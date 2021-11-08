Аналитика, Важное Ковид в России: что показывают опросы? — «Дистанция» Денис Волков 08.11.202108.11.2021 Версия для печати АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. «Голос Америки» (и ее региональные службы на русском языке) включены в реестр СМИ-иноагентов. ВконтактеFacebookTwitter Пожалуйста, оставьте это поле пустым.РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований! Выберите список(-ки): Уведомления о новых публикациях Еженедельная субботняя рассылка Проверьте ваш почтовый ящик или папку спам, чтобы подтвердить свою подписку.