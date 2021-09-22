Приручение протеста: как желание перемен повлияло на исход выборов в Думу

Запросом на обновление, который есть в российском обществе, частично воспользовались партии, готовые договариваться с властями. Но у многих недовольных избирателей по-прежнему нет своих представителей в парламенте, и это неизбежно скажется на политической ситуации в стране. Денис Волков для Forbes.ru

Общие контуры новой Госдумы просматривались задолго до дня голосования. Было понятно, что четыре старые партии остаются и в новом составе парламента. Главная интрига заключалась в том, станет ли Дума пятипартийной. Уже с середины лета различные социологические опросы показывали, что преодолеть барьер в 5% голосов может партия «Новые люди», но гарантий успеха ей не давали. Нешуточные эмоции кипели и вокруг фактически запрещенного властями «Умного голосования» Алексея Навального: либерально настроенная публика спорила, стоит ли следовать его рекомендациям, а власти на протяжении всей кампании отчаянно боролись с этой инициативой.

Долг перед государством

Избирательная кампания в целом стала одной из самых малозаметных за всю историю российских выборов. По данным опроса «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом. — Forbes), которые будут опубликованы в ближайшее время, больше половины россиян не следили за ее ходом, почти три четверти респондентов не обсуждали выборы в кругу близких и сослуживцев, две трети не собирались смотреть предвыборные дебаты. По ходу кампании не произошло так называемой электоральной мобилизации, которая в прежние годы проявлялась в росте оптимизма, надеждах на улучшение ситуации, росте положительных оценок органов власти. Напротив, в этот раз к началу осени оптимизм начал убывать, что угрожало подпортить показатели «Единой России». Возможно, поэтому было решено стабилизировать ситуацию дополнительными внеплановыми выплатами пенсионерам, бюджетникам и силовикам, многие из которых как раз и составляют костяк сторонников партии власти.

Еще летом участие в голосовании собирались принять преимущественно те россияне, которые считают выборы своим долгом перед государством, а также те, кто «всегда ходят голосовать» (прежде всего это представители старших поколений). По большому счету, для них не так важно, насколько ярко проходит кампания. Иными словами, для значительной доли избирателей выборы окончательно превратились в ритуал, демонстрацию лояльного отношения к власти, когда результат заранее известен и не так важен.

Респонденты, которые не собирались голосовать, объясняли это тем, что их голос все равно ничего не изменит. На фокус-группах такие люди обычно говорили: «Все решено заранее», «Как ни голосуй, все равно ничего не поменяется», «Все равно власти сделают так, как нужно им». Так отвечали прежде всего критически настроенные к власти граждане. Большая их часть осталась дома и не повлияла на результаты выборов, повысив шансы «Единой России» на победу. В условиях снижающейся поддержки властей их неучастие в выборах было для партии власти так же важно, как и мобилизация ее собственных сторонников.

Деморализация и апатия протестного электората была видна социологам задолго до дня голосования. Наиболее отчетливо такие настроения наблюдались весной — в начале лета у молодых людей. Во многом они были подготовлены жесткой реакцией власти на протесты 2020-го и зимы 2021 года, уголовными преследованиями представителей оппозиции, закрытием ряда независимых изданий в связи с внесением их в список СМИ-иностранных агентов, отказами в регистрации для участия в выборах независимым кандидатам. Все перечисленное должно было послать недовольной публике четкий сигнал — сопротивление бесполезно, сидите дома и не высовывайтесь.

Место недовольных

Тем не менее в результатах думских выборов все же виден след протестного голосования и некоторый запрос на обновление. Об этом говорит увеличение в полтора раза, по сравнению с 2016 годом, числа голосов, поданных за КПРФ, а также голосование за партию «Новые люди», которая по предварительным результатам все же попадает в Думу. Очевидно, что коммунисты на этих выборах стали главной оппозиционной силой, которая смогла привлечь голоса новых для себя избирателей. По мере приближения дня выборов становилось ясно, что за них собирались голосовать не только традиционно поддерживающие их представители старших поколений, но и люди среднего возраста, в равной мере жители провинции и крупнейших городов.

Довольно сложно оценить, как повлияло на результаты КПРФ рекомендации «Умного голосования» отдавать голоса за коммунистов в большинстве одномандатных округов. Предпочтения в пользу этой партии в разных слоях населения, проявившиеся в опросах задолго до рекомендаций Навального, скорее говорят о самостоятельном выборе избирателей. Так или иначе, но КПРФ стала магнитом для наиболее критически настроенных избирателей.

Об электоральной эффективности «Умного голосования» говорить сложно. Можно осторожно предположить, что, будучи зарегистрированной и допущенной к выборам, условная партия Алексея Навального могла бы пройти в парламент. Но в отсутствие такой возможности единственное, что оставалось политику и его сторонникам, — поддерживать интерес к себе, пытаться влиять на политическую повестку. И с этой целью команда Навального справилась, заставив говорить и ожесточенно спорить об «Умном голосовании» либерально настроенную общественность, а также завладев воображением властей предержащих, непропорционально сильная реакция которых лишь придала инициативе больше веса.