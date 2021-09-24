Потребительские настроения в августе

Очередной замер индекса потребительских настроений (см. методику расчета ИПН) в августе 2021г. показал, что в среднем субъективные представления людей о ситуации на потребительском рынке мало изменились за летние месяцы. По оценкам Левада Центра в августе ИПН зафиксировался на уровне 92,2 пункта, т.е. практически не изменился по сравнению в предыдущим замером в начале лета – в июне ИПН оценивался в 92,5 пункта. Таким образом, ИПН находится сейчас на уровне 75% по отношению к историческому максимуму, зафиксированному в марте 2008г.

Рис. 1. Динамика ИПН и его составляющих – индекса оценок текущего положения (ИПН-текущий) и индекса ожиданий (ИПН ожидания)

Индекс потребительских настроений также еще далек и от показателей, сложившихся перед началом карантинных ограничений – в январе 2020г. ИПН оценивался на уровне 99 пунктов. Такие данные о динамике потребительских настроений указывают, что сейчас в лучшем случае приходится говорить о начальном этапе процесса восстановления потребительской активности после кризиса, вызванного распространением коронавируса. Изменения уровня потребительского оптимизма в 2020-2021 гг. точно следует за волнами распространения инфекции и связанными с ними ограничениями экономической активности.

Карантинные ограничения привели к существенному снижению уровня жизни российских семей, падению реальных денежных доходов населения. Это стало основной причиной ухудшения потребительских настроений, а сохраняющаяся неопределенность перспектив завершения пандемической угрозы делает надежды на восстановление экономики весьма неустойчивыми. ИПН включает два укрупненных компонента – оценки текущей ситуации и ожидания на будущее, разрыв между которыми постепенно увеличивается. Скромный позитив изменений ИПН в летние месяцы 2021г. связан как раз с ожиданиями на будущее, тогда как текущие оценки немного ухудшаются. В августе частный индекс ожиданий увеличился на 1 пункт по сравнению с июнем и составил 99 пунктов. Оценки текущего положения дел за этот же период снизились – в июне 84 пункта, а в августе – 82 пункта.

Внимание к структурным особенностям формирования сводного ИПН позволяет лучше понять значение текущих изменений показателя. В последние годы медленного и в полной мере не завершившегося восстановления уровня жизни населения и потребительской активности после кризиса 2014г. потребительский оптимизм в существенной степени был основан на относительно благоприятных оценках текущей ситуации на рынке товаров длительного пользования (рынке «крупных покупок»). Они, как правило, оставались на уровне ожиданий будущих изменений материального положения семей, а оценки перспектив экономического развития страны в целом были лишь немного выше (см. Рис.2).

После завершения периода самоизоляции летом прошлого года разрыв этих частных оценок остается более значительным, чем ранее. При этом самые низкие оценки люди дают текущим показателям – произошедшим в последние месяцы переменам в материальном положении своих семей и ситуации на потребительском рынке. Относительно скромные оценки текущей ситуации с крупными покупками связаны не только со снижением денежных доходов российских семей, но и с усилившейся инфляцией на потребительском рынке. Сложившиеся сейчас представления о том, насколько (не)благоприятна текущая ситуация для потребителя не предвещают скорого разворота к позитивным тенденциям.

Единственным предвестником возвращения к «до-пандемийной» структуре формирования потребительских настроений стал опережающий рост оптимизма относительно перспектив экономики страны в ближайший год. Однако, не подкрепленные положительной динамикой оценок текущих изменений, такие ожидания на будущее остаются ненадежным предвестником позитивных перемен в потребительских настроениях населения страны в целом.

Рис. 2. Динамика индивидуальных индексов ИПН

Потребительские настроения во многом определяются материальными, финансовыми, социальными ресурсами, которыми располагают люди. Например, в России давно сложилась обратная связь между возрастом и уровнем потребительского поведения. Молодые граждане являются наиболее оптимистично настроенными потребителями – ИПН в группах людей моложе 40 лет всегда выше, чем среди более старших респондентов (см. Рис. 3).

Рис. 3. Динамика ИПН по возрастным группам

Основные различия в уровне потребительского оптимизма в России связаны с характеристиками образа жизни и материального достатка – значения ИПН всегда выше в более высокодоходных группах опрошенных по сравнению с менее обеспеченными (см. Рис.4). Сложившийся в России высокий уровень дифференциации личных денежных доходов населения делает такие отличия особенно большими. Разрыв в оценках сохраняется на протяжении многих лет, но в краткосрочном периоде возможны некоторые расхождения, когда настроения растут в одних группах и снижаются – в других.

Рис. 4. Динамика ИПН по группам материального достатка

Весной-летом 2021г. динамика потребительских настроений среди наиболее обеспеченных российских граждан была более благоприятной, нежели у менее обеспеченных. В группе тех, кто без финансовых затруднений может себе позволить крупные покупки, сохранился достигнутый в апреле (до начала очередной волны заболеваемости) уровень ИПН (111 пунктов в апреле и в августе 2021г.). В менее обеспеченных группах после апрельского максимума произошло снижение уровня ИПН: среди самых бедных – с 79 в апреле до 75 в августе. В наиболее массовой среднедоходной группе ухудшение потребительских настроений было более значительным – с 96 пунктов в апреле до 87 пунктов в августе. Измерения ИПН показывают, что высокодоходные слои населения все же сохраняют сложившийся уровень потребительского оптимизма, что может означать, что в случае роста доходов во всех слоях общества, потребительские настроения будут улучшаться даже несмотря на инфляцию. Пока отмеченный разрыв в динамике потребительских настроений по группам материального достатка скорее свидетельствует о нарастании дифференциации населения по уровню денежных доходов, что подтверждают и оперативные данные Росстата РФ.

Восстановление потребительских настроений в России сейчас идет медленнее, чем, например, в европейских странах. В августе 2021г. ИПН в России практически не изменился по сравнению с началом года: в феврале ИПН был равен 91 пункту, в августе – 92 пункта. В этот же период в крупнейших европейских экономиках потребительский оптимизм нарастал двузначными темпами – во Франции, Италии, Германии аналогичные показатели улучшились в августе по сравнению с февралем на 10-11%, в Испании – на 22%.

Марина КРАСИЛЬНИКОВА

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