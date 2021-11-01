Коронавирус, вакцина и меры

Половина россиян (48%) боятся заболеть коронавирусом, столько же (50%) не боятся. При этом по сравнению с августом страх заразиться вырос — с 43%до 48%.

Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом? (в %% опрошенных)

фев.20 мар.20 апр.20 июл.20 окт.20 дек.20 фев.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 окт.21 Да 30 44 57 49 64 57 43 42 42 41 46 43 48 Нет 68 54 41 49 34 41 56 56 55 57 53 55 50 Затрудняюсь ответить 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2

28% респондентов переболели коронавирусом в легкой форме, 6% — в тяжелой. 39% лично знали людей, которые тяжело переболели коронавирусом, 27% — людей, умерших от коронавируса.

Доля тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, выросла с 15% в августе 2021 года до 19% в октябре. Доля тех, кто не готов привиться, сокращается: 52% в августе, 45% в октябре. Треть респондентов (33%) ответили, что уже сделали прививку.

Сейчас проводится бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. Готовы ли вы лично сделать прививку? (в %% опрошенных)

авг.20 окт.20 дек.20 фев.21 апр.21 июн.21 июл.21 авг.21 окт.21 Да 38 36 38 30 26 25 19 15 19 Нет 54 59 58 62 62 54 55 52 45 Я против любой вакцинации 2 1 уже сделал(а) 4 10 19 24 32 33

55% россиян уверены, что основные трудности, связанные с эпидемией коронавируса, еще впереди. 29% считают, что мы переживаем их сейчас, 7% считают, что они уже позади.

Наиболее популярной мерой по противодействию эпидемии стала обязательная вакцинация для отдельных групп (врачей, воспитателей, работников транспорта. торговлю и других): 53% поддерживают на государственном уровне, 8% — в отдельных регионах. Меньше всего поддерживают введение всеобщего локдауна: 25% на уровне всей страны, 18% — в отдельных регионах, 54% — не поддерживают.

61% россиян согласны, что коронавирус — новая форма биологического оружия (35% — полностью согласны, 26% — скорее согласны). 30% не считают коронавирус формой биологического оружия.

Больше всего в искусственном происхождении коронавируса убеждены респонденты 55 лет и старше (68%), меньше всего — респонденты 18-24 лет — 43%.

В прошлый раз вопрос о происхождении вируса задавался в феврале 2021 года несколько в другой формулировке. Тогда, однако, примерно такая же доля россиян (64%) высказалась в пользу версии о биологическом оружии.

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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