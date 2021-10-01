Отношение россиян к крупным покупкам

Индекс целесообразности крупных покупок в августе спустился на уровень начала 2021 года. Рост в группе наиболее обеспеченных россиян, обладающих наибольшей покупательской способностью, незначителен (116 пунктов; в июне – 113 пунктов). Отсутствие значимой позитивной динамики в целом по стране свидетельствует об ограниченном потребительском потенциале и возможных экономических опасениях респондентов. Вместе с этим предвыборные выплаты могут позитивно отразиться на потребительских настроениях в краткосрочной перспективе.

Рис. 1. Индекс целесообразности крупных покупок

Отсутствие значительных потребительских планах заметно и на прочих, более частных вопросах, касающихся экономического поведения. Обращает на себя внимание рекордно низкий показатель готовности совершения покупок в кредит, соответствующий периоду финансового кризиса 2008-2009 годов. Отсутствие положительной динамики по сравнению с началом 2021 года указывает на то, что негативное отношение к покупкам в кредит может стать долгосрочным фактором. Снижение интереса к покупкам в кредит в августе происходило, прежде всего, за счет падения интереса среди обеспеченных россиян – группы с наибольшим интересом к подобным приобретениям.

Рис. 2. Индекс покупок в кредит, в долг

Продолжает снижаться и готовность приобретать прочие крупные покупки: недвижимость и автомобиль. Снижение готовности к приобретению недвижимости заметно во всех потребительских группах, в то время как готовность к приобретению автомобиля снижается только в низкодоходных группах. Среди респондентов, имеющие возможности покупать товары длительного пользования, готовность к приобретению автомобилей зафиксировалась на уровне начала 2021 года.

Рис. 3. Покупка недвижимости и автомобиля

Методика расчета индексов

Подробно методика расчет индекса представлена на сайте Левада-Центра https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

Индексы потребительских настроений рассчитываются как среднее арифметическое разности положительных и отрицательных ответов из индивидуальных индексов.

Индивидуальные индексы:

Оценка целесообразности покупки автомобиля Оценка целесообразности покупки недвижимости Оценка целесообразности крупных покупок в кредит

По этим вопросам строился индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов + 100 (чтобы избежать появления отрицательных значений индекса).

Использованы данные регулярных опросов по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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