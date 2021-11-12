СМИ-Иноагенты

Треть россиян (34%) так или иначе слышали о признании изданий “Медуза”*, “Дождь”* и других иностранными агентами — 15% знают об этом, 19% — что-то слышали. Две трети (65%) — ничего не слышали об этом.

Лучше всего о признании СМИ иноагентами осведомлены респонденты 55 лет и старше: 39% хотя бы слышали об этом. Хуже всего — респонденты 25-39 лет — 28%.

Читатели телеграм-каналов больше других знают о признании СМИ иноагентами — 58%. Меньше всего об этом знают те, кто предпочитает телевидение как основной источник информации: 30%.

У 11% россиян признание этих СМИ иностранными агентами вызывает положительные чувства, у 19% — отрицательные, 66% — все равно.

Среди тех, кто знает о признании СМИ иноагентами, треть (34%) испытывают положительные чувства по этому поводу, 42% — отрицательные. Среди тех, кто впервые услышал об этом, 6% и 12% соответственно.

С июля 2021 года выросло число россиян, которые считают, что смысл закона об “иностранных агентах” в том, чтобы оказывать давление на независимые общественные организации: с 40% до 45%. Доля тех, кто считает, что смысл закона в том, чтобы оградить негативное влияние Запада на Россию, не изменилась: 37% и 36% соответственно.

Среди тех, кто слышал о законе “об иностранных агентах” в 2016 году, больше половины (56%) считали, что его смысл в защите от негативного влияния Запада, 26% — в давлении на независимые общественные организации в стране. В 2021 году соответствующие показатели составили 43% и 48%.

*Издания “Медуза” и “Дождь” признаны на территории РФ СМИ, выполняющими функции иностранного агента.

Предыдущие исследования:

Методология Опрос проведен 21-27 октября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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