Проблемы общества

Самыми острыми проблемами общества, по мнению россиян, является рост цен (61%), бедность и обнищание населения (36%), коррупция и взяточничество (33%). Треть респондентов (32%) считают, что одной из главных проблем нашего общества является эпидемия коронавируса.

Среди социально-экономических проблем главной, по мнению россиян, остается рост цен (61%). На втором месте — бедность (36%), на третьем — рост безработицы (33%).

Главной проблемой в области власти и управления, по мнению россиян, остается коррупция и взяточничество (33%). На втором месте — засилье и произвол чиновников (12%).

В социальной сфере главными проблемами остаются неравенство и проблемы в медицине — по 23%.

Методология Опрос проведен 19-26 августа 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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