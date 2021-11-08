Аналитика, Важное

Ковид в России: что показывают опросы? — «Дистанция»

Денис Волков
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АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. «Голос Америки» (и ее региональные службы на русском языке) включены в реестр СМИ-иноагентов.

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