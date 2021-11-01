Коронавирус, вакцина и меры

Половина россиян (48%) боятся заболеть коронавирусом, столько же (50%) не боятся. При этом по сравнению с августом страх заразиться вырос — с 43%до 48%.
Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом? (в %% опрошенных)
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|июл.20
|окт.20
|дек.20
|фев.21
|апр.21
|май.21
|июн.21
|июл.21
|авг.21
|окт.21
|Да
|30
|44
|57
|49
|64
|57
|43
|42
|42
|41
|46
|43
|48
|Нет
|68
|54
|41
|49
|34
|41
|56
|56
|55
|57
|53
|55
|50
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
|2
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
28% респондентов переболели коронавирусом в легкой форме, 6% — в тяжелой. 39% лично знали людей, которые тяжело переболели коронавирусом, 27% — людей, умерших от коронавируса.
Доля тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, выросла с 15% в августе 2021 года до 19% в октябре. Доля тех, кто не готов привиться, сокращается: 52% в августе, 45% в октябре. Треть респондентов (33%) ответили, что уже сделали прививку.
Сейчас проводится бесплатная и добровольная вакцинация от коронавируса отечественными вакцинами. Готовы ли вы лично сделать прививку? (в %% опрошенных)
|авг.20
|окт.20
|дек.20
|фев.21
|апр.21
|июн.21
|июл.21
|авг.21
|окт.21
|Да
|38
|36
|38
|30
|26
|25
|19
|15
|19
|Нет
|54
|59
|58
|62
|62
|54
|55
|52
|45
|Я против любой вакцинации
|2
|1
|уже сделал(а)
|4
|10
|19
|24
|32
|33
55% россиян уверены, что основные трудности, связанные с эпидемией коронавируса, еще впереди. 29% считают, что мы переживаем их сейчас, 7% считают, что они уже позади.
Наиболее популярной мерой по противодействию эпидемии стала обязательная вакцинация для отдельных групп (врачей, воспитателей, работников транспорта. торговлю и других): 53% поддерживают на государственном уровне, 8% — в отдельных регионах. Меньше всего поддерживают введение всеобщего локдауна: 25% на уровне всей страны, 18% — в отдельных регионах, 54% — не поддерживают.
61% россиян согласны, что коронавирус — новая форма биологического оружия (35% — полностью согласны, 26% — скорее согласны). 30% не считают коронавирус формой биологического оружия.
Больше всего в искусственном происхождении коронавируса убеждены респонденты 55 лет и старше (68%), меньше всего — респонденты 18-24 лет — 43%.
В прошлый раз вопрос о происхождении вируса задавался в феврале 2021 года несколько в другой формулировке. Тогда, однако, примерно такая же доля россиян (64%) высказалась в пользу версии о биологическом оружии.
Методология
Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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