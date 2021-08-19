Общественные настроения летом 2021

В июле 2021 общественные настроения в России заметно ухудшились по сравнению с предыдущим замером в мае нынешнего года. Сводный индекс общественных настроений (ИСН) опустился до уровня 102 пункта после 110 пунктов в мае (минус 7% за два месяца) (Рис.1). В первую очередь отрицательные перемены настроений проявилось в оценках перспектив развития ситуации – индекс ожиданий (ИО) снизился на 9%, до 94 пунктов. При этом пессимистические ожидания в большей мере связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с личными ожиданиями на будущее. Оценки перспектив жизни семьи в ближайший год ухудшились менее всего (минус 7%). А представления о грядущих переменах в политической и экономической жизни России, способности руководства страны справится с проблемами ухудшились на 9-10%.

Индекс социальных настроений

(март 2008 года - 100%; динамика с 1995 г.)

ИСН

01.1995 03.1995 05.1995 07.1995 09.1995 11.1995 01.1996 03.1996 05.1996 07.1996 09.1996 11.1996 01.1997 03.1997 05.1997 07.1997 09.1997 11.1997 01.1998 03.1998 05.1998 07.1998 09.1998 11.1998 01.1999 03.1999 05.1999 07.1999 09.1999 11.1999 01.2000 03.2000 05.2000 07.2000 09.2000 11.2000 01.2001 03.2001 05.2001 07.2001 09.2001 11.2001 01.2002 03.2002 05.2002 07.2002 09.2002 11.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 06.2008 09.2008 12.2008 03.2009 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 02.2018 04.2018 06.2018 08.2018 10.2018 12.2018 02.2019 04.2019 06.2019 08.2019 10.2019 12.2019 02.2020 08.2020 10.2020 01.2021 03.2021 05.2021 07.2021 52 52 58 59 56 58 59 59 65 68 63 55 55 53 58 61 64 60 60 59 57 54 45 48 51 48 52 50 52 60 72 72 82 73 70 72 77 75 78 79 83 80 84 80 83 81 77 76 76 71 72 73 77 76 84 81 82 78 72 72 71 70 72 75 77 75 78 75 80 84 81 84 85 80 85 88 86 86 95 100 97 95 80 75 83 82 85 85 86 83 88 84 87 84 80 78 79 84 82 79 84 84 80 78 80 80 76 77 80 78 75 81 80 89 90 88 86 76 75 85 89 80 83 78 73 78 81 77 81 78 81 82 85 85 87 89 83 85 75 74 76 72 72 79 80 77 82 80 84 79 75 78 78 81 76

Методика построения индекса социальных настроений

По остальным составляющим сводного индекса снижение настроений было менее выраженным и колебалось около минус 5% – минус 6%. В наименьшей степени пессимизм проявился относительно личной жизни респондентов (ИС). С одной стороны, оценки изменений в жизни семьи («ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ СТАЛА ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ?») снизились всего на 3%. Но эмоциональный фон ухудшился заметно сильнее – оценки собственных настроений («ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?») люди дали заметно хуже – индекс, отражающий баланс между «прекрасным настроением» и «ровным состоянием» и «напряжением», «страхом», «тоской», снизился со 155 до 144 пунктов (минус 7%).

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

Индекс Семьи Индекс России Индекс Ожиданий Индекс Власти

09.2002 11.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 06.2008 09.2008 12.2008 03.2009 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 02.2018 04.2018 06.2018 08.2018 10.2018 12.2018 02.2019 04.2019 06.2019 08.2019 10.2019 12.2019 02.2020 08.2020 10.2020 01.2021 03.2021 05.2021 07.2021 105 110 109 107 105 105 109 111 114 112 112 110 105 106 106 104 106 116 116 111 115 108 117 121 117 120 119 114 121 122 123 119 128 133 128 126 106 96 103 105 109 111 116 110 121 119 120 118 112 115 122 126 126 122 127 125 126 119 121 122 118 120 122 122 121 124 124 130 130 126 122 109 100 108 113 108 109 103 97 100 108 105 109 106 110 113 115 121 120 124 121 122 110 116 115 112 112 118 118 118 123 120 124 115 110 116 115 118 111 89 86 87 81 82 84 88 88 98 94 94 92 80 84 85 81 88 89 91 90 95 92 100 102 100 103 106 99 105 112 110 112 124 135 132 128 107 102 105 108 108 110 112 109 116 112 117 110 107 105 104 110 109 106 109 111 108 103 108 103 104 108 110 108 106 110 117 127 131 128 125 111 109 120 126 113 122 110 102 110 111 110 118 116 112 114 118 120 122 124 116 121 106 103 104 100 100 106 107 106 112 108 111 107 101 103 104 108 102 95 92 93 88 89 91 97 94 106 106 105 97 91 90 85 89 90 93 94 92 97 93 97 105 97 103 103 97 102 105 101 101 112 131 127 124 97 92 109 105 112 109 113 108 113 105 109 105 101 98 99 105 104 102 109 111 101 100 100 105 96 97 101 96 91 98 94 102 104 100 96 83 83 102 108 93 98 89 85 93 100 94 98 98 98 100 105 103 108 113 103 107 94 93 95 88 90 102 102 97 104 101 108 99 91 102 100 103 94 123 121 116 106 106 112 114 112 124 112 119 113 109 103 108 95 99 104 107 107 109 106 117 116 116 122 123 118 124 129 127 132 148 153 143 152 139 130 143 142 139 143 136 131 139 129 140 136 128 120 116 127 119 111 117 113 112 113 116 112 109 106 110 107 106 112 122 145 145 152 154 146 142 147 151 139 143 142 132 131 134 125 130 128 136 130 135 133 131 134 121 119 104 103 109 104 104 114 116 110 117 113 125 118 120 114 116 121 114

Измерения социальных настроений были прерваны в начале карантинных ограничений в апреле – июле 2020г., поэтому анализ динамики ИСН в период пандемии возможен только за прошедшие одиннадцать месяцев, с августа прошлого года. Несмотря на то, что к тому моменту показатель общественных настроений были ниже, чем перед началом пандемии, были основания полагать, что эти оценки в августе 2020г. несли в себе позитивный заряд ожиданий восстановления экономической деятельности и общественной жизни после месяцев самоизоляции. В августе 2020г. ИСН был на 7% ниже уровня марта 2020г. (107 и 114 пунктов соответственно). В тот период шок от распространения эпидемии и ограничения экономической и социальной жизни меньше всего сказался на оценках ситуации в стране в целом, общая картина была менее всего ясна обычным людям: индекс положения дел в России составлял 111 пунктов в феврале и 107 пунктов – в августе 2020г. (снижение на 4%). Страхи относительно жизни семьи были заметно выше – индекс семьи (ИС) снизился на 7%. А самым значительным было ухудшение ожиданий на будущее (ОИ включает и личные опасения, и общие представления о жизни в стране в целом): индекс ожиданий понизился на 8%. Вполне ожидаемая структура реакции на новые угрозы, не имеющие аналогов в прошлом.

Сейчас, год спустя после возобновления регулярных измерений общественных настроений и на фоне очередной (уже третьей) волны распространения коронавируса, мы наблюдаем несколько иную структуру страхов. Угроза сохраняется и это выражается в том, что общественные настроения продолжают ухудшаться не только в краткосрочном периоде (о чем уже говорилось), но и в перспективе года. По сравнению с августом прошлого года ИСН снизился в июле 2021 на 4%. Конечно же, более всего ухудшились ожидания (минус 5%) и это соответствует природе угрозы пандемии, которая все еще мало изучена и плохо предсказуема даже на экспертном уровне. Но, в отличие от ситуации годичной давности, именно «ближний круг» респондента, ситуация в семье и личной жизни сейчас кажется наиболее надежным элементом всей конструкции общественных настроений. За год индекс семьи снизился менее всего – на 3%. Падение уровня жизни российских семей в связи с мерами по нераспространению коронавируса было весьма значительным и восстановление реальных денежных доходов населения в лучшем случае еще только-только произошло к сегодняшнему дню.

О роли власти страны в конструкции формирования общественных настроений. История наблюдений показывает, что в периоды национальных угроз и бедствий (например, в периоды экономических кризисов) оценки власти (президента и правительства) возрастают, отражая надежды людей на помощь и поддержку со стороны государства. Пандемия не стала таким примером ралли государственной власти. Прямая государственная помощь населению в целях компенсации потерь, связанных с необходимостью самоизоляции и прекращением экономической деятельности, в России была не слишком щедрой на фоне других стран, но и не самой малой. Эта помощь сыграла свою позитивную роль, но ее, очевидно, оказалось недостаточно для изменения сложившейся в последние годы структуры формирования общественных настроений, когда оценки власти не слишком превышают оценки ситуации дел в стране, ожиданий на будущее. А на роль драйвера позитивных общественных настроений то и дело выходят представления о том, как меняется уровень жизни своей собственной семьи. В начале 2021г. индекс семьи опять вышел в лидеры, но очередная волна пандемии опять изменила ситуацию.

Общество продолжает жить под давлением экономических и социальных проблем, порожденных пандемией коронавируса, а динамика социальных настроений в последний год повторяет в целом колебания волн распространения вирусной инфекции в стране. Ухудшение настроений происходит в периоды роста заболеваемости и сопровождающих ограничений в повседневной жизни. И наоборот, облегчение эпидемиологической ситуации сопровождается ростом общественных настроений. Хорошая новость недавних измерений общественных настроений состоит в том, что пессимистические оценки пока в первую очередь связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с переменами в жизни отдельных семей.

Марина КРАСИЛЬНИКОВА,

член правления Левада-Центра, канд. экон. наук

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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