Борис Дубин «Смысловая вертикаль жизни: книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х»

Книгу представит ее составитель, философ, культуролог Татьяна Вайзер. Во встрече примут участие историк идей и переводчик Сергей Фокин, филолог Сергей Зенкин, поэт, эссеист, переводчик Александр Скидан.

В декабре 2021 года исполнилось бы 75 лет известному российскому социологу и переводчику Борису Владимировичу Дубину — тонкому знатоку европейской культуры, литературы и поэзии, публичному интеллектуалу, автору нескольких сотен работ, лауреату многочисленных премий в России и за рубежом. В кругу российских гуманитариев он известен прежде всего как социолог «Левада-центра», работавший в исследовательской парадигме Юрия Левады. Широкому кругу читателей он знаком как первоклассный переводчик поэзии и прозы — испанской, французской, английской, венгерской, польской. Многие авторы, составившие цвет европейской культуры ХХ века, стали доступны российскому читателю благодаря Борису Дубину.

Книга его интервью — документ эпохи и ценный ресурс, источник понимания и интерпретации российской действительности и общественного сознания 1990–2000-х годов, панорамный взгляд на позднесоветскую и постсоветскую историю. В интервью формировался аналитический язык описания Бориса Дубина, точные и острые диагнозы времени развивались в его социологических исследованиях, а переводческие интуиции оформлялись в этос и философию перевода.

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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