В июле 2021 общественные настроения в России заметно ухудшились по сравнению с предыдущим замером в мае нынешнего года. Сводный индекс общественных настроений (ИСН) опустился до уровня 102 пункта после 110 пунктов в мае (минус 7% за два месяца) (Рис.1). В первую очередь отрицательные перемены настроений проявилось в оценках перспектив развития ситуации – индекс ожиданий (ИО) снизился на 9%, до 94 пунктов. При этом пессимистические ожидания в большей мере связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с личными ожиданиями на будущее. Оценки перспектив жизни семьи в ближайший год ухудшились менее всего (минус 7%). А представления о грядущих переменах в политической и экономической жизни России, способности руководства страны справится с проблемами ухудшились на 9-10%.

Индекс социальных настроений

(март 2008 года - 100%; динамика с 1995 г.)

 
ИСН
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Методика построения индекса социальных настроений

По остальным составляющим сводного индекса снижение настроений было менее выраженным и колебалось около минус 5% – минус 6%. В наименьшей степени пессимизм проявился относительно личной жизни респондентов (ИС). С одной стороны, оценки изменений в жизни семьи («ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ СТАЛА ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?») снизились всего на 3%. Но эмоциональный фон ухудшился заметно сильнее – оценки собственных настроений («ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О  СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?») люди дали заметно хуже – индекс, отражающий баланс между «прекрасным настроением» и «ровным состоянием» и «напряжением», «страхом», «тоской», снизился со 155 до 144 пунктов (минус 7%).

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

 
Индекс Семьи
Индекс России
Индекс Ожиданий
Индекс Власти
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Измерения социальных настроений были прерваны в начале карантинных ограничений в апреле – июле 2020г., поэтому анализ динамики ИСН в период пандемии возможен только за прошедшие одиннадцать месяцев, с августа прошлого года. Несмотря на то, что к тому моменту показатель общественных настроений были ниже, чем перед началом пандемии, были основания полагать, что эти оценки в августе 2020г. несли в себе позитивный заряд ожиданий восстановления экономической деятельности и общественной жизни после месяцев самоизоляции. В августе 2020г. ИСН был на 7% ниже уровня марта 2020г. (107 и 114 пунктов соответственно). В тот период шок от распространения эпидемии и ограничения экономической и социальной жизни меньше всего сказался на оценках ситуации в стране в целом, общая картина была менее всего ясна обычным людям: индекс положения дел в России составлял 111 пунктов в феврале и 107 пунктов – в августе 2020г. (снижение на 4%). Страхи относительно жизни семьи были заметно выше – индекс семьи (ИС) снизился на 7%. А самым значительным было ухудшение ожиданий на будущее (ОИ включает и личные опасения, и общие представления о жизни в стране в целом): индекс ожиданий понизился на 8%. Вполне ожидаемая структура реакции на новые угрозы, не имеющие аналогов в прошлом.

Сейчас, год спустя после возобновления регулярных измерений общественных настроений и на фоне очередной (уже третьей) волны распространения коронавируса, мы наблюдаем несколько иную структуру страхов. Угроза сохраняется и это выражается в том, что общественные настроения продолжают ухудшаться не только в краткосрочном периоде (о чем уже говорилось), но и в перспективе года. По сравнению с августом прошлого года ИСН снизился в июле 2021 на 4%. Конечно же, более всего ухудшились ожидания (минус 5%) и это соответствует природе угрозы пандемии, которая все еще мало изучена и плохо предсказуема даже на экспертном уровне. Но, в отличие от ситуации годичной давности, именно «ближний круг» респондента, ситуация в семье и личной жизни сейчас кажется наиболее надежным элементом всей конструкции общественных настроений. За год индекс семьи снизился менее всего – на 3%. Падение уровня жизни российских семей в связи с мерами по нераспространению коронавируса было весьма значительным и восстановление реальных денежных доходов населения в лучшем случае еще только-только произошло к сегодняшнему дню. 

О роли власти страны в конструкции формирования общественных настроений. История наблюдений показывает, что в периоды национальных угроз и бедствий (например, в периоды экономических кризисов) оценки власти (президента и правительства) возрастают, отражая надежды людей на помощь и поддержку со стороны государства. Пандемия не стала таким примером ралли государственной власти. Прямая государственная помощь населению в целях компенсации потерь, связанных с необходимостью самоизоляции и прекращением экономической деятельности, в России была не слишком щедрой на фоне других стран, но и не самой малой. Эта помощь сыграла свою позитивную роль, но ее, очевидно, оказалось недостаточно для изменения сложившейся в последние годы структуры формирования общественных настроений, когда оценки власти не слишком превышают оценки ситуации дел в стране, ожиданий на будущее. А на роль драйвера позитивных общественных настроений то и дело выходят представления о том, как меняется уровень жизни своей собственной семьи. В начале 2021г. индекс семьи опять вышел в лидеры, но очередная волна пандемии опять изменила ситуацию.

Общество продолжает жить под давлением экономических и социальных проблем, порожденных пандемией коронавируса, а динамика социальных настроений в последний год повторяет в целом колебания волн распространения вирусной инфекции в стране. Ухудшение настроений происходит в периоды роста заболеваемости и сопровождающих ограничений в повседневной жизни. И наоборот, облегчение эпидемиологической ситуации сопровождается ростом общественных настроений. Хорошая новость недавних измерений общественных настроений состоит в том, что пессимистические оценки пока в первую очередь связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с переменами в жизни отдельных семей.

Марина КРАСИЛЬНИКОВА,

член правления Левада-Центра, канд. экон. наук

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